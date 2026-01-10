Mikst Iga Świątek Hubert Hurkacz RELACJA NA ŻYWO. Wynik meczu Polska - USA w United Cup

Kawa/Zieliński - Gauff/Harrison
7:6, 7:6
Katarzyna Kawa i Jan Zieliński dali nam finał! 7:6, 7:6 w mikście z amerykańską parą Gauff/Harrison!
7-3 KONIEC!!!!! POLSKA W FINALE!!!!
6-3 Piłki meczowe! Kasia Kawa show!
5-3 Harrison teraz skuteczny przy siatce, ale kluczowe było zagranie Gauff
5-2 Harrison popsuł woleja przy siatce!
4-2 Potężny forhend Zielińskiego!
3-2 Teraz nieudana akcja przy siatce Janka
3-1 Znów kapitalna akcja przy siatce Zielińskiego!
2-1 Świetny wolej Zielińskiego!
1-1 Gauff w siatkę!
0-1 Kawa ustrzelona przy siatce
7:6, 6:6
Gem Polska! PRZEŁAMANIE! Polacy obronili piłki setowe i będzie TIE-BREAK!
40-40 Zieliński trafił w samą końcową linię. Decydujący punkt!
30-40 Co za return Kawy!
15-40 Złości się na siebie Zieliński po nieudanym returnie. Piłki setowe
15-30
0-30 Skuteczny wolej Harrisona. Zieliński zagrał mu prosto na rakietę
0-15 Serwuje Coco
7:6, 5:6
Gem USA PRZEŁAMANIE. Amerykanie wracają na prowadzenie. Na koniec dobra akcja Harrisona przy siatce
30-40 Znakomity smecz Janka Zielińskiego!
15-40 Agresywny return Gauff. Kawa nie dała rady odegrać. Breakpointy
15-30 Kawa zagrała ramą rakiety, daleko w aut
15-15 Kawa pod presją zagrała w siatkę
15-0 Pewny smecz Zielińskiego
7:6, 5:5
Gem Polska PRZEŁAMANIE! Na koniec gema podwójny błąd serwisowy Harrisona!
40-30 Niesamowita wymiana przy siatce. Górą Amerykanie
40-15 Błąd Harrisona! Polacy mają breakpointy!
30-15 Kawa górą w wymianie po crossie z Harrisonem!
15-15 Gauff popisała się refleksem przy siatce
15-0 Znakomita akcja przy siatce Zielińskiego!
7:6, 4:5
Gem Polska. Nasi tenisiści obronili podanie, ale zaraz będzie serwować Harrison
40-15 Autowy return Gauff
30-15 Podwójny błąd serwisowy Zielińskiego
30-0 Świetna akcja przy siatce Kawy
15-0 Serwuje Zieliński
7:6, 3:5
Gem USA. Amerykanie powiększają przewagę w secie. Na koniec gema niecelny return Kawy
15-40 Harrison skuteczny przy siatce
15-30 Błąd Amerykanki
0-30 Serwuje Coco
7:6, 3:4
Gem USA PRZEŁAMANIE. Amerykanie wygrywają do zera gema przy serwisie Kawy. Na koniec świetny forhend Gauff
0-40 Nieudany wolej Zielińskiego i Polacy bronią breakpointów
0-30 Znakomity return Gauff
0-15 Kawa pod presją zagrała w siatkę
7:6, 3:3
Gem USA. Amerykanie pewnie obronili serwis.
15-40 Dobry serwis Harrisona
15-30 Niesamowity refleks Zielińskiego przy siatce!
0-30 A teraz nieudany wolej Kasi
0-15 Niecelny return Kawy
7:6, 3:2
Gem Polska. Na koniec dobry wolej Kawy. Podanie obronione
40-30 Dobry serwis Polaka
30-30 Teraz świetny drive-volley "Zielaczka"
15-30 Błąd Zielińskiego. Forhend w siatkę
15-15
0-15 Nieudana akcja Kawy przy siatce
7:6, 2:2
Gem USA. Niestety Amerykanie wybronili się. Na koniec szczęśliwy wolej Harrisona
40-40 Decydujący punkt!
