Iga Świątek tenisistką 5-lecia! Kluczowe obliczenia, WTA Finals już tego nie zmienią!

Iga Świątek została uznana tenisistką 5-lecia na podstawie kluczowych obliczeń punktowych.

Polka zgromadziła najwięcej punktów w latach 2021-2025, wyprzedzając Arynę Sabalenkę.

Dowiedz się, dlaczego wynik WTA Finals 2025 nie zmieni już tego historycznego osiągnięcia.

Trwającej WTA Finals 2025 już tego nie zmienią. Iga Świątek w latach 2021-2025 wywalczyła najwięcej punktów w rankingu. W naszych obliczeniach zsumowaliśmy punkty, które tenisistki miały na kontach w ostatnie poniedziałki każdego z tych pięciu lat. Iga Świątek prowadzi w tej statystyce z 40 656 pkt, a druga jest Aryna Sabalenka z 38 641 pkt. Pierszą piątkę najlepszych tenisistek w latach 2021-2025 uzupełniają Coco Gauff (25 734 pkt), Jessica Pegula (23 204 pkt) i Jelena Rybakina (20 610).

W roku 2022 w Wimbledonie nie przyznawano punktów. Tak zdecydowały władze WTA po tym, jak organizatorzy turnieju wykluczyli z rywalizacji tenisistów z Rosji i Białorusi. W naszych obliczeniach postanowiliśmy też sprawdzić, czy klasyfikacja zmieni się, gdy doliczymy zawodniczkom punkty za ten turniej. Triumfowała wtedy Jelena Rybakina. Jednak nawet jeśli dodamy jej 2000 pkt, to Top-5 naszego ranking nie zmieni się.

Zabawna wpadka Igi Świątek w czasie sesji na WTA Finals. Co ona miała na nogach?

W WTA Finals 2025 wywalczyć można w sumie 1500 pkt. Tyle zgarnie tenisistka, która wygra turniej, nie przegrywając wcześniej żadnego meczu w fazie grupowej. Przewaga Igi Świątek nad Aryną Sabalenką w naszym rankingu wynosi teraz 2015 pkt. A to oznacza, że Polka jest poza zasięgiem Białorusinki.

Iga Świątek i Aryna Sabalenka zachwyciły razem, uciszając krytyków! A mogło być jeszcze lepiej!

Aryna Sabalenka w 2021 r. kończyła sezon jako wiceliderka (6380 pkt) z dużą przewagą nad 9. w rankingu Igą Świątek (3786 pkt). W 2022 r. Polka zdominowała tour z aż 11085 pkt na koncie na koniec sezonu, a Białorusinka była wtedy w kryzysie (3925 pkt). Kolejne dwa lata - 2023, 2024 - to już bardzo wyrównana rywalizacja. W kończącym się sezonie 2025 sporą przewagę uzyskała Sabalenka, która zapewniła sobie pozycję nr 1 jeszcze przed WTA Finals.

Suma punktów w rankingu WTA 2021–2025

1. Iga Świątek 40 656

2. Aryna Sabalenka 38 641

3. Coco Gauff 25 734

4. Jessica Pegula 23 204

5. Jelena Rybakina 20 610

Suma punktów 2021-2025 z doliczeniem za Wimbledon 2022

1. Iga Świątek 40 786 (+130)

2. Aryna Sabalenka 38 641

3. Coco Gauff 25 863 (+130)

4. Jessica Pegula 23 334 (+130)

5. Jelena Rybakina 22 610 (+2000)

QUIZ: Ile wiesz o Idze Świątek? Pytanie 1 z 35 Trenerem Igi Świątek jest obecnie... Wim Fissette Tomasz Wiktorowski Tomasz Świątek Piotr Sierzputowski Następne pytanie