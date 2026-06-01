O której gra Maja Chwalińska dzisiaj z Diane Parry? Kiedy mecz w Roland Garros? TRANSMISJA

Maja Chwalińska zagra z Diane Parry w 4. rundzie Roland Garros.

24-letnia tenisistka z Dąbrowy Górniczej odniosła już w Paryżu życiowy sukces i powalczy o więcej.

Sprawdź, kiedy Maja Chwalińska zagra kolejny mecz na French Open.

Maja Chwalińska nie przestaje zadziwiać i sprawiać niespodzianek. W sobotę polska tenisistka awansowała do 4. rundy Roland Garros po wygranej 1:6, 6:3, 6:2 z Greczynką Marią Sakkari 1:6, 6:3, 6:2. Chwalińska do głównej drabinki przebiła się w kwalifikacjach, więc ma już w nogach aż sześć meczów. W pojedynku z Sakkari w pierwszym secie zmęczenie dało o sobie znać, ale potem czarodziejka Maja znowu użyła swojej magii. I kompletnie rozmontowała tenis coraz bardziej bezradnej Greczynki, nękając ją skrótami, lobami, slajsami i mocno rotowanymi piłkami.

- Czuję się zmęczona, w pierwszym secie byłam... martwa - stwierdziła po meczu Maja Chwalińska. - Starałam się walczyć o każdą piłkę, ale tak naprawdę przez cały mecz walczyłam też ze sobą - przyznała. - Cieszę się, że upały mają ustąpić. Zrobię wszystko, aby jak najlepiej się zregenerować.

Przed Mają Chwalińską otwiera się wielka szansa, bo jej kolejną rywalką będzie Francuzka Diane Parry (nr 92), która sensacyjnie ograła (6:3, 4:6, 7:6) będącą w kiepskiej formie Amandę Anisimovą. Zdaniem bukmacherów to Polka będzie faworytką w starciu z reprezentantką gospodarzy. Pochodząca z Nicei Diane Parry - tak jak Chwalińska - odniosła w Paryżu życiowy sukces. W meczu z Polką będzie mogła liczyć na doping żywiołowiej francuskiej publiczności. To będzie pierwszy mecz Chwalińskiej z Parry.

Kiedy gra Maja Chwalińska kolejny mecz w 4. rundzie Roland Garros?

Mecz Maja Chwalińska - Diane Parry w 4. rundzie Roland Garros zostanie rozegrany w poniedziałek 1 czerwca 2026. Początek meczu Chwalińska - Parry ok. godziny 13-14 (drugi mecz od 11 po meczu mężczyzn Cobolli - Svajda). Transmisje TV z Roland Garros na kanałach Eurosportu oraz online na HBO Max i Player.

