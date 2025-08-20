Wim Fissette przerwał milczenie po sukcesie Igi Świątek! Szybka reakcja Darii Abramowicz

Robert Szapski
Robert Szapski
2025-08-20 22:18

Iga Świątek po triumfie na kortach Wimbledonu nie ma zamiaru się zatrzymywać. Raszynianka w krótkim czasie zanotowała kolejny sukces w postaci zwycięstwa w Cincinnati. Polka w finale nie dała najmniejszych szans Jasmine Paolini, którą pokonała w dwóch setach. Świątek szybko zapomniała o niedawnych zdobyczach, ponieważ już rozpoczęła walkę na US Open. Co prawda w grze indywidualnej jeszcze nie wystartowała, ale walczy o finał miksta z Casperem Ruudem. Wim Fissette wrócił pamięcią do ostatnich wydarzeń i zamieścił specjalny wpis w mediach społecznościowych.

Fissette, Swiatek

i

Autor: Rex Features/East News

Iga Świątek się nie zatrzymuje. Polka po triumfie na kortach Wimbledonu nie zdołała zwyciężyć w Montrealu, jednak nie przeszkodziło raszyniance to, aby sięgnąć po trofeum w Cincinnati. 24-latka szła jak burza. Przez cały turniej nie straciła ani jednego gema, a w półfinale odprawiła z kwitkiem Jelenę Rybakinę, natomiast w finale po wyrównanym widowisku pokonała Jasmine Paolini.

"O mój Boże, co za turniej... Superdumna i szczęśliwa. Teraz po prostu staram się wyrobić na samolot, żebyśmy mogli spotkać się jutro na US Open. Postaram się o podsumowanie później" - napisała już po 22 Świątek, prezentując zdjęcie z szatni z trofeum za wygraną w Cincinnati.

Polka nie miał chwili wytchnienia, ponieważ szybko rozpoczęła rywalizację na US Open, gdzie w mikście z Casperem Ruudem dotarła już do półfinału, a to jeszcze nie koniec. Raszynianka bardzo dobrze dogaduje się z norweskim tenisistą na korcie i wszyscy fani liczą, że to oni triumfują w tych rozgrywkach.

Iga Świątek podbiła Cincinnati i zaczyna podbój US Open
Super Sport SE Google News

Wymowny komentarz trenera Igi Świątek. Na wszystko zareagowała Daria Abramowicz

Widać, że współpraca Wima Fissette ze Świątek przynosi efekty, co widać po wynikach raszynianki. Choć w trakcie turnieju w Cincinnati dużo mówiło się o ich zgrzytach w trakcie meczu.

Belg za pomocą mediów społecznościowych napisał krótki komentarz w temacie minionego turnieju. Na co błyskawicznie zareagowała Daria Abramowicz.

Turniej Cincinnati Open, byłeś wyjątkowy! Dumny z wykonanej pracy, dumny z zespołu. Budujmy dalej - napisał. Chwilę później pod postem pojawił się komentarz pani psycholog: "Jazda".

Fani Świątek liczą, że tenisistka zrobi wszystko co w jej mocy, aby triumfować w kolejnym szlemie - US Open.

QUIZ: Czy rozpoznasz gwiazdy światowego tenisa? Nie znać ich to wstyd dla kibica! Sprawdź się
Pytanie 1 z 14
Kim jest ta tenisistka?
Iga Świątek
US OPEN
WTA CINCINNATI
IGA ŚWIĄTEK
DARIA ABRAMOWICZ
Wim Fissette