Iga Świątek udzieliła kuriozalnego wywiadu. Po tej reakcji wszyscy się śmiali! Czemu pokazywała na niebo?

Iga Świątek w finale WTA Cincinnati. Pokonała Jelenę Rybakinę

Iga Świątek awansowała do finału turnieju WTA 1000 w Cincinnati, dokonując tego pierwszy raz w karierze. Rozstawiona z numerem trzecim Polka w półfinale pokonała Jelenę Rybakinę z Kazachstanu (nr 9.) 7:5, 6:3 i po raz pierwszy zagra w decydującym meczu tej prestiżowej imprezy.

Spotkanie rozpoczęło się od przewagi Kazaszki. Rybakina prowadziła już 5:3 i 15:30 przy serwisie Świątek, jednak od tego momentu Polka całkowicie przejęła inicjatywę. Skuteczna gra z głębi kortu oraz rosnąca liczba błędów rywalki pozwoliły jej odwrócić losy pierwszego seta. Dwukrotne przełamanie wystarczyło, aby rozstrzygnąć partię na swoją korzyść 7:5. W drugim secie Świątek szybko objęła prowadzenie, wykorzystała jedynego „breaka” i utrzymała przewagę do końca, wygrywając 6:3.

Świątek po raz pierwszy wystąpi w finale turnieju WTA 1000 w Cincinnati. W dwóch poprzednich edycjach zatrzymywała się na półfinale, przegrywając z późniejszymi triumfatorkami imprezy. Tym razem zrealizowała swój cel i stanie przed szansą na kolejne trofeum.

Zabawna sytuacja podczas wywiadu Igi Świątek

Podczas pomeczowego wywiadu Iga Świątek nagle się zająknęła i zaczęła oglądać się na niebo. Finalistka turnieju WTA Cincinnati przyznała, że myślała, że zaczęło padać i że usłyszała grzmot.

- To ja przez przypadek splunąłem na ciebie, zadając to pytanie – zażartował dziennikarz z całej sytuacji, rozbawiając całą publiczność.

Szybko jednak okazało się, że Iga Świątek rzeczywiście coś usłyszała i był to lecący samolot. Wróciła do udzielania wywiadu i podziękowała publiczności za wielkie wsparcie podczas spotkania.

"I feel the love here" ❤️Iga Swiatek is enjoying the crowd support en route to her first final in Cincy.#CincyTennis pic.twitter.com/uHDIMbMKRl— Tennis Channel (@TennisChannel) August 17, 2025

Z kim Iga Świątek zagra w finale WTA Cincinnati?

Rywalką 24-letniej raszynianki w finale będzie zwyciężczyni drugiego półfinału – Jasmine Paolini z Włoch (nr 7.) lub Rosjanka Weronika Kudermietowa.

Iga Świątek zagra w finale turnieju WTA w Cincinnati w poniedziałek 18 sierpnia. Początek finału kobiet o godzinie 24 polskiego czasu (noc z poniedziałku na wtorek). Transmisja TV z finału WTA Cincinnati na antenie Canal+ Sport 2.