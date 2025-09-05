Iga Świątek zagra w Polsce! Senator wypalił bez namysłu, wszystko ujawnił

Piotr Mika
2025-09-05 17:27

Iga Świątek dość niespodziewanie przegrała w ćwierćfinale US Open 2025 z Amandą Anisimovą. Polka teraz z pewnością będzie chciała złapać trochę oddechu, bo od paru tygodni grała niemal bez przerwy. Nie ma pewności, który turniej będzie dla niej kolejnym, ale wiele wskazuje na to, że wśród jej następnych imprez znajdzie się również ta... rozgrywana w Polsce!

Autor: Associated Press

Iga Świątek zagra w Polsce? Jest taki plan!

Iga Świątek była jedną z faworytek do wygrania US Open. Polka świetnie radziła sobie w ostatnich miesiącach – dotarła do finału w Bad Homburg, wygrała Wimbledon oraz prestiżowy turniej WTA 1000 w Cincinnati. Zwłaszcza wygranie tego ostatniego potwierdzało, że zmiana nawierzchni z trawiastej na twardą przeszła bez zarzutu i fani mieli ogromne apetyty na powtórzeniu przez Polkę sukcesu z 2022 roku. Niestety, wiceliderka rankingu WTA pożegnała się z nowojorską imprezą na etapie ćwierćfinału, gdzie przegrała z Amandą Anisimovą.

Iga Świątek, Wim Fissette
Co prawda Amerykanka została rozgromiona przez Polkę w finale Wimbledonu 6:0, 6:0, ale od tamtego momentu minęło trochę czasu, a przede wszystkim zmieniło się miejsce i nawierzchnia, na której rywalizowały zawodniczki. Ostatecznie Świątek uległa swojej rówieśniczce 4:6, 3:6. Teraz na pewno Świątek potrzebuje odpoczynku, a później powinna wziąć udział m.in. w turnieju WTA 500 w Seulu, który zapowiedziała już wcześniej. Wszystko wskazuje również na to, że zagra na Billie Jean King Cup w Gorzowie!

Informację tę, dość niespodziewanie, przekazał... senator Władysław Komarnicki. – Dzięki uprzejmości władz polskiego tenisa rozmawiałem w Warszawie z teamem Igi Świątek i otrzymałem informację, że nasza najlepsza tenisistka pojawi się w Gorzowie, o ile oczywiście będzie w pełni dyspozycji sportowej i nie będzie miała kontuzji – wyjawił polityk na łamach portalu echogorzowa.pl. To właśnie na Arenie Gorzów odbędzie się pod koniec listopada Billie Jean King Cup. Polki będą w nim walczyć z Rumunią i Nową Zelandią o pozostanie w tenisowej elicie i o awans do kwalifikacji do turnieju finałowego BJKC.

