Z kim gra Iga Świątek w WTA Wuhan? DRABINKA już jest, wszystko jasne!

Iga Świątek dotarła już do Wuhan, gdzie rusza kolejny turniej WTA 1000. Początek 6 października, ale Polka zacznie występ w 2. rundzie. - W Wuhan nigdy wcześniej nie byłam. Nie mam pojęcia, jakie są tam obiekty i korty. Myślę, że fajnie będzie zobaczyć nowe miejsce - stwierdziła jeszcze w Pekinie wiceliderka rankingu.

Losowanie WTA Wuhan DRABINKA. Z kim zagra Iga Świątek?

Iga Świątek występ w turnieju WTA Wuhan zacznie w 2. rundzie i zagra z Czeszką Marie Bouzkovą (nr 52) albo Kolumbijką Camilą Osorio (nr 83), z którą niedawno wygrała w Pekinie. Potencjalne rywalki Igi w 3. rundzie to Belinda Bencic, Donna Vekić i Elise Mertens. W ćwierćfinale rywalką Polki może być Jasmine Paolini albo Clara Tauson. Magda Linette w 1. rundzie zmierzy się z kwalifikantką a Magdalena Fręch trafiła na Weronikę Kudermietową.

Przed Igą Świątek już tylko dwa turnieje w tym roku - WTA w Wuhan i kończące sezon WTA Finals w Rijadzie (1 listopada). Do zdobycia jest 2500 punktów (1000 w Wuhan i 1500 w WTA Finals). Ranking WTA Race, który zlicza punkty wywalczone od początku sezonu, doskonale pokazuje, jak wygląda sytuacja w wyścigu o pozycję nr 1. Aryna Sabalenka ma w nim aż 1457 pkt więcej niż Iga Świątek. Dlatego szanse Polki na odzyskanie tronu jeszcze w tym roku mocno zmalały. Potrzebne by były nie tylko świetne wyniki w obu imprezach, ale też kiepska dyspozycja Białorusinki.

Iga Świątek nie dogoni Aryny Sabalenki w rankingu? W tym roku będzie bardzo trudno! [ANALIZA]

A Wuhan to prawdziwa twierdza Aryny Sabalenki. Białorusinka wygrała tam aż 17 meczów z rzędu, triumfując w latach 2018, 2019 i 2024 (w latach 2020-2023 turnieju nie rozgrywano z powodu pandemii, która zresztą zaczęła się właśnie w Wuhan).

Iga Świątek rozbrajająco szczerze o laniu od Emmy Navarro! To dlatego przegrała!

QUIZ: Rozpoznasz te tenisistki? Tylko najlepsi zgarną komplet punktów! Pytanie 1 z 35 Tenisistka na tym zdjęciu to... Jelena Rybakina Wiktoria Azarenka Aryna Sabalenka Daria Kasatkina Następne pytanie

Na żywo Losowanie WTA Wuhan Już oficjalny PDF. Połowa drabinki WTA Wuhan z Igą Świątek. Losowanie OK pic.twitter.com/qJbk3oeMGI — Michał Chojecki (@chechaouen) October 4, 2025 Tutaj cała potencjalna droga do finału Igi Świątek Potencjalna drabinka Igi Świątek na turnieju WTA 1000 w Wuhan 🏆



R1: bye

R2: Osorio/Bouzkova

R3: Bencić/Vekić/Mertens/Q

QF: Paolini/Tauson/Danilović/Linette/Yuan/Q

SF: Gauff/Andreeva/Muchova/Navarro/Kostyuk/Ostapenko/Yastremska/Kudermetova/Cirstea/Siegemund/Fręch/Zhang/Xinyu… pic.twitter.com/uPoeVw8Pj9 — Z kortu - informacje tenisowe (@z_kortu) October 4, 2025 Magdalena Fręch w 1. rundzie trafiła na Weronikę Kudermietową Magda Linette w 1. rundzie WTA Wuhan zagra z kwalifikantką W ćwierćfinale Iga może trafić Jasmine Paolini a poza tym m.in. na Clarę Tauson albo Magdę Linette Potencjalne rywalki Igi w 3. rundzie to Belinda Bencic, Donna Vekić i Elise Mertens Iga Świątek w 2. rundzie zagra z Marie Bouzkovą albo Camilą Osorio! Iga Świątek w ćwierćfinale może trafić na Jasmine Paolini. Tak wygląda potencjalny układ ćwierćfinałów, na podstawie rozstawień: Wuhan 1000 🇨🇳 projected QFs:



[1] Sabalenka vs [8] Rybakina

[6] Pegula vs [4] Anisimova

[3] Gauff vs [5] Andreeva

[7] Paolini vs [2] Swiatek — moonball enthusiast (@ninjaga20) October 4, 2025 A tu zdjęcie z pierwszego treningu Igi Świątek w Wuhan iga świątek #wuhanopen pic.twitter.com/q1NXnG6jhI — iga archive ✦ (@igaswiarchive) October 3, 2025 Wczoraj z turnieju w Wuhan wycofała się Qinwen Zheng, ubiegłoroczna finalistka. Chince w Pekinie odnowiła się kontuzja łokcia Tytułu mistrzyni WTA Wuhan broni Aryna Sabalenka. Białorusinka wygrała ten turniej trzy razy z rzędu z przerwą na pandemię. Triumfowała tam w latach 2018, 2019 i 2024. Wygrała w sumie w Wuhan 17 meczów z rzędu Turniej WTA w Wuhan to przedostatni występ Igi Świątek w tourze w tym sezonie. Ostatnim będą oczywiście WTA Finals w Rijadzie (1 listopada) Tymczasem w pierwszym półfinale turnieju WTA w Pekinie Amanda Anisimova zdemolowała Coco Gauff 6:1, 6:2! Turniej WTA w Wuhan potrwa tydzień. Będzie krótszy niż ten w Pekinie, gdzie panie grały co drugi dzień Iga Świątek rywalizację w Wuhan zacznie w 2. rundzie. Linette i Fręch rozpoczną w 1. rundzie W turnieju WTA w Wuhan zagrają trzy Polki: Iga Świątek, Magda Linette i Magdalena Fręch. Obie Magdy rok temu doszły w tej imprezie do ćwierćfinału. Iga debiutuje w Wuhan Witamy w relacji na żywo z losowania drabinki turnieju WTA w Wuhan. Początek o godzinie 10 polskiego czasu

Odśwież relację