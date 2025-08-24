Magda Linette przegrała już w 1. rundzie US Open! Dwa sety morderczej walki

Magda Linette - McCartney Kessler 5:7, 5:7

Na żywo Magda Linette - McCartney Kessler To już wszystko z naszej strony, dziękujemy za uwagę i zapraszamy na kolejne relacje na żywo na supersport.se.pl. 5:7, 5:7 Gem, set i mecz McCartney Kessler! Piłka po taśmie mocno zwolniła, Linette ledwo dobiegła, Kessler zdobyła przewagę i zagrała winnera z forhendu obok Polki. Tym samym Linette przegrywa już w 1. rundzie US Open 2025. W siatkę trafia Linette... 15:40, dwie piłki meczowe dla Kessler! Broni się Linette, dobry serwis, return rywalki trafia na aut. Świetny winner z bekhendu Kessler. 0:30, Amerykanka dwie piłki od meczu. 5:7. 5:6 Gem Kessler. Mamy taką sytuację, jak w poprzednim secie - Linette serwuje by doprowadzić do tie-breaka. 5:7, 5:5 Gem Linette. Nareszcie! Linette wygrywa podanie pewnie, do zera! Tu jeszcze będzie walka! 5:7, 4:5 Gem Linette, przełamanie! Znów Linette odrabia stratę! Świetny winner z forhendu po prostej i Kessler nie miała jak tego sięgnąć. Jeszcze walczy Polka, ale nie może już tracić własnych podań. Forhend Kessler w aut! Przewaga Linette i kolejny break-point. Świetny winner z bekhendu Kessler. 40:40. Aut Linette po returnie. 30:40, jeszcze jedna szansa. Podwójny błąd serwisowy Kessler! 15:40, Linette ma dwie szanse, by jeszcze wrócić do tego meczu! Linette w aut, 15:15. Kessler trzy piłki od meczu. 5:7, 3:5 Gem Kessler, przełamanie! Niestety, Linette zagrała za krótko, Kessler przejęła inicjatywę i zepchnęła Polkę do obrony, ta dobrze przeczytała kierunek ataku, ale sama uderzyła w aut... Wielka szkoda. Linette wyrównała, ale po chwili znów wyrzuca poza kort. 30:40. Aut i już 0:30 dla Kessler przy podaniu Polki... 5:7, 3:4 Gem Linette, przełamanie! Szybko odrobiła straty Polka, Kessler wyrzuca na aut i traci swoje podanie. Pytanie, jak kolano naszej zawodniczki. Dwa break-pointy obroniła Kessler. 30:40. Niestety, Linette ma problemy z lewym kolanem. Póki co gra, zobaczymy, jak będzie dalej. Błąd za błędem Kessler! 0:40 i trzy break-pointy dla Polski! 5:7, 2:4 Gem Kessler, przełamanie. Niestety, podwójny błąd serwisowy i Linette znów traci podanie! Aut, czwarty break-point... Uf! Trzecie break-point miała Kessler, Amerykanka próbowała potężnym returnem zakończyć gema, ale trafia w siatkę. Trzecia równowaga. I znów obroniony, teraz asem! Kolejny break-point dla Amerykanki... Świetny atak Linette, break-point obroniony! Kolejny aut, 30:40, break-point dla Kessler... Linette miała 30:15 i dobrą piłkę na rakiecie, ale zawahała się i wyrzuciła na aut. 30:30. 5:7, 2:3 Gem Kessler. Niestety, dwa auty Linette i Amerykanka utrzymała podanie. Znów przewagę miała Kessler, ale popełniła podwójny błąd serwisowy. Równowaga. Dobre pójście do siatki Polki i wymusiła aut na rywalce. Znów równowaga. Bardzo dziwnie teraz piłkę odbiła Linette, jakby była zaskoczona tym, jak odbiła się piłka. Przewaga Kessler. Kessler miała już 40:0 przy swoim podaniu, ale... wszystko zmarnowała! 40:40! 5:7, 2:2 Gem Linette. Potężny serwis i zły return Kessler, a potem as serwisowy Magdy Linette! Aut Magdy, niewymuszony. Kolejna równowaga w tym secie. Świetna akcja Linette i 40:30 dla Polki. 5:7, 1:2 Gem Kessler. Niestety, dwa punkty od równowagi wygrywa Kessler i domyka seta. Linette chciała zaskoczyć agresywnym returnem ale przesadziła i zagrała w aut. Bardzo zacięte starcie, równowaga przy podaniu Kessler. 5:7, 1:1 Gem Kessler, przełamanie. Niestety, Linette znów trafia w siatkę i traci przewagę przełamania. Wielka szkoda, bo już wydawało się, że przetrwała najgorsze. Przewaga Kessler... Przewagę miała Linette, ale Kessler doprowadza do kolejnej równowagi. Kessler w siatkę, a po chwili Linette wyrzuca ją na koniec kortu tak, że rywalka nie zdołała przebić na drugą stronę. 40:40. Linette w aut... 15:40. Dwa break-pointy dla rywalki. Niestety, teraz Linette zaczyna od 0:30... 5:7, 1:0 Gem Linette, przełamanie! Kessler próbowała slajsa tuż za siatkę, ale nie trafiła! Polka przełamuje Amerykankę już w pierwszym gemie drugiego seta! Linette daleko w aut, nie trafiła dobrze rakietą w piłkę. Jeszcze dwie szanse. Świetna akcja Linette, 0:40! Trzy break-pointy dla Polki. Już 0:30! Zaczynamy drugiego seta. Serwuje Kessler. 5:7 Gem i set McCartney Kessler! Przełamanie, zyskała przewagę w wymianie Kessler i zagrała świetnego winnera z forhendu, Linette biegła w drugą stronę, nie miała szans tego złapać. Pierwszy obroniony! Aut Kessler, 30:40. W taśmę trafiła Linette... 15:40, dwie piłki setowe dla Kessler. Uf, pomogła Kessler. Return Amerykanki w aut. Świetna akcja Linette, minęła Amerykankę, ale... użyła nieco za dużo siły! Aut i 0:30... Pierwszy punkt dla Kessler przy podaniu Polki... 5:6 Gem Kessler. Niestety, kolejny aut i Linette straciła świetną szansę na zyskanie kluczowej przewagi w ostatniej fazie seta. Próbowała zaatakować Magda, ale wyrzuca na aut! Przewaga Amerykanki. Ajjj, bardzo długa wymiana i w końcu Linette popełnia błąd, trafia w siatkę! 40:40. Świetnie Linette poszła do siatki i jest 30:40! Break-point dla Polki. Było już 30:0 dla Kessler, jest już 30:30. 5:5 Gem Linette. Było już 30:30 przy podaniu Polki, ale Linette nie dała się i najpierw wymusiła błąd na rywalce, a później spokojnie domknęła gema. Zbliżamy się do tie-breaka. 4:5 Gem Kessler. Linette robiła co mogła, ale ugrała tylko dwa punkty. Przy stanie 40:30 dla serwującej próbowała zaatakować po prostej, ale wyrzuciła na aut. Teraz będzie serwowała, ale pod sporą presją. 4:4 Gem Linette. Uf, w końcu przewaga Polki wykorzystana przez nią i mamy po cztery. Sporo energii włożyła Linette w to, by obronić się przed przełamaniem. Linette musiała bronić już dwóch break-pointów, ale Kessler wyrzuca właśnie na aut. 4 równowaga. 3:4 Gem Kessler. 3:3 Gem Linette. 2:3 Gem Kessler. 2:2 Gem Linette. 1:2 Gem Kessler. 1:1 Gem Kessler. Przełamanie powrotne Amerykanki! Szybko straciła przewagę Polka. 1:0 Gem Linette. Przełamanie! Polka już w pierwszym podaniu rywalki zdołała ją przełamać, świetny początek. Od początku Linette pod presją, 15:30. Zaczynamy! Trwa rozgrzewka. Linette będzie zaczynała jako pierwsza. Dzień dobry! Już za kilka minut Magda Linette i McCartney Kessler powinny pojawić się na korcie. Witamy w relacji na żywo z meczu Linette - Kessler w 1. rundzie US Open 2025! Start meczu o godzinie 17:00 polskiego czasu, jest to pierwszy mecz na korcie 11.

