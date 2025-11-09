Aryna Sabalenka nawet tutaj wyprzedziła Igę Świątek! Pieniądze płyną do niej szybkim nurtem

Występ Igi Świątek w WTA Finals 2025 nie należał do udanych, co miało konsekwencje nie tylko rankingowe.

Aryna Sabalenka wyprzedziła Polkę w rankingu zarobków, spychając ją na trzecie miejsce z łączną kwotą 43,88 mln dolarów.

Sprawdź, jak rekordowe premie w Rijadzie wpłynęły na finansowe notowania tenisistek i kto przewodzi liście wszech czasów!

Chodzi o pieniądze uzbierane z turniejowych premii w całej karierze. Niedawno Iga Świątek wspięła się na drugie miejsce w tym rankingu prowadzonym oficjalnie przez WTA. Polka wyprzedziła legendarną Venus Williams, a przed nią była już tylko młodsza z amerykańskich sióstr - Serena Williams.

Nie zgadniesz, co Iga Świątek kupiła za pierwsze zarobione pieniądze! Po latach wyjawiła prawdę

WTA Finals 2025, w których były rekordowe premie, przyniosły kolejne przetasowanie w tym finansowym rankingu. Iga Świątek w Rijadzie zarobiła w sumie 695 tysięcy dolarów (za udział i jedno zwycięstwo w grupie). To dużo mniej niż pieniądze zgarnięte w finałach przez Arynę Sabalenkę. Białorusinka wygrała wszystkie trzy mecze w fazie grupowej, a do tego awansowała do finału. Dlatego mimo porażki w meczu o tytułu w WTA Finals Sabalenka zarobiła aż 2,695 mln dolarów. Dzięki temu w finansowym rankingu WTA wyprzedziła Igę Świątek, spychając ją na trzecie miejsce. Sabalenka w całej karierze na korcie zarobiła już 45,17 mln dolarów. Świątek uzbierała z turniejowych premii 43,64 mln dol.

Iga Świątek i Aryna Sabalenka mają już dość! Napisały razem list, zdecydowany protest!

Bank w Rijadzie rozbiła Jelena Rybakina. Reprezentantka Kazachstanu triumfowała z kompletem zwycięstw, dzięki czemu zgarnęła 5,235 mln dolarów, co jest największą turniejową premią w historii w kobiecym tenisie. Rybakina w finansowym rankingu wszech czasów wskoczy do Top-20.

Zarobki w całej karierze

1. Serena Williams 94,81 mln dolarów

2. Aryna Sabalenka 45,17 mln

3. Iga Świątek 43,64 mln

4. Venus Williams 42,86 mln

5. Simona Halep 40,36 mln

...12. Agnieszka Radwańska 27,68 mln

QUIZ: Rozpoznasz te tenisistki? Tylko najlepsi zgarną komplet punktów! Pytanie 1 z 35 Tenisistka na tym zdjęciu to... Jelena Rybakina Wiktoria Azarenka Aryna Sabalenka Daria Kasatkina Następne pytanie