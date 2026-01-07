Mikst Iga Świątek Hubert Hurkacz RELACJA NA ŻYWO. Wynik meczu Polska - Holandia w United Cup

Na żywo Świątek/Hurkacz - Schuurs/Griekspoor United Cup: Kiedy ćwierćfinał Polska - Australia? O której godzinie gra Iga Świątek? Iga Świątek i Hubert Hurkacz nie zagrają z Holendrami meczu miksta w United Cup. Po spotkaniach singlowych Polska prowadzi już 2-0 i ma pewny awans do ćwierćfinału. Dlatego szansę znów dostali Katarzyna Kawa i Jan Zieliński. Nasi reprezentanci zmierzą się z parą Demi Schuurs/David Pel. Witamy w relacji na żywo z meczu miksta pary Iga Świątek/Hubert Hurkacz z parą Demi Schuurs/Tallon Griekspoor. Początek meczu ok. godziny 4 nad ranem polskiego czasu, po zakończeniu meczów singlowych.

Odśwież relację

United Cup to międzynarodowy turniej rozgrywany na początku sezonu w Australii i organizowany wspólnie przez WTA i ATP. Tenisistki i tenisiści zdobywają w nim rankingowe punkty. W dwóch ostatnich edycjach "HubIga" - jak nazywany jest duet Świątek/Hurkacz - poprowadził reprezentację Polski do finałów, ale Biało-Czerwoni ulegli w nich Niemcom (1-2, mieli piłkę meczową) i reprezentacji USA (0-2).

- W ostatnich latach graliśmy tutaj świetnie. Zabrakło nam trochę szczęście, szczególnie w finale z Niemcami, w którym mieliśmy piłkę meczową. Ale krok po kroku. Nie ma sensu teraz myśleć o wygraniu, bo mamy najpierw mecze grupowe do rozegrania, więc myślę, że skupimy się na tym - stwierdziła Iga Świątek. - Dla mnie wyjazd do Australii zawsze jest dość ekscytujący, bo trzeba sprawdzić, jak będzie działał mój tenis, czy będę w stanie wdrożyć wszystko to, nad czym pracowałam przed sezonem. Naprawdę skupię się na technicznej stronie, a potem - mam nadzieję - przyjdą też dobre wyniki. Rozgrywki United Cup są zawsze niezwykłe. To niesamowite doświadczenie i zaszczyt móc reprezentować swój kraj, zwłaszcza u boku tak wspaniałych zawodników. Uwielbiam być częścią zespołu i mam wspaniałe wspomnienia z gry w tych zmaganiach. Ten turniej jest inny. Dostarcza więcej ekscytacji i emocji niż normalne turnieje, w których gramy w ciągu roku - dodała Iga Świątek.

W United Cup zagra 18 zespołów, które trafiły do 6 grup. Do ćwierćfinałów awansują zwycięzcy grup i dwie drużyny z drugich miejsc z najlepszym bilansem. Każdy mecz składa się z singla kobiet, singla mężczyzn i miksta. W puli nagród jest ponad 11 mln dolarów.