WTA źle policzylo Idze Świątek zarobione pieniądze! Duży błąd, teraz sprawa się wyjaśniła!

Iga Świątek za triumf w Wimbledonie zarobiła okrągłe 3 miliony funtów. Dzięki temu - jak informował jako pierwszy "Super Express" - w rankingu wszech czasów podsumowującym pieniądze uzbierane z turniejowych premii wskoczyła już na trzecie miejsce. Polka zarobiła w sumie na tenisowych kortach 40,59 milionów dolarów. Więcej zainkasowały tylko słynne siostry Williams - Serena z 94,81 mln dol. i Venus z 42,67 mln dolarów na koncie.
Mimo to po Wimbledonie w oficjalnych statystykach WTA Iga Świątek wciąż była na czwartym miejscu jeżeli chodzi o zarobki w karierze. Za Simoną Halep (40,23 mln dol.). To dlatego, że w WTA omyłkowo policzyli Polce za wygranie Wimbledonu zamiast 3 mln funtów, 3 mln dolarów.
Po miesiącu wreszcie dostrzeżono pomyłkę. A Idze Świątek "zwrócono" pieniądze. W oficjalnych statystykach na profilu Polki na stronie WTA jest już kwota 4,06 mln dolarów za zwycięstwo w Wimbledonie (w przeliczeniu właśnie 3 mln funtów). W efekcie we wspomnianym oficjalnym finansowym rankingu wszech czasów nasza gwiazda znalazła się już na trzecim miejscu. Tak jak informował po finale Wimbledonu "Super Express".
Poniżej aktualny finansowy ranking WTA
- 1. Serena Williams (USA) 94,81 mln dolarów
- 2. Venus Williams (USA) 42,67
- 3. Iga Świątek (POL) 40,59
- 4. Simona Halep (RUM) 40,23
- 5. Maria Szarapowa (RUS) 38,77
- 6. Wiktoria Azarenka (BLR) 38,63
- 7. Petra Kvitova (CZE) 37,54
- 8. Aryna Sabalenka (BLR) 37,13
- 9. Caroline Wozniacki (DEN) 36,44
- 10. Angelique Kerber (GER) 32,52
- 11. Agnieszka Radwanska (POL) 27,68
- 12. Coco Gauff (USA) 27,42
Rekordowa pula nagród w US Open
Tymczasem organizatorzy US Open pochwalili się rekordową pulą nagród. W rozpoczynającym się 24 sierpnia w Nowym Jorku turnieju Wielkiego Szlema do podziału będzie aż 90 milionów dolarów! Tenisiści zgarną zatem 20 proc. więcej pieniędzy niż w zeszłym roku. Mistrzowie turniejów singla zarobią po 5 mln dolarów czyli według aktualnego kursu USD ok. 18,25 mln złotych (brutto czyli przed podatkiem). Już za sam występ w głównych drabinkach tenisiści zainkasują po 110 tys. dol. (ok. 401 tys. zł).
A Iga Świątek w dniach 19-20 sierpnia powalczy jeszcze przecież w gwiazdorskim turnieju miksta US Open, w parze z Norwegiem Casperem Ruddem. Tam premie też będą bardzo wysokie, a mistrzowie podzielą się okrągłym milionem dolarów! W sumie Polka może zatem zarobić w tym roku w Nowym Jorku 5,5 mln dol.