30-40 Oj szkoda. Minimalny aut po uderzeniu Zielińskiego
30-30 Wymiana po crossie Gauff z Zielińskim. Polak pod presją zagrał w siatkę
30-15 Podwójny błąd serwisowy Gauff
15-15 Serwuje Coco
7:6, 2:1
Gem Polska. Ważny gem. Polacy obronili serwis przy podaniu Kawy
40-30 Kawa przestrzeliła z forhendu
40-15 Pewny wolej Zielińskiego
30-15 Teraz dobra akcja przy siatce Gauff
30-0 Zieliński czujny przy siatce, dobry wolej
15-0 Znakomita akcja Kawy
7:6, 1:1
Gem USA. Amerykanie obronili serwis
15-40 Świetny forhend Zielińskiego w otwartą część kortu
0-40 Dobry serwis Harrisona
0-30 Autowy return Zielińskiego
0-15 Coco skuteczna przy siatce
7:6, 1:0
Gem Polska. Zieliński świetnie teraz serwował
40-15 Autowy return Coco
30-15 Mocny serwis Zielińskiego
15-15 Bardzo niecelny forhend Coco
0-15
Początek drugiego seta. Serwuje Zieliński
7:6
GEM I SET POLSKA. Katarzyna Kawa i Jan Zieliński górą w pierwszym secie! Zacięty tie-break, na koniec świetny return Polaka
7-5 Co za return Zielińskiego! Polacy wygrywają pierwszego seta po zaciętym tie-breaku!
6-5 Wymiana po crossie Zielińskiego z Harrisonem. Górą Polak! Piłka setowa
5-5 Amerykanie wyrównują. Sporo szczęścia mieli w tej wymianie
5-4 Nieudany return Kawy
5-3 Zieliński mocno ustrzelił stojącą przy siatce Gauff
4-3
4-2 Kawa górą w wymianie z Gauff po crossie!
3-2 Za długi return Kawy
3-1 Kasia czyści siatkę!
2-1 Kapitalny smecz Zielińskiego, uderzył potężnie w wyskoku
1-1 Rewelacyjny wolej Kasi Kawy!
0-1 Dobry wolej Coco
6:6
Gem Polska. Przed nami TIE-BREAK!
40-15 Return Coco w siatkę
30-15 Pewny smecz Zielińskiego, wcześniej jego świetny wolej
15-15 Agresywny return Gauff pod nogi Kawy
15-0 Dobry serwis Kasi na ciało rywala
Serwuje Kawa
5:6
Gem USA. Oj, szkoda... W decydującym punkcie Coco zaskoczyła Kasię wolniejszym serwisem. Polka odegrała daleko w aut
40-40 Decydujący punkt!
30-40 Autowy forhend Kasi Kawy
30-30 Niecelny return Janka teraz
30-15 Kapitalny wolej Zielińskiego
15-15 Za długi lob Gauff. Wcześniej dobra gra Polaków przy siatce
0-15 Autowy wolej Zielińskiego
Serwuje Coco
5:5
Gem Polska! Mocny serwis Zielińskiego! Piłka setowa obroniona
40-40 Ładny wolej Harrisona. Piłka setowa (decydujący punkt w gemie)
40-30 Świetny instynktowny wolej Kawy, który zagrała upadając na kort!
