Iga Świątek wysłała specjalną wiadomość Marii Żodzik! Nie mogła się oprzeć po medalu Polki na MŚ w Tokio

Iga Świątek ma za sobą intensywne tygodnie. Po odpadnięciu z US Open na etapie ćwierćfinału odpoczywała chwilę, by zaleczyć uraz stopy, którego się nabawiła, ale teraz wszystko zdaje się być w jak najlepszym porządku – Polka wygrała właśnie kolejny turniej, tym razem WTA 500 w Seulu. Przed nią ledwie parę dni odpoczynku, ponieważ pod koniec tygodnia rusza turniej WTA 1000 w Pekinie, gdzie Polka znów będzie chciała zdobyć dużo punktów, by odrobić jak najwięcej strat do Aryny Sabalenki. Okazuje się, że po własnym triumfie Iga Świątek znalazła też jeszcze czas, by zainteresować się... zawodami lekkoatletycznymi, a dokładniej mistrzostwami świata w Tokio, gdzie Polska zdołała wywalczyć tylko jeden medal.

Honor naszych lekkoatletów uratowała Maria Żodzik, która zdobyła srebro w skoku wzwyż. Okazuje się, że informacje te musiały dotrzeć do Igi Świątek, bo już wieczorem tego samego dnia złożyła ona gratulacje polskiej lekkoatletce pochodzącej z Białorusi. Był to oczywiście ten sam dzień, w którym Świątek zdobyła tytuł w Seulu. – Wow, Maria Żodzik gratulacje! – napisała krótko Iga Świątek w relacji na Instagramie, publikując zdjęcie wzruszonej lekkoatletki.

Iga Świątek poznała już rywalki, z jakimi przyjdzie się jej zmierzyć w turnieju WTA 1000 w Pekinie. Już w 2. rundzie może trafić na Julię Putincewą, a w 3. na Annę Kalinską. Jeśli dojdzie do ćwierćfinału, tam mogą czekać już na nią Jessica Pegula lub Naomi Osaka! W turnieju udział wezmą też Magdalena Fręch i Magda Linette.

