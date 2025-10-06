Kiedy gra Iga Świątek z Marie Bouzkovą w WTA Wuhan? O której godzinie mecz?

Iga Świątek zaczyna walkę w turnieju WTA w Wuhan

Pierwszą rywalką Polki będzie Czeszka Marie Bouzkova

Sprawdź, kiedy Iga Świątek zagra pierwszy mecz i gdzie będzie transmisja z WTA Wuhan

Iga Świątek zaczyna walkę w turnieju WTA w Wuhan, w którym nigdy wcześniej nie grała. Polka rywalizację rozpocznie w 2. rundzie i zagra z Czeszką Marie Bouzkovą (nr 41), która pokonała 6:3, 6:4 Kolumbijkę Camilę Osorio. Iga Świątek grała z tą rywalką tylko raz. Pokonała ją 6:4, 6:2 w Roland Garros 2024 w dniu swoich 23. urodzin. Potencjalne rywalki Igi Świątek w 3. rundzie to Belinda Bencic, Donna Vekić i Elise Mertens.

Iga Świątek nie dogoni Aryny Sabalenki w rankingu? W tym roku będzie bardzo trudno! [ANALIZA]

Iga Świątek w Wuhan zwiedzała już Muzeum Nauki i Technologii Architektury, gdzie miała okazję uczestniczyć w ciekawych interaktywnych zabawach, budując konstrukcje ze specjalnych klocków. Polska gwiazda to wielka fanka klocków LEGO, które lubi układać w wolnym czasie. Dlatego z zapałem wzięła się do budowania.

Iga Świątek wzięła też udział w tradycyjnej Imprezie Zawodniczek (Players Party). Mistrzyni Wimbledonu założyła krótką sukienkę. Do tego postawiła na sportowe obuwie. Wyglądała bardzo ładnie. Poniżej zdjęcia Igi Świątek z Players Party w Wuhan.

Przed Igą Świątek już tylko dwa turnieje w tym roku - WTA w Wuhan i kończące sezon WTA Finals w Rijadzie (1 listopada). Do zdobycia jest 2500 punktów (1000 w Wuhan i 1500 w WTA Finals). Ranking WTA Race, który zlicza punkty wywalczone od początku sezonu, doskonale pokazuje, jak wygląda sytuacja w wyścigu o pozycję nr 1. Aryna Sabalenka ma w nim aż 1457 pkt więcej niż Iga Świątek. Dlatego szanse Polki na odzyskanie tronu jeszcze w tym roku mocno zmalały. Potrzebne by były nie tylko świetne wyniki w obu imprezach, ale też kiepska dyspozycja Białorusinki.

A Wuhan to prawdziwa twierdza Aryny Sabalenki. Białorusinka wygrała tam aż 17 meczów z rzędu, triumfując w latach 2018, 2019 i 2024 (w latach 2020-2023 turnieju nie rozgrywano z powodu pandemii, która zresztą zaczęła się właśnie w Wuhan).

Iga Świątek rozbrajająco szczerze o laniu od Emmy Navarro! To dlatego przegrała!

Kiedy gra Iga Świątek pierwszy mecz w WTA Wuhan?

Mecz Iga Świątek - Marie Bouzkova w 2. rundzie turnieju WTA w Wuhan zostanie rozegrany we wtorek 7 października. Początek meczu Świątek - Bouzkova nie przed godziną 13 polskiego czasu. Transmisja TV z turnieju WTA w Wuhan na antenie Canal+ Sport 2.

QUIZ: Ile wiesz o Idze Świątek? Pytanie 1 z 35 Trenerem Igi Świątek jest obecnie... Wim Fissette Tomasz Wiktorowski Tomasz Świątek Piotr Sierzputowski Następne pytanie