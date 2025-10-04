Pilne wieści ws. rywalki Igi Świątek. Wielki powrót na kort po kontuzji!

Aryna Sabalenka wraca do gry w turniejach WTA

Liderka rankingu WTA wraca po kontuzji, która wykluczyła ją z ostatnich turniejów

Z rywalizacji wycofała się za to reprezentantka gospodarzy i ulubienica kibiców Zheng Qinwen

WTA Wuhan: Wraca Aryna Sabalenka

Liderka światowego rankingu Aryna Sabalenka będzie bronić tytułu podczas przyszłotygodniowego turnieju w chińskim Wuhan. Białoruska tenisistka wraca do gry po krótkiej przerwie spowodowanej kontuzją. Z rywalizacji wycofała się mistrzyni olimpijska, faworytka gospodarzy, Zheng Qinwen.

Sabalenka zdobyła swój czwarty tytuł Wielkiego Szlema w Nowym Jorku w zeszłym miesiącu, ale opuściła turniej WTA 1000 w Pekinie z powodu, jak sama stwierdziła, niewielkiej kontuzji. Oczekuje się, że 27-latka z Białorusi wróci do gry na turniej WTA 1000 w chińskim mieście Wuhan, gdzie jest aktualną mistrzynią i trzykrotną zwyciężczynią (także w latach 2018 i 2019).

Początek rywalizacji w Wuhan w poniedziałek

Główne rozgrywki rozpoczną się w poniedziałek, a wśród najwyżej rozstawionych znajdują się Iga Świątek i Coco Gauff. Amerykanka w sobotę wystąpi w półfinale w Pekinie. Chińskich kibiców zmartwiła wiadomość, że mistrzyni olimpijska Zheng wycofała się z turnieju po niedawnym powrocie po operacji łokcia.

Zheng, numer 9 na świecie, w stolicy Chin skreczowała w meczu 1/16 finału z Czeszką Lindą Noskovą. - Niestety, moje ciało nie wróciło do najlepszej formy. Po rozmowie z lekarzami i moim zespołem, z żalem i przykrością wycofałam się z tegorocznego Wuhan Open. Jestem bardzo wdzięczna za wsparcie wszystkim kibicom tenisa, zwłaszcza tym z mojego rodzinnego miasta - oświadczyła Chinka za pośrednictwem nagrania wideo.

Gdzie oglądać turniej WTA Wuhan?

Turniej WTA w Wuhan, tak jak wszystkie turnieje z cyklu WTA, będzie można oglądać jedynie na sportowych antenach CANAL+. To wyłączny dystrybutor meczów w polskiej telewizji. Mecze WTA Wuhan z udziałem Igi Świątek czy Aryny Sabalenki będzie można oglądać na żywo także online na platformie CANAL+ Online.

Trener mentalny Jakub B. Bączek: Iga Świątek i Robert Lewandowski codziennie mierzą się z hejtem i są oceniani