Andy Roddick stanął w obronie Igi Świątek. Wystarczyło jedno słowo, nie pozostawił złudzeń

Andy Roddick broni Świątek w sieci

Iga Świątek wróciła na zwycięską ścieżkę. Pierwsza część sezonu nie była dla niej udana, również na jej ulubionej nawierzchni ziemnej, ale później forma Polki znów eksplodowała – w czterech turniejach w jakich wystartowała, w trzech doszła do finału, a dwa wygrała – niezwykle prestiżowy Wimbledon i także bardzo ważny turniej WTA Masters 1000 w Cincinnati. Teraz Polka przygotowuje się do startu indywidualnego w US Open, a elementem przygotowań jest... start w mikście w tej imprezie! Tempo jest naprawdę ekspresowe, bo niespełna dobę po zwycięstwie w Cincinnati Świątek rozegrała z Casperem Ruudem dwa mecze miksta i są już w półfinale! Trudno się dziwić, że obecna forma Polki zachwyca kibiców i ekspertów, w tym Andy'ego Roddicka.

Amerykanin już nie raz ciepło wypowiadał się o Polce i nie inaczej było tym razem, gdy sięgnęła po 24. triumf w karierze w cyklu WTA. Na koncie swojego podcastu na Instagramie (wspólnie z podcastem Kim Clijsters) Roddick udostępnił specjalną grafikę po zwycięstwie Igi Świątek w Cincinnati. – Mistrzyni Cincy!!! Iga zdobywa swój 11. tytuł Masters 1000 – napisano w poście. Niespodziewanie pod postem pojawił się nieprzychylny komentarz w kierunku Polki. – Czy komuś naprawdę na niej zależy? – zapytał jeden z użytkowników Instagrama.

Okazuje się, że Andy Roddick nie pozostawił tego bez odpowiedzi i bardzo krótko odpisał... „Tak”. Amerykanin z pewnością mógł zignorować taki komentarz, ale nawet w rozmowie z anonimowym kontem postanowił stanąć „w obronie” Polki.