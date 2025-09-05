Czegoś takiego o Sabalence jeszcze nie słyszeliśmy! Legenda tenisa przesadziła?

Tak o Sabalence chyba jeszcze nikt nie mówił

Aryna Sabalenka radzi sobie w tym sezonie wyśmienicie. Białorusinka zbudowała sobie dużą przewagę nad resztą stawki grając bardzo dobrze przez cały sezon, regularnie docierając do późnych rund wielu prestiżowych turniejów. Z pewnością nie jest to jednak dla niej sezon idealny – choćby dlatego, że na 7 finałów w tym sezonie wygrała „tylko” 3. I z jednej strony imponujące jest to, że zagra w trzech imprezach wielkoszlemowych docierała do finału, a w jednej do półfinału, a z drugiej... jeszcze żadnego szlema w tym roku nie zdobyła! US Open będzie jej ostatnią szansą w tym roku i na pewno presja na Białorusince będzie duża.

O tym, że potrafi ona poradzić sobie z presją, przekonaliśmy się jednak nie raz, nawet w półfinale US Open 2025, gdy musiała gonić wynik przeciwko Jessice Peguli. To jej się ostatecznie udało i wielu ekspertów zaczęło się rozpływać nad grą Sabalenki. – Ich mecze są zawsze emocjonujące, a Aryna, wiecie, właśnie dlatego jest numerem jeden. Wychodzi z tych trudnych, naprawdę trudnych pojedynków i znajduje sposób na zwycięstwo. (...) Uważam, że zaprezentowała światu naprawdę ogromną siłę i moc – powiedziała Chris Evert w rozmowie z ESPN.

Legendarna tenisistka poszła o krok dalej. – Jest cudownym wzorem do naśladowania dla dzieci – dodała Amerykanka. Z pewnością jeśli chodzi o postawę na korcie, to z Białorusinki można brać przykład, ale jeśli chodzi o pewne zachowania poza kortem, to jednak trudno stawiać Sabalenkę za idealny wzór. W obliczu jej sukcesów łatwo zapomnieć, że w przeszłości nie stroniła od spotkań z Aleksandrem Łukaszenką, a na początku wojny miała problem, by jednoznacznie potępić działania Białorusi, wspierającej Rosję w wojnie. To ostatecznie się zmieniło, ale dopiero po czasie i po wielu niewygodnych dla Sabalenki pytaniach na konferencjach prasowych.

