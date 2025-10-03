Nie do wiary, jak Chińczycy powitali Igę Świątek! To pierwszy raz Polki w Wuhan

Turniej WTA 1000 w Pekinie nie poszedł po myśli Igi Świątek. Do czwartej rundy Polka szła jak burza i coraz więcej mówiło się o jej pekińskiej serii meczów bez porażki, rozpoczętej w zwycięskim turnieju w 2023 roku. Wszystko zmieniło się w 1/8 finału przeciwko Emmie Navarro. Amerykanka, która we wcześniejszych dwóch meczach ze Świątek ugrała zaledwie 5 gemów, tym razem okazała się lepsza w trzech setach. Co więcej, w tym decydującym to ona rozbiła raszyniankę bez straty gema! Wiceliderka rankingu WTA grająca w Pekinie z "1" musiała pogodzić się z bolesną porażką - przed nią równie ważny i prestiżowy turniej WTA 1000 w Wuhan, gdzie zagra po raz pierwszy w karierze.

Turniej w Wuhan to prawdziwe królestwo Aryny Sabalenki, która właśnie tu wróci do gry po US Open. Będzie zresztą bronić tytułu, zdobytego po raz trzeci z rzędu w zeszłym roku (w latach 2020-2023 nie rozgrywano tej imprezy). To tak naprawdę ostatni moment, aby Świątek zaatakowała jeszcze Białorusinkę w rankingu WTA. Jeśli światowa "jedynka" obroni większość z 1000 punktów, stanie się to w tym sezonie właściwie niemożliwe. O atak Polki będzie jednak trudno, biorąc pod uwagę fakt, że po raz pierwszy wystąpi w Wuhan.

O dobre nastawienie 24-latki zadbali jednak organizatorzy, którzy godnie przywitali ją w Wuhan. Już na lotnisku na Świątek czekał turniejowy fotograf, a był to dopiero początek. Polska tenisistka sama pochwaliła się w mediach społecznościowych miłym powitaniem - czekały na nią różne drobne smakołyki, także słodkości ze specjalnym "tenisowym tortem" na czele. Całość dopełniła oczywiście tradycyjna chińska herbata. Wszystko zobaczysz w poniższej galerii.

WTA Wuhan: Kiedy gra Iga Świątek?

"Cześć Wuhan Open! Bardzo miłe powitanie, jestem podekscytowana przed pierwszym występem w tym turnieju" - doceniła wysiłek organizatorów Świątek. Oby pozytywne emocje towarzyszyły jej aż do finału turnieju, w którym może zmierzyć się z Sabalenką.

Całą drabinkę imprezy WTA 1000 w Wuhan powinniśmy poznać w piątek, 3 października. Wiadomo jednak, że Polka będzie rozstawiona z "2" i trafi do innej połówki niż grająca z "1" Sabalenka. 4 i 5 października odbędą się kwalifikacje do turnieju głównego, który rozpocznie się w poniedziałek, 6 października. Finał zaplanowano na niedzielę, 12 października.