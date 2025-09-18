WTA Seul: Kiedy gra Iga Świątek w ćwierćfinale? Z kim zagra Iga Świątek w 1/4 finału w Seulu?

Iga Świątek rozpoczęła rywalizację w turnieju WTA w Seulu od 2. rundy

Polska tenisistka rozstawiona jest z numerem 1 w drabince turnieju

Sprawdź, kiedy odbędzie się kolejny mecz Igi Świątek, z kim zagra Polka w ćwierćfinale i gdzie oglądać transmisję!

WTA Seul: Z kim Iga Świątek zagra w ćwierćfinale?

Po serii startów na kontynencie amerykańskim Iga Świątek przeniosła się do Azji, gdzie weźmie udział w turnieju rangi WTA 500 w Seulu. Liderka światowego rankingu została rozstawiona z numerem 1 i w pierwszej rundzie otrzymała wolny los. W drugiej rundzie rywalką polskiej tenisistki pierwotnie miała być zwyciężczyni meczu pomiędzy Chinką Lin Zhu a Rumunką Soraną Cirsteą. Chinka wycofała się z turnieju, a z Cirsteą walczyła z Anastasiją Zacharową.

Mecz Zacharowa – Cirstea odbył się w środę, 17 września. Niestety, ze względu na trudne warunki atmosferyczne nie udało się go dograć we wtorek. Cirstea pewnie rozprawiła się z rywalką w dwóch setach 6:3, 6:1, ale w starciu z Polką nie miała już tyle szczęścia. Świątek wygrała 6:3, 6:2 i to ona zagra w ćwierćfinale.

Z powodu deszczu terminy mocno gonią organizatorów turnieju, więc Iga Świątek ćwierćfinał zagra już w piątek, 19 września. Będzie to trzeci mecz od godziny 5:00 czasu polskiego. Jej rywalki jeszcze nie poznaliśmy, a będzie to Barbora Krejcikova lub Emma Raducanu.

WTA Seul: Światowa czołówka walczy w Korei

W drugiej połowie turniejowej drabinki znalazły się m.in. 11. w rankingu WTA Rosjanka Jekatierina Aleksandrowa oraz Brazylijka Beatriz Haddad Maia, rozstawiona z numerem 6. To właśnie Brazylijka triumfowała w ubiegłorocznej edycji imprezy w Seulu, mającej wówczas rangę WTA 250, pokonując w finale Darię Kasatkinę 1:6, 6:4, 6:1.

Świątek nie występowała w Seulu w sezonie 2024, a tegoroczny turniej będzie jej pierwszym startem w stolicy Korei Południowej. Organizatorzy przewidują, że zmagania przyciągną dużą uwagę kibiców, zwłaszcza że w rywalizacji udział wezmą zawodniczki ze światowej czołówki.

