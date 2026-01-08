WTA Auckland: Magda Linette w ćwierćfinale

Magda Linette zaczęła nowy sezon od zwycięstwa nad legendą. W 1. rundzie turnieju WTA w Auckland polska tenisistka pokonała 6:4, 4:6, 6:2 grającą dzięki "dzikiej karcie" niespełna 46-letnią Amerykankę Venus Willliams, mistrzynię siedmiu turniejów wielkoszlemowych. Linette, notowana obecnie na 52. miejscu w światowym rankingu, w w.2 rundzie zmierzyła się z 81. na liście WTA Elisabettą Cocciaretto. Zagrała z nią po raz czwarty i odniosła trzecie zwycięstwo.

Polka pokonała legendę! Słodki rewanż po 10 latach. Magda Linette lepsza od Venus Williams

Pierwszy był bardzo zacięty. W drugiej partii Magda Linette oddała inicjatywę Cocciaretto, która już na samym początku uzyskała przełamanie i do końca miała bezpieczną przewagę. Decydujący set był już popisem Polki, która wygrywała gema za gemem i po kilkunastu minutach prowadziła 5:0. Włoszka zmniejszyła nieco stratę, ale losów meczu nie odwróciła.

Magda Linette w ćwierćfinale turnieju WTA w Auckland zagra Filipinką Alexandą Ealą. Powalczy o trzecie zwycięstwo w ich trzecim meczu.

Wynik meczu 2. rundy:

Magda Linette (Polska, 5) - Elisabettą Cocciaretto (Włochy) 7:5, 2:6, 6:3