WTA Madryt: Kiedy mecz Iga Świątek - Daria Snigur? O której godzinie?

Iga Świątek zaczyna walkę w turnieju WTA w Madrycie.

Polka wygrała ten turniej raz, dwa lata temu po pasjonującej walce i zwycięstwie w finale nad Aryną Sabalenką.

Iga Świątek - Daria Snigur w WTA Madryt

Iga Świątek w 2. rundzie turnieju WTA w Madrycie zagra z Darią Snigur. Ukrainka najpierw przeszła kwalifikacje, a potem pokonała 6:3, 3:6, 7:6(15-13) Darię Kasatkinę, broniąc w końcówce piłek meczowych.

Daria Snigur ma 24 lata i mierzy 173 cm wzrostu. Aktualnie zajmuje 98. miejsce w rankingu WTA. W juniorskiej karierze była prawdziwą sensacją – w 2019 roku jako nierozstawiona zawodniczka wygrała turniej Wimbledon w singlu dziewcząt. Dotarła też do finału juniorskich Masters ITF, kończąc sezon jako nr 2 na świecie w rankingu juniorek.

Te sukcesy Darii Snigur zapowiadały świetlaną przyszłość. Przejście na poziom zawodowy nie było jednak łatwe. Snigur regularnie wygrywała turnieje ITF (ma na koncie 11-13 tytułów singlowych, głównie na kortach twardych), ale przez wiele lat oscylowała wokół drugiej setki rankingu WTA. Przełomem okazał się US Open 2022 – jako kwalifikantka sensacyjnie wyeliminowała w pierwszej rundzie byłą nr 1 świata Simonę Halep (6:2, 0:6, 6:4). Zwycięstwo zadedykowała walczącej Ukrainie, co przyniosło jej ogromną popularność.

W 2026 roku Daria Snigur zaliczyła znakomity start sezonu, odnosząc sukcesy w turniejach niższej rangi. Dzięki temu w końcu zadebiutowała w pierwszej setce rankingu WTA.

Z powodu wojny w Ukrainie Daria Snigur znalazła bazę treningową w Warszawie. Tutaj ma wsparcie środowiska polskiego tenisa. Od dłuższego czasu współpracuje z nią polski trener Dawid Celt. Kapitan reprezentacji Polski pomaga jej podczas okresowych zgrupowań w stolicy Polski.

Iga Świątek walczy w Madrycie o pierwszy półfinał

Iga Świątek zaczyna rywalizację w Madrycie po rozczarowującym występie w Stuttgarcie, gdzie wygrała tylko jeden mecz i odpadła w ćwierćfinale po już trzeciej z rzędu porażce z Mirrą Andriejewą (6:3, 4:6, 3:6). Polka wciąż czeka na pierwszy w sezonie awans do półfinału.

Chociaż wynik nie był taki, jakiego się spodziewałam, naprawdę cieszyłam się tymi dwoma tygodniami na korcie. Miałam wiele wartościowych momentów i dużo zabawy, co uważam za niezbędne dla mojego rozwoju jako zawodniczki. To doświadczenie ostatecznie doprowadzi do wyników, które odzwierciedlą ciężką pracę, jaką wszyscy włożyliśmy jako zespół.Teraz, będąc w Madrycie, nie mogłabym być szczęśliwsza, że gram na mączce w słońcu - napisała na Instagramie Iga Świątek.

W słynnym Magicznym Pudełku (La Caja Magica) w Madrycie Iga Świątek triumfowała raz i było to spektakularne zwycięstwo. Dwa lata temu Polka po raz pierwszy wygrała ten prestiżowy turniej, pokonując w pasjonującym finale Arynę Sabalenkę (7:5, 4:6, 7:6). W tym spotkaniu obroniła trzy piłki meczowe. Rok temu odpadła w półfinale po porażce 1:6, 1:6 z Coco Gauff.

Mecz Iga Świątek - Daria Snigur w 2. rundzie turnieju WTA w Madrycie zostanie rozegrany w czwartek 23 kwietnia. Początek meczu Świątek - Snigur po godzinie 13 (nie wcześniej, drugi . Transmisja TV z turnieju WTA w Madrycie na antenie Canal+ Sport 2.

