O której gra Iga Świątek dzisiaj z Amandą Anisimovą w WTA Finals? Kiedy mecz?

Iga Świątek zmierzy się z Amandą Anisimovą w kluczowym meczu WTA Finals w Rijadzie.

Stawką jest awans do półfinału – zwycięstwo zapewnia Polce drugie miejsce w grupie.

Sprawdź, o której zacznie się mecz Świątek - Anisimova o gdzie można oglądać transmisję.

Iga Świątek zagra z Amandą Anisimovą w trzeciej serii meczów w fazie grupowej WTA Finals. Polka po zwycięstwie 6:1, 6:2 z Madison Keys niestety przegrała 6:3, 1:6, 0:6 z Jeleną Rybakiną. Na szczęście Anisimova w drugim meczu w tej grupie pokonała Keys, a to oznacza, że wszystko jest wciąż w rękach naszej tenisistki. Jeżeli pokona amerykańską rywalkę, wyjdzie z grupy, awansując do półfinału.

Iga Świątek i Amanda Anisimoba mają po 24 lata i znają się dobrze jeszcze z czasów juniorskich. W seniorskim tourze rozegrały dwa mecze, których fanom Polki nie trzeba przypominać. Najpierw nasza gwiazda zdemolowała bezradną Amerykankę 6:0, 6:0 w finale tegorocznego Wimbledonu. Po tym spotkaniu załamana tenisistka z USA zalała się łzami. Anisimova zrewanżowała się Świątek w ćwierćfinale US Open, wygrywając 6:4, 6:3.

Iga Świątek - Amanda Anisimova w WTA Finals

Amanda Anisimova bardzo ceni i szanuje Igę Świątek. Przed finałem Wimbledonu została zapytana o Polkę i nie mogla jej się nachwalić. - Iga jest niesamowitą zawodniczką i była dla mnie inspiracją. Jej etyka pracy i wszystkie osiągnięcia są niesamowite - powiedziała Anisimova. Polka też odwzajemniała komplementy. Ostatnio zapytana, jakie uderzenie wzięłaby od którejś z jej rywalek, odpowiedziała, że bekhend Anisimovej. - Ona ma teraz najlepszy bekhend w tourze - stwierdziła. Poniżej galeria zdjęć Amandy Anisimovej.

Amanda Anisimova po świetnym występie w US Open (finał) poszła za ciosem i w świetnym stylu wygrała turniej WTA 1000 w Pekinie. W rankingu zajmuje 4. miejsce, najwyższe w karierze. Jej historia jest niesamowita. Tenisistka z Florydy wróciła do gry po długiej przerwie spowodowanej problemami psychicznymi. Zmagała się z wypaleniem i depresją. Mająca rosyjskie korzenie Amerykanka ma ogromny talent i już dawno temu wróżono jej wielką karierę. W 2017 roku wygrała juniorski Roland Garros i już wtedy okrzyknięto ją "nową Marią Szarapową". Słynną Rosjankę przypominała stylem gry i wyglądem. Jest wysoka (180 cm), prezentuje agresywny tenis, a jej największa broń to potężny bekhend. Bardzo dobrze też serwuje i returnuje. Jej ofensywny styl idealnie pasuje do szybkich kortów, ale w WTA Finals w Rijadzie sprawia wrażenie nieco przemęczonej.

O której mecz Świątek - Anisimova w WTA Finals? Gdzie oglądać?

Mecz Iga Świątek - Amanda Anisimova w WTA Finals 2025 zostanie rozegrany w środę 5 listopada. Początek meczu Świątek - Anisimova po godzinie 16.30 polskiego czasu, po zakończeniu meczu Rybakina - Keys (godz. 15). Transmisje TV z WTA Finals na antenie Canal+ Sport 2.

