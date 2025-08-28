Wielka awantura po meczu Jeleny Ostapenko! Wciągnęła w nią Igę Świątek

Jelena Ostapenko odpadła z US Open, co doprowadziło do gwałtownej kłótni z rywalką Taylor Townsend przy siatce.

Łotyszka zarzuciła Amerykance brak klasy i szacunku, a potem przeniosła spór na Instagram, wciągając w niego nawet Igę Świątek.

Ostapenko usunęła posty, a Aryna Sabalenka skomentowała jej zachowanie, sugerując, że tenisistka zmaga się z problemami.

Chcesz wiedzieć, dlaczego Iga Świątek została wplątana w ten tenisowy konflikt?

Jelena Ostapenko nazywana jest łotewską zmorą Igi Świątek, bo Polce jeszcze nigdy nie udało się pokonać tej silnej fizycznie tenisistki (bilans 0-6). Teraz Penko odpadła z US Open już w 2. rundzie, przegrywając 5:7, 1:6 z Taylor Twonsend. Tuż po meczu wybuchła awantura. Ostapenko przy siatce zaatakowała Amerykankę i zaczęła się gwałtowna kłótnia.

- Powiedziała mi, że nie mam klasy, że brakuje mi wykształcenia i że zobaczymy, co się stanie kiedy wyjadę z USA - zdradziła potem Townsend w rozmowie z amerykańską telewizją.

Awantura przy siatce trwała dość długo i była gwałtowna, a potem przeniosła się na... Instagram. Jelena Ostapenko opublikowała posta, w którym skrytykowała Taylor Townsend. "Po meczu powiedziałam przeciwniczce, że nie okazała mi szacunku, bo po tym jak w decydującym momencie piłka po jej zagraniu zawadziła o siatkę, nie przeprosiła mnie. Ale stwierdziła, że nie musi za to przepraszać. Są pewne zasady w tenisie, których większość zawodników przestrzega i po raz pierwszy przytrafiło mi się to na tourze. Jeżeli ona gra w swojej ojczyźnie, to nie znaczy, że może robić, co jej się podoba" - napisała Łotyszka.

Tak wyglądało całe zamieszanie po ostatniej piłce meczu Ostapenko - Townsend.#USOpen | #czasnatenis pic.twitter.com/h7LkTz7dfn— Z kortu - informacje tenisowe (@z_kortu) August 27, 2025

Jelena Ostapenko potem nawet wciągnęła w zamieszanie... Igę Świątek i Arynę Sabalenkę. Podała dalej posta jednego z fanów: "Przepraszanie za neta to podstawa. Sabalenka i Iga robią to automatycznie. Brak przeprosin to zachowanie niegrzeczne i reakcja Ostapenko jest zrozumiała".

Aryna Sabalenka po konferencji prasowej zdradziła, że po meczu pocieszała w szatni Jelenę Ostapenko. Łotyszka potem skasowała opublikowane posty. - To miła dziewczyna. Po prostu czasem traci kontrolę. Są pewne sprawy, z którymi musi zmagać się w życiu - zdradziła Sabalenka.

