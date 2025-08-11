Kiedy gra Iga Świątek w 4. rundzie WTA Cincinnati? Z kim kolejny mecz?

Iga Świątek jest już w 4. rundzie turnieju WTA w Cincinnati i ma dużo czasu na spokojny trening i regenerację. Polka po zwycięstwie 6:1, 6:4 nad Rosjanką Anastazją Potapową miała zagrać z Martą Kostiuk. Ukrainka oddała jednak mecz walkowerem, wycofując się z rywalizacji. Kostiuk na otwarcie rywalizacji w Cincinnati łatwo pokonała 6:0, 6:1 Niemkę Tatjanę Marię. Potrzebowała na to zaledwie 51 minut. Było to spore zaskoczenie, bo występ w Montrealu kończyła zapłakana, kreczując z powodu kontuzji nadgarstka. Widocznie uraz udało się zaleczyć, ale odnowił się w czasie treningu albo pod wpływem wysiłku w meczu z Marią. Tenisistka z Kijowa nie chciała ryzykować pogłębienia bolesnej kontuzji przez rozpoczynającym się już 24 sierpnia US Open.

Trenerką Ukrainki jest Polka Sandra Zaniewska, a za jej przygotowanie fizyczne odpowiada Jolanta Rusin-Krzepota, z którą Iga Świątek długo współpracowała pod koniec juniorskiej i na początku seniorskiej kariery. Martia Kostiuk wraz z polskimi doradczyniami postanowiły nie przystępować do pojedynku z mistrzynią Wimbledonu. Poprzednie trzy mecze z Polką tenisistka z Kijowa przegrała.

Kiedy i z kim gra Iga Świątek kolejny mecz w 4. rundzie WTA Cincinnati?

Iga Świątek kolejny mecz w 4. rundzie turnieju WTA w Cincinnati rozegra w środę 13 sierpnia. Rywalkę pozna po spotkaniu Sorana Cirstea (Rumunia) - Yue Yuan (Chiny).

Iga Świątek rok temu doszła w Cincinnati do półfinału, w którym uległa wyraźnie 3:6, 3:6 Arynie Sabalence. Polka nie broni jednak w Cincy żadnych punktów, bo po pozytywnym wyniku testów antydopingowych zarobione w tym turnieju punkty i pieniądze jej zabrano. Turniej w Cincinnati to dla Igi Świątek próba generalna przed US Open.

