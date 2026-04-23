Iga Świątek zawstydzona w restauracji. Opowiedziała szczegóły, weźmie się za naukę języka

Snigur, sklasyfikowana na 98. miejscu w rankingu, po wybuchu wojny przeniosła się do Warszawy, gdzie okazjonalnie trenuje pod okiem kapitana reprezentacji Polski Dawida Celta. Dla 24-latki był to pierwszy w karierze występ w drugiej rundzie turnieju tej rangi. W środę sprawiła niespodziankę, eliminując Darię Kasatkinę, jednak w starciu ze Świątek była wyraźnie słabsza.

Polka od początku narzuciła swoje warunki, wygrywając pięć pierwszych gemów. Gdy Ukrainka zdobyła wreszcie punkt, publiczność nagrodziła ją brawami. Chwilę później Świątek pewnie zamknęła pierwszego seta.

Iga Świątek po spotkaniu

- Jestem zadowolona z meczu, Madryt to specjalne miejsce do gry, również w powodu warunków jakie panują na korcie. Szybko się do nich dostosowałam, grałam solidnie, grałam swój tenis - tłumaczyła bezpośrednio po ostatniej piłce.

- Musiałam być gotowa na rywalkę, która zabiera czas. Z drugiej strony: musiałam być solidna, nie grać w sposób gwałtowny, podejmować dobre decyzje na korcie - dodała Świątek.

Jedynie na początku drugiej partii Snigur zdołała nawiązać rywalizację ze Świątek. Wygrała dwa gemy z rzędu, ale była to tylko chwilowa poprawa. Iga szybko odzyskała kontrolę, zwyciężając w kolejnych sześciu gemach i kończąc spotkanie po 61 minutach gry.

Świątek po hiszpańsku?

Przepytująca Igę reporterka, wspomniała o dawnych lekcjach hiszpańskiego tenisistki. Polka z uśmiechem wspomniała jedną z ostatnich wizyt w hiszpańskiej restauracji. - Szczerze? Powinnam uczyć się więcej. "Hola, como estas, Madrid?" - rzuciła z uśmiechem. - W tym tygodniu próbowałam mówić po hiszpańsku, np. zamówiłam jedzenie po hiszpańsku. Poprosiłam o jedzenie, ale ludzie w restauracji zaczęli do mnie mówić po hiszpańsku, od razu powiedziałam, że rozumiem tylko to co powiedziałam. Poprosiłam o przejście na język angielski. Mam teraz hiszpańskiego trenera, więc to pomoże w nauce.

