Tenisistka otrzymała obrzydliwą wiadomość. Okrutnie jej grożono

Tenisistkę spotkał okrutny hejt. Wszystko przez porażkę w turnieju

Ellen Perez nigdy nie podbiła singlowej rywalizacji w kobiecym tenisie. Australijka najwyżej w rankingu zajmowała 162. miejsce i obecnie niezwykle rzadko występuje w tej formie rywalizacji. Po raz ostatni na korcie pojawiła się w lutym w kwalifikacjach do turnieju w Meridzie (przegrała z rodaczką Darią Saville), a poprzedni raz wystąpiła w... październiku 2023 roku. Dużo lepiej Perez radzi sobie natomiast w deblu – w 2024 roku zajmowała najwyższe, 7. miejsce w rankingu gry podwójnej, a łącznie ma na koncie 8 tytułów. Obecnie zajmuje natomiast 18. miejsce i ma na koncie jeden triumf. Perez występuje w parze z Ludmiłą Kiczenok i niedawno dotarły do ćwierćfinału turnieju w Monterrey. Niestety, po porażce Perez spotkała się z szokująco obrzydliwym zachowaniem.

Ellen Perez opublikowała w mediach społecznościowych wiadomość, jaką otrzymała od jednego z „kibiców” zawiedzionego jej porażką – Australijce grożono śmiercią i gwałtem. Sama zawodniczka próbowała poradzić sobie z tym żartując – Uwielbiam dobre listy miłosne – napisała komentując wspomnianą wiadomość.

Australijka całkiem niedawno zasłynęła słowami o Idze Świątek. W 2024 roku, gdy Świątek wygrała z Anastazją Potapową 6:0, 6:0 w 1/8 finału Rolanda Garrosa (którego później wygrała), Perez skwitowała to wydarzenie w zabawny sposób. – Widzicie, właśnie dlatego przestałam grać w singla. Nie chcę być ofiarą – napisała na portalu X.

