Mikst Iga Świątek Hubert Hurkacz RELACJA NA ŻYWO. Wynik meczu Polska - USA w United Cup

Michał Chojecki
Michał Chojecki
2026-01-10 12:10

Katarzyna Kawa i Jan Zieliński ponownie łączą siły w mikście. W meczu Polska - USA w półfinale United Cup jest remis 1-1 i wszystko rozstrzygnie się w grze mieszanej. Hubert Hurkacz pokonał Taylora Fritza 7:6, 7:6, ale Iga Świątek przegrała 4:6, 2:6 z Coco Gauff. Poniżej relacja na żywo z meczu miksta.

Iga Świątek i Hubert Hurkacz, mecz miksta RELACJA NA ŻYWO

i

Autor: United Cup/ Materiały prasowe
QUIZ: Rozpoznasz te tenisistki? Tylko najlepsi zgarną komplet punktów!
Pytanie 1 z 35
Tenisistka na tym zdjęciu to...
Aryna Sabalenka
Na żywo

Kawa/Zieliński - Gauff/Harrison

United Cup: Kiedy finał Polska - Szwajcaria? O której godzinie grają Iga Świątek i Hurkacz?
United Cup: Kiedy finał Polska - Szwajcaria? O której godzinie grają Iga Świątek i Hurkacz?

7:6, 7:6

Katarzyna Kawa i Jan Zieliński dali nam finał! 7:6, 7:6 w mikście z amerykańską parą Gauff/Harrison!

7-3 KONIEC!!!!! POLSKA W FINALE!!!!

6-3 Piłki meczowe! Kasia Kawa show!

5-3 Harrison teraz skuteczny przy siatce, ale kluczowe było zagranie Gauff

5-2 Harrison popsuł woleja przy siatce!

4-2 Potężny forhend Zielińskiego!

3-2 Teraz nieudana akcja przy siatce Janka

3-1 Znów kapitalna akcja przy siatce Zielińskiego!

2-1 Świetny wolej Zielińskiego!

1-1 Gauff w siatkę!

0-1 Kawa ustrzelona przy siatce

7:6, 6:6

Gem Polska! PRZEŁAMANIE! Polacy obronili piłki setowe i będzie TIE-BREAK!

40-40 Zieliński trafił w samą końcową linię. Decydujący punkt!

30-40 Co za return Kawy!

15-40 Złości się na siebie Zieliński po nieudanym returnie. Piłki setowe

15-30 

0-30 Skuteczny wolej Harrisona. Zieliński zagrał mu prosto na rakietę

0-15 Serwuje Coco

7:6, 5:6

Gem USA PRZEŁAMANIE. Amerykanie wracają na prowadzenie. Na koniec dobra akcja Harrisona przy siatce

30-40 Znakomity smecz Janka Zielińskiego!

15-40 Agresywny return Gauff. Kawa nie dała rady odegrać. Breakpointy

15-30 Kawa zagrała ramą rakiety, daleko w aut

15-15 Kawa pod presją zagrała w siatkę

15-0 Pewny smecz Zielińskiego

7:6, 5:5

Gem Polska PRZEŁAMANIE! Na koniec gema podwójny błąd serwisowy Harrisona!

40-30 Niesamowita wymiana przy siatce. Górą Amerykanie

40-15 Błąd Harrisona! Polacy mają breakpointy!

30-15 Kawa górą w wymianie po crossie z Harrisonem!

15-15 Gauff popisała się refleksem przy siatce

15-0 Znakomita akcja przy siatce Zielińskiego!

7:6, 4:5

Gem Polska. Nasi tenisiści obronili podanie, ale zaraz będzie serwować Harrison

40-15 Autowy return Gauff

30-15 Podwójny błąd serwisowy Zielińskiego

30-0 Świetna akcja przy siatce Kawy

15-0 Serwuje Zieliński

7:6, 3:5

Gem USA. Amerykanie powiększają przewagę w secie. Na koniec gema niecelny return Kawy

15-40 Harrison skuteczny przy siatce

15-30 Błąd Amerykanki

0-30 Serwuje Coco

7:6, 3:4

Gem USA PRZEŁAMANIE. Amerykanie wygrywają do zera gema przy serwisie Kawy. Na koniec świetny forhend Gauff

0-40 Nieudany wolej Zielińskiego i Polacy bronią breakpointów

0-30 Znakomity return Gauff

0-15 Kawa pod presją zagrała w siatkę

7:6, 3:3

Gem USA. Amerykanie pewnie obronili serwis.

15-40 Dobry serwis Harrisona

15-30 Niesamowity refleks Zielińskiego przy siatce!

