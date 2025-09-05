Iga Świątek zagra w Polsce! Senator wypalił bez namysłu, wszystko ujawnił

Iga Świątek zagra w Polsce? Jest taki plan!

Iga Świątek była jedną z faworytek do wygrania US Open. Polka świetnie radziła sobie w ostatnich miesiącach – dotarła do finału w Bad Homburg, wygrała Wimbledon oraz prestiżowy turniej WTA 1000 w Cincinnati. Zwłaszcza wygranie tego ostatniego potwierdzało, że zmiana nawierzchni z trawiastej na twardą przeszła bez zarzutu i fani mieli ogromne apetyty na powtórzeniu przez Polkę sukcesu z 2022 roku. Niestety, wiceliderka rankingu WTA pożegnała się z nowojorską imprezą na etapie ćwierćfinału, gdzie przegrała z Amandą Anisimovą.

Afera po konferencji Igi Świątek. Gwiazda internetu porównała Polkę... do reprezentacji piłkarzy

Co prawda Amerykanka została rozgromiona przez Polkę w finale Wimbledonu 6:0, 6:0, ale od tamtego momentu minęło trochę czasu, a przede wszystkim zmieniło się miejsce i nawierzchnia, na której rywalizowały zawodniczki. Ostatecznie Świątek uległa swojej rówieśniczce 4:6, 3:6. Teraz na pewno Świątek potrzebuje odpoczynku, a później powinna wziąć udział m.in. w turnieju WTA 500 w Seulu, który zapowiedziała już wcześniej. Wszystko wskazuje również na to, że zagra na Billie Jean King Cup w Gorzowie!

Iga Świątek zmagała się z kontuzją w czasie US Open! Nie chciała o tym mówić, teraz wyznała prawdę

Informację tę, dość niespodziewanie, przekazał... senator Władysław Komarnicki. – Dzięki uprzejmości władz polskiego tenisa rozmawiałem w Warszawie z teamem Igi Świątek i otrzymałem informację, że nasza najlepsza tenisistka pojawi się w Gorzowie, o ile oczywiście będzie w pełni dyspozycji sportowej i nie będzie miała kontuzji – wyjawił polityk na łamach portalu echogorzowa.pl. To właśnie na Arenie Gorzów odbędzie się pod koniec listopada Billie Jean King Cup. Polki będą w nim walczyć z Rumunią i Nową Zelandią o pozostanie w tenisowej elicie i o awans do kwalifikacji do turnieju finałowego BJKC.

Iga Świątek zabrała głos po porażce z Anisimovą. Jedna rzecz mogła wszystko zmienić