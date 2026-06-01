O której gra Maja Chwalińska dzisiaj z Diane Parry? Zacznie po tym meczu!

Roland Garros 2026: Maja Chwalińska - Diane Parry
14:45
Maja Chwalińska już na korcie Philippe Chatrier!
Dla Mai Chwalińskiej to debiut na korcie Philippe Chatrier, co dało się odczuć już na przedmeczowym treningu Polki:
Maja Chwalińska nie mogła nie skorzystać z okazji i podczas swojego treningu zrobiła pamiątkową fotografię tablicy Rafy Nadala na Court Philippe-Chatrier 🥹📸#RolandGarros | #zkortu pic.twitter.com/8V475eGlc8— Z kortu - informacje tenisowe (@z_kortu) June 1, 2026
14:28
Koniec, Flavio Cobolli gra dalej! To oznacza, że za 15-20 minut Maja Chwalińska i Diane Parry będą już na korcie.
14:27
Druga piłka meczowa dla Cobollego, pierwsza w tie-breaku przy stanie 6:5.
14:19
I tie-break w 4. secie.
14:12
Niebywałe, Svajda od stanu 5:1 wygrał 4 gemy z rzędu, a Cobolli po drodze nie wykorzystał nawet piłki meczowej! 5:5 i gramy dalej.
14:07
Zachary Svajda się nie poddaje i doprowadził już do wyniku 5:4.
13:59
Już za chwilę Cobolli będzie serwował na mecz przy stanie 5:2.
13:49
Flavio Cobolli coraz bliżej zwycięstwa i wpuszczenia zawodniczek na kort. W czwartym secie prowadzi 4:0 z podwójnym przełamaniem.
13:23
Zła wiadomość dla polskich kibiców - w meczu Cobolli - Svajda będzie 4. set, więc starcie Mai Chwalińskiej się opóźnia.
13:15
Tie-break!
13:12
I już 6:5 dla Włocha. Svajda może utrzymać się w meczu tylko po tie-breaku, a najpierw musi utrzymać swój serwis.
13:05
W meczu Cobolli - Svajda wkraczamy w decydujące momenty 3. seta. Włoch prowadzi 5:4, ale bez przełamania.
12:45
Ważna wiadomość z kortu Philippe Chatrier - Flavio Cobolli prowadzi po 2 setach z Zacharym Svajdą 6:2, 6:3. Jeśli wygra trzecią partię, Maja Chwalińska i Diane Parry już niedługo rozpoczną swoje spotkanie.
Polka przystąpiła do turnieju po udanych kwalifikacjach jako 114. tenisistka świata, z kolei Francuzka zajmowała w nim 92. miejsce. Po Roland Garros obie zanotują spory awans, ale tylko jedna zagra w ćwierćfinale!
Maju, niech to będzie Twoje wielkie święto! 🤩🙏— Z kortu - informacje tenisowe (@z_kortu) June 1, 2026
Mecz Maja Chwalińska - Diane Parry zostanie rozegrany jako drugie spotkanie od godz. 11:00 (po starciu Flavio Cobolli - Zachary Svajda).
ℹ️ Godzina na grafice jest zatem orientacyjna. Trzeba się uzbroić w cierpliwość i zerkać,…
Witamy w relacji na żywo z meczu Maja Chwalińska - Diane Parry w 1/8 finału Roland Garros 2026! Drugie spotkanie dnia na korcie Philippe Chatrier rozpocznie się ok. godziny 13, zaraz po meczu Cobolli - Svajda (start o 11:00).
Maja Chwalińska nie przestaje zadziwiać i sprawiać niespodzianek. W sobotę polska tenisistka awansowała do 4. rundy Roland Garros po wygranej 1:6, 6:3, 6:2 z Greczynką Marią Sakkari 1:6, 6:3, 6:2. Chwalińska do głównej drabinki przebiła się w kwalifikacjach, więc ma już w nogach aż sześć meczów. W pojedynku z Sakkari w pierwszym secie zmęczenie dało o sobie znać, ale potem czarodziejka Maja znowu użyła swojej magii. I kompletnie rozmontowała tenis coraz bardziej bezradnej Greczynki, nękając ją skrótami, lobami, slajsami i mocno rotowanymi piłkami.
- Czuję się zmęczona, w pierwszym secie byłam... martwa - stwierdziła po meczu Maja Chwalińska. - Starałam się walczyć o każdą piłkę, ale tak naprawdę przez cały mecz walczyłam też ze sobą.
Przed Mają Chwalińską otwiera się wielka szansa, bo jej kolejną rywalką będzie Francuzka Diane Parry (nr 92), która sensacyjnie ograła (6:3, 4:6, 7:6) będącą w kiepskiej formie Amandę Anisimovą. Zdaniem bukmacherów to Polka będzie faworytką w starciu z reprezentantką gospodarzy. Pochodząca z Nicei Diane Parry - tak jak Chwalińska - odniosła w Paryżu życiowy sukces. W meczu z Polką będzie mogła liczyć na doping żywiołowiej francuskiej publiczności. To będzie pierwszy mecz Chwalińskiej z Parry.
- Cieszę się, że upały mają ustąpić. Zrobię wszystko, aby jak najlepiej się zregenerować - powiedziała Maja Chwalińska.
Kiedy gra Maja Chwalińska kolejny mecz w 4. rundzie Roland Garros?
Mecz Maja Chwalińska - Diane Parry w 4. rundzie Roland Garros zostanie rozegrany w poniedziałek 1 czerwca 2026. Początek meczu Chwalińska - Parry ok. godziny 13-14 (drugi mecz od 11 po meczu mężczyzn Cobolli - Svajda). Transmisje TV z Roland Garros na kanałach Eurosportu oraz online na HBO Max i Player.