Aryna Sabalenka znów zbliżyła się do Igi Świątek! Jest komunikat

WTA opublikowało kolejny oficjalny ranking tenisistek. Iga Świątek wciąż zajmuje w nim 3. miejsce. Prowadzi z ogromną przewagą Aryna Sabalenka. Białorusinka nieprzerwanie zasiada na tenisowym tronie od 21 października 2024 r., kiedy po raz drugi wyprzedziła Polkę. Iga Świątek zatrzymała się na 125 tygodniach jako numer jeden na liście WTA i jest na siódmym miejscu w klasyfikacji wszech czasów. Jako pierwsza Polka w historii zadebiutowała w roli liderki rankingu 4 kwietnia 2022 roku, kiedy zastąpiła Australijkę Ashleigh Barty, która kilka tygodni wcześniej ogłosiła rozbrat ze sportem. Prowadzenie utrzymała przez 75 tygodni, a straciła je 11 września 2023 na rzecz Sabalenki. Po ośmiu tygodniach po triumfie w WTA Finals 2023 w Cancun wróciła na szczyt i była liderką przez 50 kolejnych.

WTA źle policzyło Idze Świątek zarobione pieniądze! Duży błąd, teraz sprawa się wyjaśniła!

Czołówka rankingu WTA (11 sierpnia 2025):

1. Aryna Sabalenka (Białoruś) 12 010 pkt.

2. Coco Gauff (USA) 7669

3. Iga Świątek (Polska) 6933

4. Jessica Pegula (USA) 5488

5. Mirra Andriejewa (Rosja) 4948

Aryna Sabalenka rozpoczęła już 51. w karierze tydzień na szczycie rankingu WTA. Wśród zawodniczek najdłużej otwierających tę klasyfikację dogoniła swoją rodaczkę Wiktorię Azarenkę i wspólnie zajmują 13. pozycję. Sabalenka zgarnia kolejne tygodnie na tronie, zmniejszając dystans do Igi Świątek. Polka była liderką rankingu w sumie przez 125 tygodni. Tenisistką, która najdłużej była na czele - przez 377 tygodni - pozostaje Niemka Steffi Graf.

Iga Świątek słysząc to pytanie, musiała zaprotestować! Zdecydowana reakcja

Klasyfikacja liderek rankingu WTA Tour według długości prowadzenia:

1. Steffi Graf (Niemcy) 377 tygodni

2. Martina Navratilova (USA) 332

3. Serena Williams (USA) 319

4. Chris Evert (USA) 260

5. Martina Hingis (Szwajcaria) 209

6. Monica Seles (USA) 178

7. Iga Świątek (Polska) 125

8. Ashleigh Barty (Australia) 121

9. Justine Henin (Belgia) 117

10. Lindsay Davenport (USA) 98

11. Caroline Wozniacki (Dania) 71

12. Simona Halep (Rumunia) 64

13. Wiktoria Azarenka (Białoruś) 51

. Aryna Sabalenka (Białoruś) 51

QUIZ: Rozpoznasz te tenisistki? Tylko najlepsi zgarną komplet punktów! Pytanie 1 z 35 Tenisistka na tym zdjęciu to... Jelena Rybakina Wiktoria Azarenka Aryna Sabalenka Daria Kasatkina Następne pytanie