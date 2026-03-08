Iga Świątek zmierzy się z Marią Sakkari w 3. rundzie turnieju WTA 1000 w Indian Wells.

Polka ma okazję do rewanżu za niedawną porażkę z Greczynką w Katarze.

Sprawdź, kiedy mecz Iga Świątek - Maria Sakkari i gdzie będzie transmisja.

Iga Świątek - Maria Sakkari w 3. rundzie Indian Wells

Iga Świątek w 3. rundzie turnieju w Indian Wells zagra z Marią Sakkari. Greczynka pokonała 7:5, 6:0 Austriaczkę Lilli Tagger. Świątek i Sakkari grały ze sobą niedawno w ćwierćfinale turnieju WTA w Dausze i Polka po zaciętej walce przegrała ten mecz 6:2, 4:6, 5:7. W sumie zmierzyły się już aż osiem razy, a bilans tej rywalizacji to 4-4. Trzy pierwsze mecze wygrała Greczynka. W kolejnych czterech górą była nasza tenisistka, a potem była wspomniana porażka w Katarze.

- Myślę, że w Dausze było dla mnie dość oczywiste, dlaczego przegrałam. I od razu po zejściu z kortu wiedziałam, co poprawić. Technicznie nie przygotowywałam się na niektóre zagrania tak, jak powinnam - analizowała teraz Iga Świątek. - Jak wróciliśmy do domu, naprawdę mocno trenowałam. Grałam też wiele dłuższych wymian, żeby nie tracić cierpliwości w ich trakcie i naprawdę móc walczyć, bo przeciwko Marii trzeba być gotowym na fizyczny mecz. Chcę naprawdę wykorzystać te treningi w meczu i to zmienić, być w tym lepsza, więc zobaczymy, jak pójdzie - dodała Polka.

Iga Świątek rywalizację w Indian Wells zaczęła od zwycięstwa 6:0, 7:6(2) nad Amerykanką Kaylą Day. Po jednostronnym pierwszym secie, na początku drugiej partii Polka wyraźnie zgubiła koncentrację. Spadła jej intensywność i pojawiły się błędy. Niestety, schemat się powtarza, bo podobne problemy miała często w innych meczach w ostatnich miesiącach.

- Myślę, że nieco odpłynęłam na kilka gemów i przez to nieco się spięłam. Na pewno musiałam wrócić do gry z pierwszego seta. Czuję, że zrobiłam to całkiem dobrze. Końcówka drugiego seta wyglądała zupełnie inaczej. Grałam z dużo większą rotacją, pewnością siebie i dlatego mogłam wygrać te kolejne gemy i wrócić do meczu - opisała swoje problemy w drugim secie Iga Świątek. - Myślę, że w drugim secie moje reakcje były dość wolne, dlatego to się stało. Wróciłam, bo wiedziałam, że mam grę, którą pokazałam w pierwszym secie i że mogę ją wykorzystać.

Iga Świątek triumfowała w Indian Wells w 2022 i 2024 r., a w latach 2023 i 2025 odpadała z tego turnieju w 1/2 finału. Korty były tam stosunkowo wolne, ale rok temu zmieniono nawierzchnię na nieco szybszą. Jednak wciąż jest wyraźnie wolniejsza od tych w innych amerykańskich turniejach. Poza tym w suchym pustynnym powietrzu kozioł piłki jest wysoki, co odpowiada Idze Świątek. Rok temu zatrzymała ją w półfinale Mirra Andriejewa (6:7, 6:1, 4:6).

Kiedy Iga Świątek gra kolejny mecz w 3. rundzie Indian Wells?

Mecz Iga Świątek - Maria Sakkari w 3. rundzie Indian Wells zostanie rozegrany w poniedziałek 9 marca 2026. Czekamy na plan gier i godzinę meczu. Transmisja TV z turnieju WTA w Indian Wells na antenie Canal+ Sport 2.

