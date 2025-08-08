WTA źle policzylo Idze Świątek zarobione pieniądze! Duży błąd, teraz sprawa się wyjaśniła!

Iga Świątek za triumf w Wimbledonie zarobiła okrągłe 3 miliony funtów. Dzięki temu - jak informował jako pierwszy "Super Express" - w rankingu wszech czasów podsumowującym pieniądze uzbierane z turniejowych premii wskoczyła już na trzecie miejsce. Polka zarobiła w sumie na tenisowych kortach 40,59 milionów dolarów. Więcej zainkasowały tylko słynne siostry Williams - Serena z 94,81 mln dol. i Venus z 42,67 mln dolarów na koncie.

Mimo to po Wimbledonie w oficjalnych statystykach WTA Iga Świątek wciąż była na czwartym miejscu jeżeli chodzi o zarobki w karierze. Za Simoną Halep (40,23 mln dol.). To dlatego, że w WTA omyłkowo policzyli Polce za wygranie Wimbledonu zamiast 3 mln funtów, 3 mln dolarów.

Po miesiącu wreszcie dostrzeżono pomyłkę. A Idze Świątek "zwrócono" pieniądze. W oficjalnych statystykach na profilu Polki na stronie WTA jest już kwota 4,06 mln dolarów za zwycięstwo w Wimbledonie (w przeliczeniu właśnie 3 mln funtów). W efekcie we wspomnianym oficjalnym finansowym rankingu wszech czasów nasza gwiazda znalazła się już na trzecim miejscu. Tak jak informował po finale Wimbledonu "Super Express".

Poniżej aktualny finansowy ranking WTA

1. Serena Williams (USA) 94,81 mln dolarów

2. Venus Williams (USA) 42,67

3. Iga Świątek (POL) 40,59

4. Simona Halep (RUM) 40,23

5. Maria Szarapowa (RUS) 38,77

6. Wiktoria Azarenka (BLR) 38,63

7. Petra Kvitova (CZE) 37,54

8. Aryna Sabalenka (BLR) 37,13

9. Caroline Wozniacki (DEN) 36,44

10. Angelique Kerber (GER) 32,52

11. Agnieszka Radwanska (POL) 27,68

12. Coco Gauff (USA) 27,42

Rekordowa pula nagród w US Open

Tymczasem organizatorzy US Open pochwalili się rekordową pulą nagród. W rozpoczynającym się 24 sierpnia w Nowym Jorku turnieju Wielkiego Szlema do podziału będzie aż 90 milionów dolarów! Tenisiści zgarną zatem 20 proc. więcej pieniędzy niż w zeszłym roku. Mistrzowie turniejów singla zarobią po 5 mln dolarów czyli według aktualnego kursu USD ok. 18,25 mln złotych (brutto czyli przed podatkiem). Już za sam występ w głównych drabinkach tenisiści zainkasują po 110 tys. dol. (ok. 401 tys. zł).

A Iga Świątek w dniach 19-20 sierpnia powalczy jeszcze przecież w gwiazdorskim turnieju miksta US Open, w parze z Norwegiem Casperem Ruddem. Tam premie też będą bardzo wysokie, a mistrzowie podzielą się okrągłym milionem dolarów! W sumie Polka może zatem zarobić w tym roku w Nowym Jorku 5,5 mln dol.

