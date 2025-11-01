Iga Świątek tenisistką 5-lecia! Kluczowe obliczenia, WTA Finals już tego nie zmienią!

- Iga Świątek została uznana tenisistką 5-lecia na podstawie kluczowych obliczeń punktowych.
- Polka zgromadziła najwięcej punktów w latach 2021-2025, wyprzedzając Arynę Sabalenkę.
- Dowiedz się, dlaczego wynik WTA Finals 2025 nie zmieni już tego historycznego osiągnięcia.
Trwającej WTA Finals 2025 już tego nie zmienią. Iga Świątek w latach 2021-2025 wywalczyła najwięcej punktów w rankingu. W naszych obliczeniach zsumowaliśmy punkty, które tenisistki miały na kontach w ostatnie poniedziałki każdego z tych pięciu lat. Iga Świątek prowadzi w tej statystyce z 40 656 pkt, a druga jest Aryna Sabalenka z 38 641 pkt. Pierszą piątkę najlepszych tenisistek w latach 2021-2025 uzupełniają Coco Gauff (25 734 pkt), Jessica Pegula (23 204 pkt) i Jelena Rybakina (20 610).
W roku 2022 w Wimbledonie nie przyznawano punktów. Tak zdecydowały władze WTA po tym, jak organizatorzy turnieju wykluczyli z rywalizacji tenisistów z Rosji i Białorusi. W naszych obliczeniach postanowiliśmy też sprawdzić, czy klasyfikacja zmieni się, gdy doliczymy zawodniczkom punkty za ten turniej. Triumfowała wtedy Jelena Rybakina. Jednak nawet jeśli dodamy jej 2000 pkt, to Top-5 naszego ranking nie zmieni się.
W WTA Finals 2025 wywalczyć można w sumie 1500 pkt. Tyle zgarnie tenisistka, która wygra turniej, nie przegrywając wcześniej żadnego meczu w fazie grupowej. Przewaga Igi Świątek nad Aryną Sabalenką w naszym rankingu wynosi teraz 2015 pkt. A to oznacza, że Polka jest poza zasięgiem Białorusinki.
Aryna Sabalenka w 2021 r. kończyła sezon jako wiceliderka (6380 pkt) z dużą przewagą nad 9. w rankingu Igą Świątek (3786 pkt). W 2022 r. Polka zdominowała tour z aż 11085 pkt na koncie na koniec sezonu, a Białorusinka była wtedy w kryzysie (3925 pkt). Kolejne dwa lata - 2023, 2024 - to już bardzo wyrównana rywalizacja. W kończącym się sezonie 2025 sporą przewagę uzyskała Sabalenka, która zapewniła sobie pozycję nr 1 jeszcze przed WTA Finals.
Suma punktów w rankingu WTA 2021–2025
- 1. Iga Świątek 40 656
- 2. Aryna Sabalenka 38 641
- 3. Coco Gauff 25 734
- 4. Jessica Pegula 23 204
- 5. Jelena Rybakina 20 610
Suma punktów 2021-2025 z doliczeniem za Wimbledon 2022
- 1. Iga Świątek 40 786 (+130)
- 2. Aryna Sabalenka 38 641
- 3. Coco Gauff 25 863 (+130)
- 4. Jessica Pegula 23 334 (+130)
- 5. Jelena Rybakina 22 610 (+2000)