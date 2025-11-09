Aryna Sabalenka nawet tutaj wyprzedziła Igę Świątek! Pieniądze płyną do niej szybkim nurtem

- Występ Igi Świątek w WTA Finals 2025 nie należał do udanych, co miało konsekwencje nie tylko rankingowe.
- Aryna Sabalenka wyprzedziła Polkę w rankingu zarobków, spychając ją na trzecie miejsce z łączną kwotą 43,88 mln dolarów.
- Sprawdź, jak rekordowe premie w Rijadzie wpłynęły na finansowe notowania tenisistek i kto przewodzi liście wszech czasów!
Chodzi o pieniądze uzbierane z turniejowych premii w całej karierze. Niedawno Iga Świątek wspięła się na drugie miejsce w tym rankingu prowadzonym oficjalnie przez WTA. Polka wyprzedziła legendarną Venus Williams, a przed nią była już tylko młodsza z amerykańskich sióstr - Serena Williams.
WTA Finals 2025, w których były rekordowe premie, przyniosły kolejne przetasowanie w tym finansowym rankingu. Iga Świątek w Rijadzie zarobiła w sumie 695 tysięcy dolarów (za udział i jedno zwycięstwo w grupie). To dużo mniej niż pieniądze zgarnięte w finałach przez Arynę Sabalenkę. Białorusinka wygrała wszystkie trzy mecze w fazie grupowej, a do tego awansowała do finału. Dlatego mimo porażki w meczu o tytułu w WTA Finals Sabalenka zarobiła aż 2,695 mln dolarów. Dzięki temu w finansowym rankingu WTA wyprzedziła Igę Świątek, spychając ją na trzecie miejsce. Sabalenka w całej karierze na korcie zarobiła już 45,17 mln dolarów. Świątek uzbierała z turniejowych premii 43,64 mln dol.
Bank w Rijadzie rozbiła Jelena Rybakina. Reprezentantka Kazachstanu triumfowała z kompletem zwycięstw, dzięki czemu zgarnęła 5,235 mln dolarów, co jest największą turniejową premią w historii w kobiecym tenisie. Rybakina w finansowym rankingu wszech czasów wskoczy do Top-20.
Zarobki w całej karierze
- 1. Serena Williams 94,81 mln dolarów
- 2. Aryna Sabalenka 45,17 mln
- 3. Iga Świątek 43,64 mln
- 4. Venus Williams 42,86 mln
- 5. Simona Halep 40,36 mln
- ...12. Agnieszka Radwańska 27,68 mln