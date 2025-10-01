Iga Świątek zmierzy się z Emmą Navarro w 4. rundzie turnieju WTA w Pekinie.

Amerykanka dwukrotnie uległa Polce w poprzednich spotkaniach.

Świątek podtrzyma dominację, czy Navarro ją zaskoczy? Sprawdź, gdzie obejrzeć to starcie!

Iga Świątek i Emma Navarro w Pekinie zagrają ze sobą po raz trzeci. Pierwszy raz spotkały się bardzo dawno temu, gdy panie miały po 17 lat. W 2018 r. Polka ograła Amerykankę w Charleston 6:0, 6:2. - W mojej karierze było tylko kilka meczów, w których zostałam dosłownie zdmuchnięta z kortu i to było jedno z tych spotkań. Pomyślałam wtedy, że ta dziewczyna jest całkiem dobra - wspominała to spotkanie tenisistka z USA.

Iga Świątek i Emma Navarro po raz drugi spotkały się w tegorocznym Australian Open. Polka wygrała 6:1, 6:2, a w spotkaniu nie zabrakło kontrowersji i rażącego błędu arbitra. Nasza gwiazda była jednak wyraźnie lepsza, co przyznała sama Navarro. Zapytana o to, jak się gra ze Świątek, tak opisała polską rywalkę: - To nie jest łatwe. Myślę, że jest bardzo szybka i robi wszystko z pełnym przekonaniem i intensywnością. Ma inny styl poruszania się i gry niż większość dziewczyn. Trudno się temu przeciwstawić. Czujesz, że musisz robić wszystko w tym samym tempie, co ona. Jest trudną przeciwniczką. Po prostu wiesz, że nawet jak czasem spudłuje, będzie walczyć o każdą piłkę. Myślę, że jest bezlitosna. Tak, to dobre słowo. Naprawdę trudno się z nią gra - tak Emma Navarro opisała Igę Świątek.

Emma Navarro zajmuje 17. miejsce w rankingu. W poprzednim sezonie wspięła się na 8. pozycję i walczyła o awans do WTA Finals. Pokonała wtedy m.in. Arynę Sabalenkę (w Indian Wells). Ma niespełna 24 lata, pochodzi z bardzo bogatej rodziny. Majątek jej ojca wyceniany jest na 1,5 mld dolarów.

Iga Świątek awans do 4. rundy turnieju WTA w Pekinie wywalczyła, pokonując Kolumbijkę Camilę Osorio. Wiceliderka rankingu przed występem w Pekinie wygrała turnieju WTA 500 w Seulu, a teraz poszła za ciosem w kolejnej azjatyckiej imprezie. W notowaniu tenisistek goni Arynę Sabalenkę, która zrezygnowała z gry w stolicy Chin i wróci do rywalizacji w Wuhanie, gdzie będzie bronić tytułu.

Iga Świątek w Pekinie nie przegrała jeszcze ani jednego meczu, ale wcześniej wystąpiła tam tylko raz. Zadebiutowała w 2023 r. i wygrała ten turniej w spektakularnym stylu. Rok temu naszej gwiazdy zabrakło w stolicy Chin z powodu zawieszenia. Teraz rywalizację zaczęła od pewnego zwycięstwa 6:0, 6:3 nad Chinką Yue Yuan.

Gdzie oglądać mecz Iga Świątek - Emma Navarro w Pekinie?

Mecz Iga Świątek - Emma Navarro w 4. rundzie turnieju WTA w Pekinie zostanie rozegrany w środę 1 października 2025. Początek meczu po godzinie 13 polskiego czasu. Transmisja TV z meczu Świątek - Navarro na antenie Canal+ Sport 2. Stream online na Canal+ ONLINE.