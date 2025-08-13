Iga Świątek w ćwierćfinale turnieju WTA Cincinnati! Zwycięstwo w piekielnie trudnych warunkach!

Iga Świątek i Sorana Cirstea w Cincinnati zagrały ze sobą już po raz piąty. Bilans tej rywalizacji to teraz 5-0 dla Polki. Tylko pierwszy ich mecz był zacięty - 5:7, 6:3, 6:3 dla Igi po dramatycznym boju w Australian Open 2022. Kolejne spotkania nasza gwiazda wygrywała pewnie i w dwóch setach. Cirstea zajmuje 138. miejsce, ale korzysta z tzw. zamrożonego rankingu (w 2024 r. długo leczyła kontuzję), dzięki czemu znalazła się w głównej drabince. W 2. rundzie turnieju w Cincy pokonała 7:6, 2:6, 6:4 Magdalenę Fręch. W kolejnej odrobiła straty i ograła 6:7, 6:4, Chinkę Yuę Yuan, wykorzystując problemy fizyczne rywalki.

Świątek - Cirstea WYNIK: Zwycięstwo Polki

Iga Świątek przed meczem w 4. rundzie turnieju WTA w Cincinnati miała dużo czasu na spokojny trening i regenerację. Polka po zwycięstwie 6:1, 6:4 nad Rosjanką Anastazją Potapową miała zagrać z Martą Kostiuk, ale Ukrainka oddała jednak mecz walkowerem, wycofując się z rywalizacji. Tenisistka z Kijowa nie chciała ryzykować pogłębienia bolesnej kontuzji nadgarstka przez rozpoczynającym się już 24 sierpnia US Open.

Być może ta dłuższa przerwa w grze wpłynęła na postawę Igi Świątek, która zaczęła spotkanie dobrze, ale potem grała dość nierówno. Pierwszy serwis mistrzyni Wimbledonu nie funkcjonował najlepiej (tylko 50 proc. trafianego pierwszego podania). Na szczęście drugie podanie było bez zarzutu. Trzeba jednak przyznać, że Polka, choć miała ten mecz cały czas pod kontrolą, popełniła w nim sporo błędów i zdarzały jej się wyraźne spadki koncentracji. Ważne, że w kluczowych momentach potrafiła solidną i agresywną grą zdominować rywalkę, która zaprezentowała się całkiem dobrze.

QUIZ: Rozpoznasz te tenisistki? Tylko najlepsi zgarną komplet punktów! Pytanie 1 z 35 Tenisistka na tym zdjęciu to... Jelena Rybakina Wiktoria Azarenka Aryna Sabalenka Daria Kasatkina Następne pytanie

Z kim gra Iga Świątek w ćwierćfinale WTA Cincinnati? Rywalka w 1/4 finału

Iga Świątek rywalkę w ćwierćfinale turnieju WTA w Cincinnati pozna po meczu dwóch Rosjanek - Jekaterina Aleksandrowa - Anna Kalinska. To spotkanie zostanie rozegrane w czwartek nad ranem polskiego czasu.

Iga Świątek w Cincinnati i generalnie w czasie US Open Series oswaja się z piłkami Wilsona, które dużo trudniej kontrolować niże te, którymi panie grały w Europie, na mączce i na trawie. Duże znaczenie ma top-spinowa technika forhendowa Polki, której trudniej kontrolować lot lżejszych piłek, niż zawodniczkom uderzającym je bardziej płasko. Problemy są też przy serwisie. - Te piłki są lekkie i bardzo różnią się od tych, którymi grałyśmy na mączce i na Wimbledonie. Jedynym dobrym podejściem jest skupienie się na jak najlepszym dostosowaniu do nich i zaakceptowaniu tego, że po niektórych uderzeniach piłki po prostu wystrzelą i uciekną z rakiety. Staram się je kontrolować tak bardzo, jak to możliwe - stwierdziła Iga Świątek.

Kiedy gra Iga Świątek kolejny mecz w 1/4 finału WTA Cincinnati?

Iga Świątek kolejny mecz w ćwierćfinale turnieju WTA w Cincinnati rozegra w piątek 15 sierpnia 2025. Transmisje TV z turnieju WTA w Cincinnati na antenie Canal+ Sport 2.