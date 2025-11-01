WTA Finals: Kiedy mecz Iga Świątek - Jelena Rybakina? O której godzinie?

Iga Świątek rywalizację w WTA Finals zaczęła od zwycięstwa 6:1, 6:2 nad Madison Keys, a w drugim meczu w grupie Polki Jelena Rybakina pokonała 6:3, 6:1 Amandę Anisimovą. Wszystkie trzy przeciwniczki naszej gwiazdy w fazie grupowej to tenisistki bardzo silne fizycznie i mocno bijące. A kort w Rijadzie jest znów szybki. - Cieszę się, że dotarłam tutaj stosunkowo wcześnie i miałam więcej czasu, żeby oswoić się z warunkami. Duży wpływ na nie ma też na pewno wysokość nad poziomem morza - analizowała Iga Świątek. Po meczu z Keys dodała w rozmowie z Canal+ Sport: - Czułam na korcie spokój. Jestem zadowolona z wszystkiego. Z tego jak byłam skupiona i z tenisa. Na pytanie, czy kiepska gra rywalki wpłynęła na jej koncentrację, odparła: - Nie, ale raczej po prostu warto jest być świadomym co się dzieje po drugiej stronie siatki, żeby wiedzieć ogólnie jaki jest momentum na korcie. Ale raczej staram się skupić na sobie, bo niezależnie od tego czy moja przeciwniczka gra świetnie czy nie, to ja powinnam mieć takie same nastawienia w stosunku do swojego tenisa. Staram się być skupiona na sobie. Nie zawsze to wychodzi, ale dzisiaj na pewno był dobry dzień - dodała Iga Świątek.

Jelena Rybakina po efektownej serii zwycięstw w turniejach WTA 500 w Ningbo i Tokio rzutem ta taśmę zakwalifikowała się do finałów, wyprzedzając Mirrę Andriejewą. W tym sezonie długonoga reprezentantka Kazachstanu jest najlepiej serwującą tenisistką w całym tourze z już blisko 500 asami na koncie. W 2025 roku Iga Świątek znajdywała na nią sposób i ograła ją aż cztery razy, ale były to zażarte bitwy. W sumie bilans rywalizacji Świątek z Rybakiną to 6-4 dla Polki.

Kiedy gra Iga Świątek z Jeleną Rybakiną w WTA Finals?

Terminarz drugiej serii WTA Finals uzależniony jest od wyników w pierwszej serii. Zawodniczki, które wygrały pierwsze mecze, zmierzą się ze sobą i tak samo będzie w przypadku przegranych. Mecz Iga Świątek - Jelena Rybakina w WTA Finals zostanie rozegrany w poniedziałek 3 października. Czekamy na plan gier, ale mecze singlowe WTA Finals 2025 w kolejnych dniach rozgrywane będą o godzinie 15 i 17 polskiego czasu. Transmisja TV na Canal+ Sport 2.

