Maja Chwalińska, Kamil Majchrzak, a teraz trzecia bohaterka! Złoty czas polskiego tenisa

Polski tenis przeżywa właśnie złoty czas.

Dopiero co cieszyliśmy się z finału Roland Garros Mai Chwalińskiej, a tydzień później Polacy wygrali dwa cenne turnieje!

Najpierw Kamil Majchrzak triumfował na trawie w 's-Hertogenbosch, a późnym wieczorem Katarzyna Kawa sięgnęła po triumf WTA 125 na mączce we włoskiej Modenie.

Maja Chwalińska, Kamil Majchrzak, a teraz Katarzyna Kawa z sukcesem

W niezwykle emocjonującym i trwającym ponad 2,5 godziny finale Katarzyna Kawa pokonała reprezentantkę gospodarzy, Lucię Bronzetti, 6:1, 4:6, 7:6(6). To już drugi tak cenny tytuł 33-letniej Polki w tym sezonie, co potwierdza jej znakomitą dyspozycję. W drodze po triumf w Modenie, poza notowaną porównywalnie Włoszką, ograła m.in. trzy rozstawione tenisistki - inną zawodniczkę z Italii, nr "8" Lisę Pigato w 1. rundzie (6:4, 6:4); turniejową "3" Czeszkę Dominikę Salkovą w ćwierćfinale (6:1, 6:1) i grającą z "1" reprezentantkę Andory, Victorię Jimenez Kasintsevą w półfinale (2:6, 6:4, 6:3).

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To zwycięstwo ma ogromne znaczenie. Turnieje rangi WTA 125 to bezpośrednie zaplecze głównego cyklu WTA Tour, będące odpowiednikiem męskich rozgrywek ATP Challenger. Dla Kawy był to czwarty w karierze finał imprezy tej rangi i drugi zakończony triumfem. Warto przypomnieć, że na początku maja Polka zwyciężyła w podobnym turnieju w chińskim Huzhou, po czym odpadła niestety w 2. rundzie kwalifikacji do Roland Garros, od których swój wielki występ zaczynała przecież Maja Chwalińska.

Dzięki tej wygranej Katarzyna Kawa zanotuje także znaczący awans w światowym rankingu WTA, przesuwając się ze 143. na 120. pozycję.

KATARZYNA KAWA Z TYTUŁEM WTA 125 W MODENIE! 🏆Jeszcze na koniec kwietnia nasza reprezentantka nie posiadała żadnego singlowego tytułu w turniejach pod egidą WTA. Dziś ma już dwa! ❤️Niesamowity thriller w starciu z Lucią Bronzetti, obroniona piłka mistrzowska i zwycięstwo 6:1,… pic.twitter.com/D95mlspePG— Z kortu - informacje tenisowe (@z_kortu) June 14, 2026