Zamieszanie wokół Mai Chwalińskiej w Paryżu! Klub Polki musiał zareagować

Kamil Heppen
2026-06-01 9:55

Maja Chwalińska jest prawdziwym objawieniem tegorocznego turnieju Roland Garros. Polska kwalifikantka jest już w 1/8 finału i w poniedziałek (1 czerwca) zagra z Francuzką Diane Parry o wielkoszlemowy ćwierćfinał. Przed tym meczem sporo zamieszania wywołał niewinny żart Polki o przedłużeniu pobytu w Paryżu. Reakcja była natychmiastowa - najpierw dużego sponsora, a następnie klubu Chwalińskiej.

  • W poniedziałek 1 czerwca Maja Chwalińska zagra o ćwierćfinał Roland Garros.
  • Polka jest objawieniem wielkoszlemowego turnieju, do którego dostała się przez kwalifikacje.
  • Chwalińska właśnie rozpoczyna trzeci tydzień zmagań w Paryżu, a jej wydłużony i kosztowny pobyt stał się źródłem sporego zamieszania.

"Problemy" Mai Chwalińskiej przed meczem o ćwierćfinał Roland Garros. Klub Polki reaguje

Maja Chwalińska swój udział w Roland Garros 2026 rozpoczęła już 18 maja, gdy w 1. rundzie kwalifikacji nie dała szans Francuzce Alice Rame. Wtedy mało kto przypuszczał, że będzie to początek pięknej drogi Polki aż do decydującego tygodnia zmagań. Kolejne zwycięstwa z Carole Monnet i Suzan Lamens dały jej awans do głównej drabinki turnieju Wielkiego Szlema, dopiero po raz trzeci w karierze. A w niej Chwalińska pokazuje pełnię talentu - w drodze do 1/8 finału pokonała aktualną mistrzynię olimpijską Qinwen Zheng (6:4, 6:0), turniejową "23" Elise Mertens (6:4, 6:0) i byłą 3. rakietę świata Marię Sakkari (1:6, 6:3, 6:2). Po raz pierwszy w karierze zagra w ostatnim tygodniu Szlema, za co otrzyma też rekordową wypłatę, a te okoliczności skłoniły polską tenisistkę do żartów po ostatnim meczu.

Mam nadzieję, że są jeszcze wolne miejsca, albo że wystarczy mi pieniędzy. Wiem, że tutaj dużo zarobię, ale środki nie są przelewane od razu. Módlcie się za mnie - odpowiedziała Chwalińska na pytanie, czy jest gotowa na rezerwację hotelu na kolejny tydzień.

Jej wypowiedź wzbudziła aplauz na trybunach i... sporo zamieszania w Polsce. Do akcji ruszyła m.in. firma Oshee, jeden z głównych sponsorów Igi Świątek.

"Ktoś poleci nocleg w Paryżu? Say no more. My nie polecamy. My rezerwujemy. Gratulacje i powodzenia dalej - Maja, skup się na grze, resztą zajmiemy się my - także tym, żeby twoi bliscy mogli być obok. Hydrate Your Dreams!" - zakomunikowała polska firma, informując o dokonanych rezerwacjach dla najbliższych tenisistki.

Sytuację uspokoić postanowił także jej klub - BKT Advantage Bielsko-Biała.

Pragniemy uspokoić zaniepokojonych kibiców - Beskidzki Klub Tenisowy Advantage Bielsko-Biała od lat wspierał i nieustannie wspiera Maję Chwalińską. Tenisistka miała oraz wciąż ma zapewniony hotel w Paryżu i przygotowuje się do poniedziałkowego meczu z Diane Parry. Firma Oshee postanowiła dodatkowo wesprzeć Maję Chwalińską, za co w imieniu zawodniczki jesteśmy bardzo wdzięczni! - przekazano na Facebooku.

Chwalińska mogła więc w pełni skupić się na przygotowaniach do najważniejszego meczu w karierze. Po raz pierwszy w Roland Garros 2026 zagra z rywalką z podobnej pozycji w rankingu WTA, i to debiutując na głównym korcie Philippe Chatrier. Początek spotkania z Francuzką Diane Parry w poniedziałek, 1 czerwca, ok. godziny 13:00 - po zakończeniu meczu mężczyzn Cobolli - Svajda.

