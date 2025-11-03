Iga Świątek spanikowała przed meczem z Rybakiną. Nie mogła przestać o tym myśleć

Iga Świątek już dzisiaj zagra z Jeleną Rybakiną w fazie grupowej WTA Finals. Reprezentantka Kazachstanu po efektownej serii zwycięstw w turniejach WTA 500 w Ningbo i Tokio rzutem ta taśmę zakwalifikowała się do finałów, wyprzedzając Mirrę Andriejewą. W tym sezonie mierząca 184 cm Rybakina jest najlepiej serwującą tenisistką w całym tourze z już blisko 500 asami na koncie. Wysoką formę potwierdziła w pierwszym meczu w Rijadzie, pokonując w znakomitym stylu 6:3, 6:1 Amandę Anisimovą.

Jelena Rybakina w bikini na plaży! Wielka rywalka Igi Świątek zachwyca urodą!

W 2025 roku Iga Świątek znajdywała na Jelenę Rybakinę sposób i ograła ją aż cztery razy - kolejno w United Cup, Dausze, Ronald Garros i Cincinnati. Jednak były to zażarte i dramatyczne bitwy. W sumie bilans rywalizacji Świątek z Rybakiną to 6-4 dla Polki. Urodzona w Moskwie tenisistka jest praktycznie Rosjanką. Do 2018 r. reprezentowała Rosję, a potem Kazachstan obiecał jej wsparcie finansowe za reprezentowanie tego państwa. Rybakina zgodziła się i dzięki temu w 2022 r. mogła zostać mistrzynią Wimbledonu, bo rosyjscy tenisiści byli wtedy wykluczeni z rywalizacji.

Iga Świątek i Jelena Rybakina znają się dobrze jeszcze z czasów juniorskich. Wspominając dawne mecze z wielką rywalką, Polka opowiedziała zabawą anegdotę. Chodziło o finał juniorskiego turnieju we Włoszech. Rybakina wtedy pokonała Świątek, która potwornie się zestresowała po... informacji, że finał będzie można oglądać na żywo w internecie.

- Pamiętam, że grałyśmy ze sobą jako juniorki w fiale Trofeo Bonfiglio na mączce. Przegrałam. Byłam strasznie zestresowana, że w internecie leciała transmisja na żywo i po prostu nie mogłam się przez to skupić. W tej chwili wydaje się to surrealistyczne. Ale myślałam sobie: "nie wiem, kto mnie obserwuje. To internet. To jest ogromne - wspominała ze śmiechem Iga Świątek.

28.05.2017 - ostatni raz, kiedy Iga Świątek i Elena Rybakina spotkały się na korcie ziemnym.Po zaciętym meczu lepsza okazała się Kazaszka 6:1, 6:7 (5), 3:6.Pora na zapisanie kolejnej historii tej rywalizacji. ✊Jazda, Iga! pic.twitter.com/rm8xOzO5gq— Szymon Przybysz (@SzymiPrzybysz) May 16, 2023

Kiedy gra Iga Świątek z Jeleną Rybakiną w WTA Finals?

Mecz Iga Świątek - Jelena Rybakina w WTA Finals zostanie rozegrany w poniedziałek 3 października. Początek meczu Świątek - Rybakina o godzinie 15 polskiego czasu. Transmisja TV na Canal+ Sport 2.

QUIZ: Rozpoznasz te tenisistki? Tylko najlepsi zgarną komplet punktów! Pytanie 1 z 35 Tenisistka na tym zdjęciu to... Jelena Rybakina Wiktoria Azarenka Aryna Sabalenka Daria Kasatkina Następne pytanie