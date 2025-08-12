Iga Świątek i Sorana Cirstea w Cincinnati zagrają z sobą już po raz piąty. Bilans tej rywalizacji to 4-0 dla Polki. Tylko pierwszy ich mecz był zacięty - 5:7, 6:3, 6:3 dla Igi po dramatycznym boju w Australian Open 2022. Kolejne trzy spotkania Polka wygrała pewnie i w dwóch setach - 6:2, 6:3 w Indian Wells 2023, 6:1, 6:1 w WTA Doha 2024 i 6:1, 6:1 w WTA Madryt 2024. Cirstea zajmuje 138. miejsce, ale korzysta z tzw. zamrożonego rankingu, dzięki czemu znalazła się w głównej drabince. W 2. rundzie turnieju w Cincy pokonała 7:6, 2:6, 6:4 Magdalenę Fręch. W kolejnej odrobiła straty i ograła 6:7, 6:4, Chinkę Yuę Yuan, wykorzystując problemy fizyczne rywalki.

Iga Świątek przed meczem w 4. rundzie turnieju WTA w Cincinnati miała dużo czasu na spokojny trening i regenerację. Polka po zwycięstwie 6:1, 6:4 nad Rosjanką Anastazją Potapową miała zagrać z Martą Kostiuk, ale Ukrainka oddała jednak mecz walkowerem, wycofując się z rywalizacji. Tenisistka z Kijowa nie chciała ryzykować pogłębienia bolesnej kontuzji nadgarstka przez rozpoczynającym się już 24 sierpnia US Open.

Kiedy gra Iga Świątek kolejny mecz w 4. rundzie WTA Cincinnati?

Mecz Iga Świątek - Sorana Cirstea w 4. rundzie turnieju WTA w Cincinnati zostanie rozegrany w środę 13 sierpnia. Czekamy na plan gier i godzinę meczu (pojawi się dziś późno wieczorem). Transmisja TV na antenie Canal+ Sport 2.

Poniżej galeria zdjęć Sorany Cirstei, a pod nią dalsza część artykułu.

Iga Świątek rok temu doszła w Cincinnati do półfinału, w którym uległa wyraźnie 3:6, 3:6 Arynie Sabalence. Polka nie broni jednak w Cincy żadnych punktów, bo po pozytywnym wyniku testów antydopingowych zarobione w tym turnieju punkty i pieniądze jej zabrano. Turniej w Cincinnati to dla Igi Świątek próba generalna przed US Open. Występ w Ohio zaczęła od zwycięstwa 6:1, 6:4 nad Rosjanką Anastazją Potapową. - W drugim secie były wzloty i upadki, miałam spadki koncentracji, ale pierwszy mecz w turnieju zawsze jest trudny. Ważne, że w ważnych momentach potrafiłam znów podnieść swój poziom i zagrać solidnie - podsumowała ten mecz Iga Świątek, która przed tym spotkaniem dowiedziała, że się, jej ukochana kotka Grappa odeszła.

