WTA Seul: O której godzinie mecz Iga Świątek – Sorana Cirstea? Polka wraca do gry!

WTA Seul: Iga Świątek – Sorana Cirstea w 2. rundzie

Rumunka Sorana Cirstea będzie rywalką Igi Świątek w drugiej rundzie turnieju WTA 500 w Seulu. Liderka światowego rankingu w pierwszej rundzie miała wolny los. Cirstea, sklasyfikowana obecnie na 66. miejscu w światowym rankingu, w meczu otwarcia wygrała z Anastasiją Zacharową 6:3, 6:1. Rosjanka musiała przebijać się wcześniej przez eliminacje i nie zdołała nawiązać równorzędnej walki z bardziej doświadczoną rywalką.

Mecz 1/8 finału w Seulu zaplanowany jest na czwartek, jednak organizatorzy zmagają się z problemami pogodowymi. Z powodu opadów i opóźnień w harmonogramie nie jest jeszcze znany dokładny plan gier na kolejne dni.

O której godzinie mecz Świątek – Cirstea? Gdzie obejrzeć?

Mecz Iga Świątek – Sorana Cirstea odbędzie się w czwartek, 17 września. Pojawił się już program gier na czwartkowe spotkanie. Mecz Świątek – Cirstea odbędzie się jako drugi tego dnia na korcie. Pierwsze spotkanie (Boisson – Aleksandrowa) zaplanowane jest na godzinę 7:00 czasu polskiego (o 14:00 czasu lokalnego).

To oznacza, że Iga Świątek może wyjść na kort około godziny 8:00/8:30. Transmisja na żywo z meczu odbędzie się w CANAL+ Sport.

Mecz Świątek – Cirstea nie po raz pierwszy

Świątek i Cirstea grały przeciwko sobie pięciokrotnie. Bilans zdecydowanie przemawia za Polką, która wygrała wszystkie spotkania, tracąc w sumie tylko jednego seta. Ostatni pojedynek obu tenisistek miał miejsce niespełna miesiąc temu podczas turnieju WTA 1000 w Cincinnati, gdzie Świątek zwyciężyła 6:4, 6:3 i awansowała do ćwierćfinału.

Świątek w stolicy Korei Południowej walczy o kolejne punkty do rankingu i umocnienie swojej pozycji liderki światowej listy. Turniej WTA 500 w Seulu jest dla niej pierwszym startem w azjatyckiej części sezonu.

