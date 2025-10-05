Kiedy gra Iga Świątek w WTA Wuhan? Z kim pierwszy mecz?

Debiutująca w turnieju WTA Wuhan Iga Świątek rywalizację zacznie od 2. rundy.

Pierwszą rywalką Polki będzie Marie Bouzkova lub Camila Osorio.

Sprawdź, kiedy Iga Świątek zagra pierwszy mecz i gdzie będzie transmisja z WTA Wuhan

Iga Świątek poznała drabinkę turnieju WTA w Wuhan. Polka debiutuje w tej imprezie. - W Wuhan nigdy wcześniej nie byłam. Nie mam pojęcia, jakie są tam obiekty i korty. Myślę, że fajnie będzie zobaczyć nowe miejsce - stwierdziła jeszcze w Pekinie wiceliderka rankingu. To zawody rangi WTA 1000, ale potrwają jeden tydzień, a nie dwa jak turniej w Pekinie.

Iga Świątek występ w turnieju WTA Wuhan zacznie w 2. rundzie i zagra z Czeszką Marie Bouzkovą (nr 52) albo Kolumbijką Camilą Osorio (nr 83), z którą niedawno wygrała w Pekinie. Potencjalne rywalki Igi w 3. rundzie to Belinda Bencic, Donna Vekić i Elise Mertens. W ćwierćfinale rywalką Polki może być Jasmine Paolini albo Clara Tauson. Magda Linette w 1. rundzie zmierzy się z kwalifikantką a Magdalena Fręch trafiła na Weronikę Kudermietową.

Przed Igą Świątek już tylko dwa turnieje w tym roku - WTA w Wuhan i kończące sezon WTA Finals w Rijadzie (1 listopada). Do zdobycia jest 2500 punktów (1000 w Wuhan i 1500 w WTA Finals). Ranking WTA Race, który zlicza punkty wywalczone od początku sezonu, doskonale pokazuje, jak wygląda sytuacja w wyścigu o pozycję nr 1. Aryna Sabalenka ma w nim aż 1457 pkt więcej niż Iga Świątek. Dlatego szanse Polki na odzyskanie tronu jeszcze w tym roku mocno zmalały. Potrzebne by były nie tylko świetne wyniki w obu imprezach, ale też kiepska dyspozycja Białorusinki.

A Wuhan to prawdziwa twierdza Aryny Sabalenki. Białorusinka wygrała tam aż 17 meczów z rzędu, triumfując w latach 2018, 2019 i 2024 (w latach 2020-2023 turnieju nie rozgrywano z powodu pandemii, która zresztą zaczęła się właśnie w Wuhan).

Kiedy gra Iga Świątek pierwszy mecz w WTA Wuhan? DATA

Iga Świątek rywalizację w turnieju WTA w Wuhan zacznie w 2. rundzie, więc pierwszy mecz rozegra w środę 8 października. W poniedziałek i we wtorek rozgrywane będą mecze 1. rundy. Transmisja TV z turnieju WTA w Wuhan na antenie Canal+ Sport 2.