0-30 A teraz nieudany wolej Kasi

0-15 Niecelny return Kawy

7:6, 3:2

Gem Polska. Na koniec dobry wolej Kawy. Podanie obronione

40-30 Dobry serwis Polaka

30-30 Teraz świetny drive-volley "Zielaczka"

15-30 Błąd Zielińskiego. Forhend w siatkę

15-15

0-15 Nieudana akcja Kawy przy siatce

7:6, 2:2

Gem USA. Niestety Amerykanie wybronili się. Na koniec szczęśliwy wolej Harrisona

40-40 Decydujący punkt!

30-40 Oj szkoda. Minimalny aut po uderzeniu Zielińskiego

30-30 Wymiana po crossie Gauff z Zielińskim. Polak pod presją zagrał w siatkę

30-15 Podwójny błąd serwisowy Gauff

15-15 Serwuje Coco

7:6, 2:1

Gem Polska. Ważny gem. Polacy obronili serwis przy podaniu Kawy

40-30 Kawa przestrzeliła z forhendu 

40-15 Pewny wolej Zielińskiego

30-15 Teraz dobra akcja przy siatce Gauff

30-0 Zieliński czujny przy siatce, dobry wolej

15-0 Znakomita akcja Kawy

7:6, 1:1

Gem USA. Amerykanie obronili serwis

15-40 Świetny forhend Zielińskiego w otwartą część kortu

0-40 Dobry serwis Harrisona

0-30 Autowy return Zielińskiego

0-15 Coco skuteczna przy siatce

7:6, 1:0

Gem Polska. Zieliński świetnie teraz serwował

40-15 Autowy return Coco

30-15 Mocny serwis Zielińskiego

15-15 Bardzo niecelny forhend Coco

0-15

Początek drugiego seta. Serwuje Zieliński

7:6

GEM I SET POLSKA. Katarzyna Kawa i Jan Zieliński górą w pierwszym secie! Zacięty tie-break, na koniec świetny return Polaka

7-5 Co za return Zielińskiego! Polacy wygrywają pierwszego seta po zaciętym tie-breaku!

6-5 Wymiana po crossie Zielińskiego z Harrisonem. Górą Polak! Piłka setowa

5-5 Amerykanie wyrównują. Sporo szczęścia mieli w tej wymianie

5-4 Nieudany return Kawy

5-3 Zieliński mocno ustrzelił stojącą przy siatce Gauff

4-3

4-2 Kawa górą w wymianie z Gauff po crossie!

3-2 Za długi return Kawy

3-1 Kasia czyści siatkę!

2-1 Kapitalny smecz Zielińskiego, uderzył potężnie w wyskoku

1-1 Rewelacyjny wolej Kasi Kawy!

0-1 Dobry wolej Coco

6:6

Gem Polska. Przed nami TIE-BREAK!

40-15 Return Coco w siatkę

30-15 Pewny smecz Zielińskiego, wcześniej jego świetny wolej

15-15 Agresywny return Gauff pod nogi Kawy

15-0 Dobry serwis Kasi na ciało rywala

Serwuje Kawa

5:6

Gem USA. Oj, szkoda... W decydującym punkcie Coco zaskoczyła Kasię wolniejszym serwisem. Polka odegrała daleko w aut

40-40 Decydujący punkt!

30-40 Autowy forhend Kasi Kawy

30-30 Niecelny return Janka teraz

30-15 Kapitalny wolej Zielińskiego

15-15 Za długi lob Gauff. Wcześniej dobra gra Polaków przy siatce

0-15 Autowy wolej Zielińskiego

Serwuje Coco

5:5

Gem Polska! Mocny serwis Zielińskiego! Piłka setowa obroniona

40-40 Ładny wolej Harrisona. Piłka setowa (decydujący punkt w gemie)

40-30 Świetny instynktowny wolej Kawy, który zagrała upadając na kort!

30-30 Polacy oddali inicjatywę w punkcie, a potem był autowy wolej Kawy

30-15 Return Harrisona też w siatkę

15-15 Return Gauff w siatkę

0-15 Błąd Janka po wymianie forhend na forhend z Harrisonem

Serwuje Jan Zieliński

4:5

Gem USA. Amerykanie wygrali go szybko i do zera. Znakomicie serwował teraz Harrison

