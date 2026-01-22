Nawet sędzia nie wytrzymał. Świat obiegło to, co zrobiła Iga Świątek w Australian Open!

Iga Świątek wpadła w 2. rundzie Australian Open na Czeszkę Marie Bouzkovą. Od początku meczu to Polka narzuciła swój styl gry, ale w siódmym gemie pierwszego seta doszło do kuriozalnej sytuacji! Świątek ruszyła pod siatkę do wydawałoby się straconej piłki i tak podpuściła rywalkę, że ta wpadła w siatkę! Punkt trafił na konto Polki, a śmiechu nie powstrzymał nawet sędzia oglądający powtórki na prośbę Czeszki.

Iga Świątek - Marie Bouzkova

Australian Open 2026 zaczęło się dla Igi Świątek od naprawdę wymagającego meczu pierwszej rundy z Chinką Yue Yuan. Polka przegrywała już w pierwszym secie 3:5, ale wtedy weszła na wyższe obroty. Doprowadziła do tie-breaka, którego wygrała, a następnie kontynuowała lepszą grę w drugim secie. Ostatecznie turniejowa "2" wygrała 7:6, 6:3 i awansowała do drugiej rundy, w której czekała na nią grająca zupełnie inny tenis Czeszka Marie Bouzkova.

Iga Świątek - Marie Bouzkova RELACJA NA ŻYWO z Australian Open. Pierwszy set dla Polki!

Iga Świątek podpuściła rywalkę. Nawet sędzia wybuchł śmiechem

Teraz Iga będzie miała przeciwniczkę, która gra na przerzut i tempo będzie wolniejsze niż w pierwszej rundzie. Wydaje mi się, że Idze będzie wygodniej, bo będzie mogła spokojniej wejść w ten mecz, troszkę więcej się wgrać i złapać rytm - analizowała przed meczem na antenie Eurosportu Agnieszka Radwańska.

Potwierdziło się to na korcie - Świątek już przy pierwszej okazji przełamała rywalkę i szybko wyszła na prowadzenie 4:1. Bouzkova odpowiedziała gemem na 4:2, ale to pierwszy punkt siódmego gema obiegł cały świat. Po dobrym ataku Czeszki polska tenisistka musiała się bronić pod siatką. Piłka odbiła się wysoko na stronie Bouzkovej i wydawało się, że zdobycie przez nią punktu jest formalnością. Świątek ruszyła jednak pod samą siatkę w gotowości do zagrania piłki i tak podpuściła rywalkę, że ta w prostej sytuacji wpadła w siatkę!

Hubert Hurkacz odpadł z Australian Open! Porażka z Ethanem Quinnem, ogromne rozczarowanie

Punkt trafił na konto Polki, a Bouzkova próbowała jeszcze ugrać coś u sędziego. Poprosiła go o sprawdzenie zajścia na powtórkach. Te potwierdziły jednak, że Świątek umiejętnie zeszła z linii uderzenia Czeszki i nie było mowy o przeszkadzaniu. Oglądając te powtórki, sędzia nie był w stanie powstrzymać śmiechu, co udzieliło się zresztą także rywalce Igi. Kuriozalny punkt możesz obejrzeć w poniższym wideo.