30-30 Polacy oddali inicjatywę w punkcie, a potem był autowy wolej Kawy
30-15 Return Harrisona też w siatkę
15-15 Return Gauff w siatkę
0-15 Błąd Janka po wymianie forhend na forhend z Harrisonem
Serwuje Jan Zieliński
4:5
Gem USA. Amerykanie wygrali go szybko i do zera. Znakomicie serwował teraz Harrison
0-40 Kolejny skuteczny serwis Harrisona
0-30 Znów mocny serwis Amerykanina
0-15 Dobry serwis Harrisona
4:4
Gem Polska. Ważny gem wygrany przez Polaków, przy serwisie Kawy
40-30 Znów świetna akcja Zielińskiego przy siatce
30-30 Zieliński czujny przy siatce, dobry wolej
15-30 Znów podwójny błąd serwisowy Kawy
15-15 Podwójny błąd serwisowy Kasi
15-0
Serwuje Kawa nowymi piłkami
3:4
Gem USA. Amerykanie obronili serwis (serwowała Coco) i wracają na prowadzenie
0-40 Autowy forhend Kawy
0-30 Dokładny serwis Gauff, do środka
0-15 Dobry wolej Harrisona
3:3
Gem Polska. Mamy już remis. Dobry wolej Kawy na koniec tego gema
40-15 Mocny smecz Kawy przy siatce
30-15 Błąd Coco przy siatce. Wcześniej refleksem błysnęła Kasia
15-15 Autowy return Gauff
0-15 Najpierw szczęśliwy return Harrisona a potem jego pewny smecz
2:3
Gem USA. Amerykanie obronili serwis i wychodzą na prowadzenie
15-40 Teraz Janek zagrał w siatkę
15-30 Zieliński dobrą akcją przy siatce wymusił błąd rywala
0-30 Dobry serwis Harrisona
0-15
2:2
Gem USA PRZEŁAMANIE. Niestety jest już remis. Na koniec nieudana akcja Janka przy siatce
40-40 Po mocnym returnie Gauff Zieliński, stojąc tuż przy siatce, odegrał w aut. Decydujący punkt
40-30 Kawa mocnym forhendem po crossie wymusiła błąd Harrisona!
30-30 Dobry serwis Kasi
15-30 Dobra akcja Zielińskiego przy siatce
0-30 Podwójny błąd serwisowy Kawy
0-15 Sprytne zagranie Harrisona
Serwuje Kawa
2:1
Gem Polska PRZEŁAMANIE! Polacy wychodzą na prowadzenie!
40-30 Return Kawy w siatkę
40-15
40-0 Co za return Kasi Kawy! Są breakpointy!
30-0 Mocny forhend Zielińskiego w otwartą część kortu
15-0 Podwójny błąd serwisowy Coco
1:1
Gem Polska! Na koniec świetny serwis Zielińskiego! Polacy obronili dwa breakpointy
40-40
30-40 Kawa przecięła lot piłki przy siatce, ale zagrała daleko w aut. Dwa breakpointy (przy 40-40 jest decydujący punkt)
30-30 Znów znakomita akcja Zielińskiego. Mocny wolej zagrany w pełnym biegu
15-30 Co za wolej Zielińskiego! Poezja! Zagrał wzdłuż siatki po mocnym bekhendzie Coco wzdłuż linii
0-30
0-15 Ciekawa wymiana. Na koniec niestety Kasia Kawa smeczowała w siatkę
Serwuje Zieliński
0:1
Gem USA. Na koniec mocny smecz Coco Gauff
30-40 Świetny return Kawy
15-40 Kawa dobrze się broniła przy siatce, ale Coco skończyła punkt wolejem
15-30 Znów dobry serwis Harrisona
15-15 Mocny serwis Amerykanina
15-0
GRAMY! Serwuje Harrison
Trwa już rozgrzewka
Obie pary mikstowe są już na korcie. Kawa i Zieliński zagrają z parą Gauff/Harrison
Katarzyna Kawa i Jan Zieliński znów zagrają w meczu miksta. Zwycięskiej pary się nie zmienia i oby Kasia i Janek znów dali nam zwycięstwo!
Witamy w relacji na żywo z meczu miksta Igi Świątek i Huberta Hurkacz w spotkaniu Polska - USA w półfinale United Cup. Początek po zakończeniu meczów singlowych.
Iga Świątek i Hubert Hurkacz znów próbują wygrać razem United Cup. Tenisowa reprezentacja Polski w fazie grupowej rozgromiła Niemcy (3-0) i Holandię (3-0), a w ćwierćfinale rozprawiła się z Australią (2-1). Decydujący punkt, który dał nam awans do półfinału, zdobyli w mikście Jan Zieliński i Katarzyna Kawa. Teraz Polacy walczą o finał z reprezentacją USA.
United Cup to międzynarodowy turniej rozgrywany na początku sezonu w Australii i organizowany wspólnie przez WTA i ATP. Tenisistki i tenisiści zdobywają w nim rankingowe punkty. W dwóch ostatnich edycjach "HubIga" - jak nazywany jest duet Świątek/Hurkacz - poprowadził reprezentację Polski do finałów, ale Biało-Czerwoni ulegli w nich Niemcom (1-2, mieli piłki meczowe) i reprezentacji USA (0-2).