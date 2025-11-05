Amanda Anisimova ma rosyjskie korzenie. Rodzice tenisistki urodzili się w Rosji

Amanda Anisimova, rywalka Igi Świątek w WTA Finals, ma rosyjskie korzenie, ale urodziła się w USA. Jej rodzice wyemigrowali z Rosji do Stanów Zjednoczonych w 1998 roku, a Amanda rozpoczęła karierę tenisową w bardzo młodym wieku. Tenisistka doświadczyła rodzinnej tragedii i zmagała się z problemami psychicznymi, co doprowadziło do przerwy w karierze. Sprawdź, jak Anisimova wróciła do formy i co sprawiło, że jest porównywana do Marii Szarapowej!

Rodzice i siostra Amandy Anisimovej - rywalki Igi Świątek w WTA Finals - pochodzą z Rosji, ale tenisistka urodziła się w stanie New Jersey. Przyszła na świat 31 sierpnia 2001 roku w Freehold, małym amerykańskim miasteczku położonym między Nowym Jorkiem a Filadelfią. Teraz Amanda mieszka na Florydzie, gdzie ma świetne warunki do treningów. Jej siostra Maria jest od niej starsza o około 14 lat i również grała w tenisa, ale jej kariera zakończyła się na poziomie akademickim. Studiowała na Uniwersytecie Pensylwanii, specjalizując się w biznesie. W sezonie 2006-2007 zakwalifikowała się do mistrzostw NCAA w deblu.

Konstantin i Olga Anisimov, rodzice Amandy, wyemigrowali z Rosji do Stanów Zjednoczonych w 1998 roku. Ojciec Anisimovej w wywiadzie dla "New York Times" zdradził, że jego żona "miała krewnych, którzy od dawna mieszkali w Stanach Zjednoczonych. Wysłali nam zaproszenie, by odwiedzić ten kraj. Przyjechaliśmy, coraz bardziej nam się podobało i zaczęliśmy poważnie myśleć o przeprowadzce”.

Amanda Anisimova zaczęła grać w tenisa już w wieku 2 lat i radziła sobie tak dobrze, że nie uczęszczała do tradycyjnej szkoły średniej. Zamiast tego uczyła się w domu i trenowała na obozie tenisowym założonym przez jej matkę. Widząc, jak bardzo Amanda angażuje się w tenis, jej ojciec przejął rolę jej głównego trenera. Gdy jej kariera się rozwijała, zaczęła współpracować z trenerami spoza rodziny, ale Konstantin Anisimow nadal trenował innych tenisistów i pozostawał mentorem córki. Zawsze mocno wspierał karierę Amandy.

Rodzinna tragedia Amandy Anisimovej

Konstanin Anisimov zmarł nagle na atak serca w sierpniu 2019 roku, tydzień przed 18. urodzinami Amandy, która bardzo przeżyła tę rodzinną tragedię. Pogrążona w żałobie tenisistka wycofała się z US Open i do końca sezonu rozegrała już tylko trzy mecze.

Powrót do gry po stracie ojca nie był dla Amandy Anisimovej łatwy. Po pierwszym meczu w Australian Open 2020 – przegranym z Kazaszką Zariną Dijas – zapytano ją, jak sobie radzi w tym trudnym czasie. - Czy naprawdę musimy rozmawiać o tym tak szybko po meczu? – odpowiedziała ze łzami w oczach, po czym zapłakana opuściła salę konferencyjną.

Amanda Anisimova zawiesiła karierę w 2023 roku z powodu wypalenia i depresji. Zrobiła to po przegranej z holenderską kwalifikantką Arantxą Rus w turnieju WTA w Madrycie, w kwietniu 2023 r. Stwierdziła, że jest ekstremalnie wyczerpana mentalnie nieustannymi wymaganiami związanymi z rywalizacją w tenisowym tourze. W poście na Instagramie napisała:

„Tak naprawdę mam problemy ze zdrowiem psychicznym i wypaleniem od lata 2022 roku. Przebywanie na turniejach tenisowych stało się dla mnie nie do zniesienia. Moim priorytetem jest teraz dobrostan psychiczny. Dlatego przerywam karierę na jakiś czas. Pracowałam tak ciężko, jak mogłam, żeby to przezwyciężyć” - napisała Amanda Anisimova.

Podczas przerwy od sportu Amanda Anisimova zajęła się sztuką i muzyką. Zaczęła malować obrazy, a niektóre ze swoich dzieł, inspirowane twórczością Van Gogha, sprzedała, aby zebrać fundusze na cele charytatywne związane ze zdrowiem psychicznym i sprawami społecznymi. Wróciła do rywalizacji ponad rok temu.

Amanda Anisimova jako juniorka wygrała Roland Garros 2017. Została wtedy okrzyknięta "nową Marią Szarapową". W 2019 roku jako 17-latka dotarła do półfinału Roland Garros, pokonując po drodze broniącą tytułu Simonę Halep. Potem jej kariera nieco wyhamowała, ale w tym sezonie nabrała rozpędów. Po Wimbledonie, w którym doszła do finału (porażka 0:6, 0:6 z Igą Świątek), zadebiutowała w Top-10 rankingu WTA. W US Open zrewanżowała się Polce (6:4, 6:3 w ćwierćfinale) i doszła do finału. Potem był triumf w turnieju WTA w Pekinie. Obecnie zajmuje 4. miejsce, najwyższe w karierze.

