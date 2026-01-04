Iga Świątek rozpoczyna sezon w United Cup, stając naprzeciw Evy Lys w meczu Polska – Niemcy.

Polka, mająca za sobą udane starcia z Lys, zmierzy się z reprezentantką Niemiec, która pokazała już dobrą formę.

Sprawdź szczegóły tego ekscytującego pojedynku, w tym datę i godzinę transmisji!

Iga Świątek po raz kolejny rozpoczyna sezon występem w United Cup i znów łączy siły z Hubertem Hurkaczem, który wraca do gry po długiej przerwie (kontuzja kolana). Polacy trafili do mocnej grupy z Niemcami i Holandią. Zwłaszcza mecz z reprezentacją Niemiec będzie bardzo dużym wyzwaniem. To w końcu mistrzowie tego turnieju z 2024 roku. W dramatycznym finale pokonali wtedy właśnie Polaków (2-1), którzy mieli wtedy piłki meczowe.

Iga Świątek i Eva Lys znają się dobrze i darzą się sympatią. Grały ze sobą trzy razy, a Polka wygrała wszystkie poprzednie mecze pewnie i wysoko (6:1, 6:1 w 2022 r. w Stuttgarcie, 6:0, 6:1 w Australian Open 2025 oraz 6:2, 6:2 pół roku temu w Montrealu. Eva Lys reprezentuje Niemcy, ale jej cała rodzina jest z Kijowa. Gra z przyczepioną do czapki wstążką w ukraińskich barwach, podobną do tej, z którą występowała Iga. Jej ojciec to były tenisista, reprezentował Ukrainę w Pucharze Davisa, a następnie został trenerem w Hamburgu. Lys po napaści Rosji na Ukrainę często zabierała głos na temat wojny, krytykując zachowanie rosyjskich tenisistów. Po pierwszym meczu ze Świątek dziękowała jej za udzielane Ukraińcom wsparcie.

Eva Lys ma 165 cm wzrostu. Mimo skromnych warunków imponują dużą siłą ognia. Grę opiera głównie na agresywnych uderzeniach z głębi kortu. Ma ładny, kąśliwy bekhend. W rankingu zajmuje 40. miejsce. - Iga to niesamowita zawodniczka. Uwielbiam oglądać jej mecze - mówiła Lys o Świątek. Reprezentantka Niemiec występ w United Cup zaczęła od dobrego występu i zwycięstwa 6:2, 6:2 nad Suzan Lamens, a Niemcy rozbili Holandię 3:0.

Kiedy mecz Iga Świątek - Eva Lys? O której godzinie?

Mecz Iga Świątek - Eva Lys w ramach spotkania Polska - Niemcy w United Cup zostanie rozegrany w poniedziałek 5 stycznia 2026 r. Początek meczu Świątek - Lys zacznie się nie przed godziną 9 polskiego czasu, po zakończeniu meczu Hubert Hurkacz - Alexander Zverev, który rozpocznie się o godzinie 7.30. Transmisja TV na Polsacie Sport.

Mecze Polaków w United Cup

Polska - Niemcy, 5 stycznia 2026

H. Hurkacz - A. Zverev godz. 7.30 polskiego czasu

I. Świątek - E. Lys nie przed godz. 9

mecz miksta

Polska - Holandia, 7 stycznia 2026

H. Hurkacz - T. Griekspoor godz. 10.30 polskiego czasu

I. Świątek - S. Lamens ok. godz. 12

mecz miksta

