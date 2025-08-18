Iga Świątek awans do finału turnieju WTA w Cincinnati wywalczyła po zwycięstwie 7:5, 6:3 nad Jeleną Rybakiną. Polka przez 13 miesięcy nie mogła awansować do żadnego finału. Teraz udało jej się to w trzech z ostatnich czterech turniejów, w których zagrała (Bad Homburg, Wimbledon i Cincinnati). Iga Świątek po raz trzeci z rzędu zagrała w półfinale turnieju w Cincy. W dwóch poprzednich edycjach odpadała w tej fazie po porażkach kolejno z Coco Gauff i Aryną Sabalenką. Teraz po raz pierwszy w karierze zagra w Cincinnati o tytuł. Jeżeli go zdobędzie, wyprzedzi Coco Gauff w rankingu, wskakując z 3. na 2. miejsce.

Rywalką Igi Świątek w finale turnieju WTA w Cincinnati będzie Jasmine Paolini (nr 9 WTA). Włoszka w drugim półfinale pokonała 6:3, 6:7, 6:4 Rosjankę Weronikę Kudermietową. W poprzedniej rundzie wyeliminowała Coco Gauff. Świątek i Paolini doskonale się znają. Sympatyczna tenisistka z Italii ma polskie korzenie (jej babcia mieszka w Łodzi) i dobrze mówi w naszym języku. Iga i Jasmine grały ze sobą pięć razy i Świątek wygrała wszystkie te spotkania. Rok temu pokonała Paolini 6:2, 6:1 w jednostronnym finale Roland Garros. Ich kolejny mecz był bardzo zacięty - 3:6, 6:4, 6:4 pod koniec poprzedniego sezonu w finałach BJK Cup w Maladze. Ostatnio Polka pokonała Włoszkę 6:1, 6:3 w półfinale turnieju WTA w Bad Homburg.

Gdzie oglądać finał Świątek - Paolini w WTA Cincinnati?

Finał Iga Świątek - Jasmine Paolini w turnieju WTA w Cincinnati zostanie rozegrany poniedziałek 18 sierpnia. Początek finału kobiet o godzinie 24 polskiego czasu (noc z poniedziałku na wtorek). Transmisja TV z finału Świątek - Paolini na antenie Canal+ Sport 2 oraz online na Canal+ ONLINE.

Jasmine Paolini wycofała się z turnieju miksta US Open, ale w finale WTA Cincinnati z Igą Świątek oczywiście zagra. Włoszka przegrała pięć poprzednich meczów z Polką. Jaki ma plan na finał?