40 minut i koniec. Dramat rywalki Igi Świątek w Pekinie

Po zwycięstwie 6:0, 6:3 z Chinką Yue Yuan, Iga Świątek ponownie świetnie weszła w mecz z niżej notowaną rywalką. W trzeciej rundzie turnieju WTA 1000 w Pekinie jej przeciwniczką była Kolumbijka Camila Osorio. 83. tenisistka świata wygrała wcześniej trzysetowe batalie z Li Ann (7:5, 6:7, 7:5) i Anną Kalinską (6:1, 4:6, 6:4), ale mecz z wiceliderką rankingu WTA i turniejową "1" od początku był dla niej zderzeniem ze ścianą. Osorio próbowała różnych rozwiązań, ale nie była w stanie znaleźć sposobu na świetnie dysponowaną Świątek. Po dwóch trudnych meczach zabrakło jej też sił na tak mocną rywalkę, co objawiło się już pod koniec pierwszego seta.

Iga Świątek zdemolowała bezradną Camilę Osorio w Pekinie! Krecz rywalki! [ZAPIS RELACJI NA ŻYWO]

Osorio poddała się w meczu z Igą Świątek

Słabsza fizycznie Osorio nie była w stanie przeciwstawić się Świątek, a w dodatku zmagała się z problemami mięśni brzucha. Przy stanie 5:0 dla Polki w pierwszym secie skorzystała z pomocy medycznej, po której wróciła na kort i miała nawet break pointa, ale w trudnym momencie Iga zachowała spokój i zamknęła seta, ponownie wygrywając w tym sezonie 6:0.

Dość licznie zgromadzeni kibice, którzy liczyli na podobną walkę w całym drugim secie, szybko się rozczarowali. Już w pierwszym gemie Kolumbijka miała ogromne problemy z serwisem i po dwóch podwójnych błędach, przy stanie 0-40, zdecydowała się na krecz. Na zegarze wybiło wtedy dokładnie 40 minut, a Świątek była już w 1/8 finału pekińskiego turnieju.

Kiedy gra Iga Świątek w 4. rundzie WTA Pekin? Z kim kolejny mecz?

IGA ŚWIĄTEK W CZWARTEJ RUNDZIE WTA 1000 W PEKINIE.Camila Osorio skreczowała przy stanie 6:0, 0:0 40-0 z perspektywy Polki. Dużo zdrowia dla zawodniczki z Kolumbii.Nasza reprezentantka zagra o ćwierćfinał z Emmą Navarro.📸 WTA TV | #ChinaOpen | #czasnatenis pic.twitter.com/g6oPT8CpHP— Z kortu - informacje tenisowe (@z_kortu) September 29, 2025

WTA Pekin: Nie tylko Osorio z problemami

Co ciekawe, najlepsza polska tenisistka w kolejnej rundzie zagra z Emmą Navarro, która awansowała do 1/8 finału po wcześniejszym meczu na tym samym korcie, a starcie Amerykanki z Lois Boisson również zakończyło się kreczem! Przy stanie 6:2, 1:0 dla Navarro francuska rewelacja tegorocznego Roland Garros poddała spotkanie.

Jeszcze wcześniej na tym samym korcie miał się odbyć mecz deblowy męskiego turnieju ATP w Pekinie, ale brytyjska para Cash/Glasspool oddała walkowera przed jego rozpoczęciem! Po Świątek i Osorio swój mecz trzeciej rundy rozegrają z kolei Emma Raducanu i Jessica Pegula, a kibice liczą na to, że hitowe spotkanie uda się rozegrać bez problemów.