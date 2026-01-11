Mikst Iga Świątek Hubert Hurkacz RELACJA NA ŻYWO. Wynik meczu Polska - Szwajcaria w United Cup

Kawa/Zieliński - Bencic/Paul
40-0 Znów dobry serwis Kasi
30-0 Zieliński ustrzelił Bencic
15-0 Dobry serwis Kawy
4:3
Gem Szwajcaria. Helweci obroni serwis, ale na prowadzeniu wciąż Polacy
15-40 Paul skuteczny przy siatce
15-30
0-30 Niecelny forhend Zielińskiego grany daleko za końcową linią
0-15 Ładna akcja Paula przy siatce
4:2
Gem Polska. Biało-Czerwoni obronili serwis, powiększając przewagę!
40-30
40-15 Znów znakomity serwis warszawianina
30-15 As serwisowy Janka!
15-15 A teraz świetny serwis "Zielaczka"
0-15 Błąd Zielińskiego po agresywnym returnie Bencic
3:2
Gem Polska PRZEŁAMANIE. Polacy wracają na prowadzenie! Na koniec gema mocny return Zielińskiego na Bencic, która nie dała rady odegrać w kort
40-40 Decydujący punkt!
30-40 Mocny serwis Paula
30-30 Return Janka w siatkę
30-15 Nieudana akcja Zielińskiego
30-0 Świetny wolej Kawy pod nogi Bencic
15-0 Błąd Belindy przy siatce
2:2
Gem Szwajcaria PRZEŁAMANIE. Helweci odrobili straty przy serwisie Kasi Kawy, która na koniec pod presją zagrała w siatkę
30-40 Minimalny aut po forhendzie Kawy. Bronią Polacy breakpointów
30-30 Paul wpakował piłkę w siatkę
15-30 Dobry wolej Zielińskiego
0-30 Są kłopoty przy serwisie Kawy
2:1
Gem Polska PRZEŁAMANIE! Na koniec znakomity wolej Zielińskiego, który przy siatce przeciął lot piłki!
40-15 Kawa smeczowała w aut w trudnej sytuacji
40-0 Podwójny błąd serwisowy Bencic i są breakpointy i to aż cztery (przy 40-40 jest decydujący punkt)
30-0 A teraz świetny wolej Kawy!
15-0 Kawa dobrym zagraniem po linii wymusiła błąd Paula
1:1
Gem Polska. Polacy przegrywali 15-30, ale potem były dwa asy Zielińskiego a na koniec pewny smecz Kawy
40-30 Znów as "Zielaczka"!
30-30 As serwisowy Zielińskiego!
15-30 Piłka podskoczyła na taśmie, co zaskoczyło Kawę. Kasia odegrała w aut
15-15
15-0 Skuteczny serwis Zielińskiego
0:1
Gem Szwajcaria. Helweci w dobrym stylu obronili serwis w gemie otwarcia
15-40 Niecelny return Zielińskiego
15-30 Błąd Szwajcara
0-30 Zieliński zagrał w siatkę
0-15 Autowy forhend Kawy
GRAMY! Serwuje Paul
Za chwilę początek meczu
Trwa rozgrzewka
Wygranie wygrali Szwajcarzy, zatem oni zaczną
Obie pary mikstowe są już na korcie
Katarzyna Kawa i Jan Zieliński kontra Belinda Bencic i Jakub Paul!
Za nami mecze singlowe. Iga Świątek przegrała 6:3, 0:6, 3:6 z Belindą Bencic, a Hubert Hurkacz pokonał 6:3, 3:6, 6:3 Stana Wawrinkę
Witamy w relacji na żywo z meczu miksta w spotkaniu Polska - Szwajcaria w finale United Cup.
Iga Świątek i Hubert Hurkacz znów próbują wygrać razem United Cup. Tenisowa reprezentacja Polski w fazie grupowej rozgromiła Niemcy (3-0) i Holandię (3-0). W ćwierćfinale rozprawiła się z Australią (2-1), a w półfinale ograła reprezentację USA (2-1). Decydujący punkt, który dał nam awans do półfinału, zdobyli w mikście Jan Zieliński i Katarzyna Kawa. Teraz Polacy walczą w finale ze Szwajcarią.
United Cup to międzynarodowy turniej rozgrywany na początku sezonu w Australii i organizowany wspólnie przez WTA i ATP. Tenisistki i tenisiści zdobywają w nim rankingowe punkty. W dwóch ostatnich edycjach "HubIga" - jak nazywany jest duet Świątek/Hurkacz - poprowadził reprezentację Polski do finałów, ale Biało-Czerwoni ulegli w nich Niemcom (1-2, mieli piłki meczowe) i reprezentacji USA (0-2).