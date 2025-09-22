Iga Świątek wysłała specjalną wiadomość Marii Żodzik! Nie mogła się oprzeć po medalu Polki na MŚ w Tokio

Piotr Mika
2025-09-22 15:22

Iga Świątek dopiero co wygrała turniej WTA 500 w Seulu, a już szykuje się do kolejnych zmagań. Tym razem uda się do stolicy Chin na turniej WTA 1000 Pekin, gdzie będzie rozstawiona z numerem „1”, ponieważ Sabalenka nie wystartuje tam z powodu urazu. Polka znalazła w tym wszystkim jednak czas na... pogratulowanie Marii Żodzik srebra MŚ w Tokio.

Maria Żodzik, Iga Światek

Autor: Paweł Skraba / SE,/ Associated Press

Świątek reaguje na medal Marii Żodzik. Nie mogła przejść obok tego obojętnie

Iga Świątek ma za sobą intensywne tygodnie. Po odpadnięciu z US Open na etapie ćwierćfinału odpoczywała chwilę, by zaleczyć uraz stopy, którego się nabawiła, ale teraz wszystko zdaje się być w jak najlepszym porządku – Polka wygrała właśnie kolejny turniej, tym razem WTA 500 w Seulu. Przed nią ledwie parę dni odpoczynku, ponieważ pod koniec tygodnia rusza turniej WTA 1000 w Pekinie, gdzie Polka znów będzie chciała zdobyć dużo punktów, by odrobić jak najwięcej strat do Aryny Sabalenki. Okazuje się, że po własnym triumfie Iga Świątek znalazła też jeszcze czas, by zainteresować się... zawodami lekkoatletycznymi, a dokładniej mistrzostwami świata w Tokio, gdzie Polska zdołała wywalczyć tylko jeden medal.

Maria Żodzik zdobyła medal na MŚ w Tokio
14 zdjęć

Honor naszych lekkoatletów uratowała Maria Żodzik, która zdobyła srebro w skoku wzwyż. Okazuje się, że informacje te musiały dotrzeć do Igi Świątek, bo już wieczorem tego samego dnia złożyła ona gratulacje polskiej lekkoatletce pochodzącej z Białorusi. Był to oczywiście ten sam dzień, w którym Świątek zdobyła tytuł w Seulu. – Wow, Maria Żodzik gratulacje! – napisała krótko Iga Świątek w relacji na Instagramie, publikując zdjęcie wzruszonej lekkoatletki.

Iga Świątek poznała już rywalki, z jakimi przyjdzie się jej zmierzyć w turnieju WTA 1000 w Pekinie. Już w 2. rundzie może trafić na Julię Putincewą, a w 3. na Annę Kalinską. Jeśli dojdzie do ćwierćfinału, tam mogą czekać już na nią Jessica Pegula lub Naomi Osaka! W turnieju udział wezmą też Magdalena Fręch i Magda Linette.

Iga Świątek, Maria Żodzik

Autor: Iga Świątek/ Instagram
