Rakietą Igi Świątek można zabijać. Takiego nawiązania nikt się nie spodziewał

Nie jest to pierwszy przypadek, gdy Świątek staje się elementem gier wideo. W sportowej produkcji TopSpin 2K25 fani mogą wcielić się bezpośrednio w polską zawodniczkę, a obok niej pojawia się cała plejada ikon i legend tenisa, jak również czołowych tenisistów i tenisistek współczesnych rozgrywek.

Zupełnie innego rodzaju nawiązanie znalazło się natomiast w grze Dying Light: The Beast, stworzonej przez polskie studio Techland. To właśnie tam rakieta Świątek pojawia się w roli wyjątkowego uzbrojenia, którym gracze mogą posługiwać się w starciach z zombie. Broń, inspirowana charakterystycznym sprzętem Polki, otrzymała miano „Legendarnej jednoręcznej buławy” i została zaklasyfikowana do najwyższej rangi.

Gracze i internauci zachwyceni pomysłem

Twórcy uzupełnili ją także o humorystyczny opis: „Króluje na ziemi, wymiata na trawie”. Z pewnością jest to odniesienie do dominacji Świątek na kortach Rolanda Garrosa, gdzie aż czterokrotnie sięgała po tytuł wielkoszlemowy, a także do jej niedawnego triumfu na Wimbledonie.

Cały pomysł został bardzo dobrze przyjęty w internecie. Na koncie „The Tennis Letter” w serwisie X (dawniej Twitter) pojawił się komentarz określający tę inspirację mianem „ikonicznej”.

Sama gra Dying Light: The Beast pełna jest tego typu smaczków. W jej świecie znaleźć można nawiązania do współczesnej kultury popularnej – filmów, seriali, muzyki, a nawet internetowych memów.

