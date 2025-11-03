WTA Finals 2025 TERMINARZ: Kiedy gra Iga Świątek? Z kim kolejny mecz?

Iga Świątek walczy w WTA Finals 2025 w Rijadzie.

Za Polką mecze z Madison Keys i Jeleną Rybakiną.

Sprawdź, kiedy i z kim Iga Świątek zagra następne spotkanie w WTA Finals.

Iga Świątek rywalizację w WTA Finals zaczęła od zwycięstwa 6:1, 6:2 nad Madison Keys, a w drugim meczu w grupie na drodze Polki stanęła Jelena Rybakina. Wszystkie trzy przeciwniczki naszej gwiazdy w fazie grupowej to tenisistki bardzo silne fizycznie i mocno bijące. A kort w Rijadzie jest znów szybki. - Cieszę się, że dotarłam tutaj stosunkowo wcześnie i miałam więcej czasu, żeby oswoić się z warunkami. Duży wpływ na nie ma też na pewno wysokość nad poziomem morza - analizowała Iga Świątek.

WTA Finals: Co decyduje o kolejności w grupie? Co musi się stać, żeby Iga Świątek wyszła z grupy?

Z kim zagra Iga Świątek kolejny mecz w WTA Finals?

Iga Świątek kolejny mecz w fazie grupowej WTA Finals zagra z Amandą Anisimovą. Panie znają się dobrze jeszcze z czasów juniorskich, ale jako seniorki zagrały ze sobą tylko dwa razy. Oba mecze Świątek i Anisimova rozegrały w 2025 roku. Amerykańska finalistka US Open zrewanżowała się Polce w nowojorskim turnieju za klęskę (0:6, 0:6) w finale Wimbledonu, ogrywając ją w ćwierćfinale 6:4, 6:3. Jesienią poszła za ciosem i w spektakularnym stylu wygrała turniej WTA 1000 w Pekinie. Jej bilans w 13 meczach przed WTA Finals to 12 zwycięstw i tylko jedna porażka (w finale US Open z Sabalenką). Występ w Rijadzie zaczęła jednak od słabego występu i porażki 3:6, 1:6 z Jeleną Rybakiną. W drugim meczu w fazie grupowej jej rywalką będzie Madison Keys.

Kiedy gra Iga Świątek z Amandą Ansimovą w WTA Finals?

Mecz Iga Świątek - Amanda Anisimova w WTA Finals zostanie rozegrany w środę 5 października. Mecze singlowe tego dnia zaczną się o godzinie 15 polskiego czasu, najpierw jeden, zaraz potem drugi. Transmisja TV na Canal+ Sport 2.

Terminarz WTA Finals 2025 (godz. w czasie polskim)

1 listopada 2025

godz. 13.30: mecz debla

godz. 16: I. Świątek - M. Keys

ok. godz. 18: A. Anisimova - J. Rybakina

ok. godz. 20: mecz debla

2 listopada 2025

godz. 13: mecz debla

ok. godz. 15: A. Sabalenka - J. Paolini

ok. godz. 17: C. Gauff - J. Pegula

ok. godz. 19: mecz debla

3 listopada 2025

godz. 13: mecz debla

ok. godz. 15: I. Świątek - J. Rybakina

ok. godz. 17: A. Anisimova - M. Keys

ok. godz. 19: mecz debla

4 listopada 2025

godz. 13: mecz debla

ok. godz. 15: C. Gauff - J. Paolini

ok. godz. 17: A. Sabalenka - J. Pegula

ok. godz. 19: mecz debla

5 listopada 2025

godz. 13: mecz debla

ok. godz. 15: mecz singla

ok. godz. 17: mecz singla

ok. godz. 19: mecz debla

6 listopada 2025

godz. 13: mecz debla

ok. godz. 15: mecz singla

ok. godz. 17: mecz singla

ok. godz. 19: mecz debla

