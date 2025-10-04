Pilne wieści ws. rywalki Igi Świątek. Wielki powrót na kort po kontuzji!

Mateusz Sobiecki
Mateusz Sobiecki
2025-10-04 15:32

Iga Świątek musi mieć się na baczności. Po ostatnim przedwczesnym odpadnięciu z turnieju WTA w Pekinie, czas na kolejny turniej. Tym razem zawodniczki będą rywalizowały w kolejnym chińskim mieście, Wuhan. Do rywalizacji po kontuzji wraca Aryna Sabalenka, liderka światowego rankingu. Czy Polka spotka się z nią w turnieju?

Iga Świątek

i

Autor: Associated Press
  • Aryna Sabalenka wraca do gry w turniejach WTA
  • Liderka rankingu WTA wraca po kontuzji, która wykluczyła ją z ostatnich turniejów
  • Z rywalizacji wycofała się za to reprezentantka gospodarzy i ulubienica kibiców Zheng Qinwen

WTA Wuhan: Wraca Aryna Sabalenka

Liderka światowego rankingu Aryna Sabalenka będzie bronić tytułu podczas przyszłotygodniowego turnieju w chińskim Wuhan. Białoruska tenisistka wraca do gry po krótkiej przerwie spowodowanej kontuzją. Z rywalizacji wycofała się mistrzyni olimpijska, faworytka gospodarzy, Zheng Qinwen.

Sabalenka zdobyła swój czwarty tytuł Wielkiego Szlema w Nowym Jorku w zeszłym miesiącu, ale opuściła turniej WTA 1000 w Pekinie z powodu, jak sama stwierdziła, niewielkiej kontuzji. Oczekuje się, że 27-latka z Białorusi wróci do gry na turniej WTA 1000 w chińskim mieście Wuhan, gdzie jest aktualną mistrzynią i trzykrotną zwyciężczynią (także w latach 2018 i 2019).

Nie tylko Świątek padła ofiarą hejtu! Tenisistka usłyszała wyzwiska i życzenia śmierci

Początek rywalizacji w Wuhan w poniedziałek

Główne rozgrywki rozpoczną się w poniedziałek, a wśród najwyżej rozstawionych znajdują się Iga Świątek i Coco Gauff. Amerykanka w sobotę wystąpi w półfinale w Pekinie. Chińskich kibiców zmartwiła wiadomość, że mistrzyni olimpijska Zheng wycofała się z turnieju po niedawnym powrocie po operacji łokcia.

Zheng, numer 9 na świecie, w stolicy Chin skreczowała w meczu 1/16 finału z Czeszką Lindą Noskovą. - Niestety, moje ciało nie wróciło do najlepszej formy. Po rozmowie z lekarzami i moim zespołem, z żalem i przykrością wycofałam się z tegorocznego Wuhan Open. Jestem bardzo wdzięczna za wsparcie wszystkim kibicom tenisa, zwłaszcza tym z mojego rodzinnego miasta - oświadczyła Chinka za pośrednictwem nagrania wideo. 

Z kim gra Iga Świątek w WTA Wuhan? DRABINKA już jest, wszystko jasne!

Gdzie oglądać turniej WTA Wuhan?

Turniej WTA w Wuhan, tak jak wszystkie turnieje z cyklu WTA, będzie można oglądać jedynie na sportowych antenach CANAL+. To wyłączny dystrybutor meczów w polskiej telewizji. Mecze WTA Wuhan z udziałem Igi Świątek czy Aryny Sabalenki będzie można oglądać na żywo także online na platformie CANAL+ Online.

Trener mentalny Jakub B. Bączek: Iga Świątek i Robert Lewandowski codziennie mierzą się z hejtem i są oceniani
QUIZ: Rozpoznasz te tenisistki? Tylko najlepsi zgarną komplet punktów!
Pytanie 1 z 35
Tenisistka na tym zdjęciu to...
Aryna Sabalenka
Super Sport SE Google News
ARYNA SABALENKA
WTA WUHAN
IGA ŚWIĄTEK
WTA