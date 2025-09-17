Pilne wieści dla fanów Igi Świątek! Nadchodzi wielka zmiana, to tam obejrzą jej mecze

WTA w Polsce już nie w Canal+! Eleven przejmuje prawa do kobiecego cyklu tenisowego

Warszawa, 17 września 2025 – Telewizja ELEVEN SPORTS pozyskała wyłączne prawa do transmisji WTA Tour w Polsce na pięć sezonów – od 2027 do 2031 roku. Umowa zawarta z WTA Ventures obejmuje wszystkie turnieje WTA 1000, WTA 500, WTA 250 oraz wieńczące sezon WTA Finals, w których mierzą się najlepsze tenisistki świata w grze pojedynczej i podwójnej.

Słynny światowy cykl zawodów kobiecego tenisa WTA Tour cieszy się w Polsce rosnącą popularnością. W dużej mierze przyczyniają się do tego sukcesy Igi Świątek, która od lat zajmuje czołowe miejsca w rankingu PIF WTA i ma na swoim koncie zwycięstwa w aż 24 turniejach zaliczanych do klasyfikacji WTA, w tym triumfy w 2025 roku w Cincinnati Open i na Wimbledonie. Polscy fani kibicują również innym tenisistkom z naszego kraju – między innymi Magdalenie Fręch i Magdzie Linette – oraz emocjonują się rywalizacją takich gwiazd jak Aryna Sabalenka, Coco Gauff, Jessica Pegula, Amanda Anisimova czy Jasmine Paolini.

ELEVEN SPORTS zapewni polskim widzom najwyższej jakości relacje z turniejów WTA Tour, w tym odpowiednią oprawę transmisji, liczne studia oraz komentarz z miejsca wydarzenia do najważniejszych meczów i turniejów.

„Jesteśmy dumni, że przez wiele lat od 2027 roku będziemy mogli dostarczać polskim kibicom emocji związanych z najlepszym tenisem kobiecym na świecie. To niezwykle ważny krok w rozwoju naszej oferty, gdyż do portfela pozycji programowych ELEVEN dołączamy prestiżowe rozgrywki WTA Tour, cieszące się w Polsce ogromnym i nieustannie rosnącym zainteresowaniem. To kolejny dowód na to, że niezmiennie pozostajemy najbliżej fanów sportu”, powiedział Krzysztof Świergiel, CEO ELEVEN SPORTS.

„W tym wspaniałym czasie dla kobiecego tenisa z radością nawiązujemy współpracę z ELEVEN SPORTS, aby zapewnić polskim kibicom pięć sezonów WTA Tour od 2027 roku. Z trzema Polkami w pierwszej pięćdziesiątce rankingu, na czele z sześciokrotną zwyciężczynią turniejów Wielkiego Szlema, Igą Świątek, Polska stała się jednym z najbardziej ogarniętych pasją do naszego sportu miejsc. Razem z ELEVEN SPORTS będziemy rozwijać tę pasję, aby zwiększać zasięg i znaczenie kobiecego tenisa w nadchodzących latach”, powiedziała Marina Storti (CEO WTA Ventures).

Porozumienie ELEVEN SPORTS i WTA Ventures nie dotyczy przyszłych imprez WTA, które byłyby rozgrywane w Polsce, United Cup oraz turniejów Wielkiego Szlema.

Porozumienie ELEVEN SPORTS i WTA Ventures nie dotyczy przyszłych imprez WTA, które byłyby rozgrywane w Polsce, United Cup oraz turniejów Wielkiego Szlema.