Magda Linette - McCartney Kessler relacja i wynik na żywo. US Open 2025 live

Magda Linette nie ma za sobą najlepszego czasu. W Wimbledonie przegrała już w 1. rundzie i szybko przeniosła się do USA, by startować w organizowanych tu turniejach, ale i w nich nie miała dużo szczęścia. W Waszyngtonie przegrała już w 2. rundzie – najpierw ograła Danielle Collins, ale następnie uległa Annie Kalinskiej. Jeszcze boleśniej zakończył się dla niej turniej WTA 1000 w Montrealu – Linette przegrała już w 1. rundzie z Anastasiją Sevastovą, plasującą się w... trzeciej setce rankingu WTA! Lepiej było w Cincinnati, gdzie Linette wygrała z solidną Rebeccą Sramkovą, a następnie pokonała 4. na świecie Jessicę Pegulę! Niestety, w 4. rundzie uległa Weronice Kudiermietowej.

Wyniki Kessler układały się podobnie do Linette – 1. runda Wimbledonu, 1. runda w Waszyngtonie, w Montrealu dotarła do 4. rundy, gdzie przegrała z Martą Kostiuk, a turniej w Cincinnati zakończyła na 3. rundzie. Do tej pory McCartney Kessler i Magda Linette mierzyły się ze sobą tylko raz – w grudniu 2024 roku w 1. rundzie turnieju w Brisbane i wówczas lepsza była Amerykanka, która wygrała z Polką 6:4, 6:4 i zdaniem bukmacherów jest faworytką również w nadchodzącym starciu. Start meczu 1. rundy US Open 2025 Linette – Kessler o godzinie 17:00 polskiego czasu, śledźcie naszą relację na żywo!