0-40 Kolejny skuteczny serwis Harrisona

0-30 Znów mocny serwis Amerykanina

0-15 Dobry serwis Harrisona

4:4

Gem Polska. Ważny gem wygrany przez Polaków, przy serwisie Kawy

40-30 Znów świetna akcja Zielińskiego przy siatce

30-30 Zieliński czujny przy siatce, dobry wolej

15-30 Znów podwójny błąd serwisowy Kawy

15-15 Podwójny błąd serwisowy Kasi

15-0

Serwuje Kawa nowymi piłkami

3:4

Gem USA. Amerykanie obronili serwis (serwowała Coco) i wracają na prowadzenie

0-40 Autowy forhend Kawy

0-30 Dokładny serwis Gauff, do środka

0-15 Dobry wolej Harrisona

3:3

Gem Polska. Mamy już remis. Dobry wolej Kawy na koniec tego gema

40-15 Mocny smecz Kawy przy siatce

30-15 Błąd Coco przy siatce. Wcześniej refleksem błysnęła Kasia

15-15 Autowy return Gauff

0-15 Najpierw szczęśliwy return Harrisona a potem jego pewny smecz

2:3

Gem USA. Amerykanie obronili serwis i wychodzą na prowadzenie

15-40 Teraz Janek zagrał w siatkę

15-30 Zieliński dobrą akcją przy siatce wymusił błąd rywala

0-30 Dobry serwis Harrisona

0-15

2:2

Gem USA PRZEŁAMANIE. Niestety jest już remis. Na koniec nieudana akcja Janka przy siatce

40-40 Po mocnym returnie Gauff Zieliński, stojąc tuż przy siatce, odegrał w aut. Decydujący punkt

40-30 Kawa mocnym forhendem po crossie wymusiła błąd Harrisona!

30-30 Dobry serwis Kasi

15-30 Dobra akcja Zielińskiego przy siatce

0-30 Podwójny błąd serwisowy Kawy

0-15 Sprytne zagranie Harrisona

Serwuje Kawa

2:1

Gem Polska PRZEŁAMANIE! Polacy wychodzą na prowadzenie!

40-30 Return Kawy w siatkę

40-15

40-0 Co za return Kasi Kawy! Są breakpointy!

30-0 Mocny forhend Zielińskiego w otwartą część kortu

15-0 Podwójny błąd serwisowy Coco

1:1

Gem Polska! Na koniec świetny serwis Zielińskiego! Polacy obronili dwa breakpointy

40-40 

30-40 Kawa przecięła lot piłki przy siatce, ale zagrała daleko w aut. Dwa breakpointy (przy 40-40 jest decydujący punkt)

30-30 Znów znakomita akcja Zielińskiego. Mocny wolej zagrany w pełnym biegu

15-30 Co za wolej Zielińskiego! Poezja! Zagrał wzdłuż siatki po mocnym bekhendzie Coco wzdłuż linii

0-30

0-15 Ciekawa wymiana. Na koniec niestety Kasia Kawa smeczowała w siatkę

Serwuje Zieliński

0:1

Gem USA. Na koniec mocny smecz Coco Gauff

30-40 Świetny return Kawy

15-40 Kawa dobrze się broniła przy siatce, ale Coco skończyła punkt wolejem

15-30 Znów dobry serwis Harrisona

15-15 Mocny serwis Amerykanina

15-0

GRAMY! Serwuje Harrison

Trwa już rozgrzewka

Obie pary mikstowe są już na korcie. Kawa i Zieliński zagrają z parą Gauff/Harrison

Katarzyna Kawa i Jan Zieliński znów zagrają w meczu miksta. Zwycięskiej pary się nie zmienia i oby Kasia i Janek znów dali nam zwycięstwo!

Witamy w relacji na żywo z meczu miksta Igi Świątek i Huberta Hurkacz w spotkaniu Polska - USA w półfinale United Cup. Początek po zakończeniu meczów singlowych.

Iga Świątek i Hubert Hurkacz znów próbują wygrać razem United Cup. Tenisowa reprezentacja Polski w fazie grupowej rozgromiła Niemcy (3-0) i Holandię (3-0), a w ćwierćfinale rozprawiła się z Australią (2-1). Decydujący punkt, który dał nam awans do półfinału, zdobyli w mikście Jan Zieliński i Katarzyna Kawa. Teraz Polacy walczą o finał z reprezentacją USA.

United Cup to międzynarodowy turniej rozgrywany na początku sezonu w Australii i organizowany wspólnie przez WTA i ATP. Tenisistki i tenisiści zdobywają w nim rankingowe punkty. W dwóch ostatnich edycjach "HubIga" - jak nazywany jest duet Świątek/Hurkacz - poprowadził reprezentację Polski do finałów, ale Biało-Czerwoni ulegli w nich Niemcom (1-2, mieli piłki meczowe) i reprezentacji USA (0-2).

IGA ŚWIĄTEK
HUBERT HURKACZ
UNITED CUP