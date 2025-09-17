Pilne wieści dla fanów Igi Świątek! Nadchodzi wielka zmiana, to tam obejrzą jej mecze

Piotr Mika
Piotr Mika
Materiały prasowe
2025-09-17 9:29

Iga Świątek to obecnie największa gwiazda polskiego sportu obok Roberta Lewandowskiego. Polka znajduje się w ścisłej czołówce niezwykle popularnego sportu i święci co chwila kolejne sukcesy. Nic dziwnego, że miliony fanów chcą oglądać jej mecze, a teraz pojawiły się niezwykle istotne zmiany w tej sprawie. Canal+ straciło prawa do pokazywania cyklu WTA w Polsce, a przejęło je Eleven Sports!

Iga Świątek i Aryna Sabalenka wprawiły fanów w osłupienie! Szalone harce na treningu!

i

Autor: Twitter/ Archiwum prywatne Iga Świątek i Aryna Sabalenka

WTA w Polsce już nie w Canal+! Eleven przejmuje prawa do kobiecego cyklu tenisowego

Warszawa, 17 września 2025 – Telewizja ELEVEN SPORTS pozyskała wyłączne prawa do transmisji WTA Tour w Polsce na pięć sezonów – od 2027 do 2031 roku. Umowa zawarta z WTA Ventures obejmuje wszystkie turnieje WTA 1000, WTA 500, WTA 250 oraz wieńczące sezon WTA Finals, w których mierzą się najlepsze tenisistki świata w grze pojedynczej i podwójnej.

Gruchnęły nagłe wieści o Sabalence! Musiała się wycofać, nie ma odwrotu

Słynny światowy cykl zawodów kobiecego tenisa WTA Tour cieszy się w Polsce rosnącą popularnością. W dużej mierze przyczyniają się do tego sukcesy Igi Świątek, która od lat zajmuje czołowe miejsca w rankingu PIF WTA i ma na swoim koncie zwycięstwa w aż 24 turniejach zaliczanych do klasyfikacji WTA, w tym triumfy w 2025 roku w Cincinnati Open i na Wimbledonie. Polscy fani kibicują również innym tenisistkom z naszego kraju – między innymi Magdalenie Fręch i Magdzie Linette – oraz emocjonują się rywalizacją takich gwiazd jak Aryna Sabalenka, Coco Gauff, Jessica Pegula, Amanda Anisimova czy Jasmine Paolini.       

Iga Świątek na wakacjach po US Open
27 zdjęć

ELEVEN SPORTS zapewni polskim widzom najwyższej jakości relacje z turniejów WTA Tour, w tym odpowiednią oprawę transmisji, liczne studia oraz komentarz z miejsca wydarzenia do najważniejszych meczów i turniejów.

Iga Świątek wyprzedzi Arynę Sabalenkę? Szykuje się emocjonujący koniec sezonu

Jesteśmy dumni, że przez wiele lat od 2027 roku będziemy mogli dostarczać polskim kibicom emocji związanych z najlepszym tenisem kobiecym na świecie. To niezwykle ważny krok w rozwoju naszej oferty, gdyż do portfela pozycji programowych ELEVEN dołączamy prestiżowe rozgrywki WTA Tour, cieszące się w Polsce ogromnym i nieustannie rosnącym zainteresowaniem. To kolejny dowód na to, że niezmiennie pozostajemy najbliżej fanów sportu”, powiedział Krzysztof Świergiel, CEO ELEVEN SPORTS.

Super Sport SE Google News

W tym wspaniałym czasie dla kobiecego tenisa z radością nawiązujemy współpracę z ELEVEN SPORTS, aby zapewnić polskim kibicom pięć sezonów WTA Tour od 2027 roku. Z trzema Polkami w pierwszej pięćdziesiątce rankingu, na czele z sześciokrotną zwyciężczynią turniejów Wielkiego Szlema, Igą Świątek, Polska stała się jednym z najbardziej ogarniętych pasją do naszego sportu miejsc. Razem z ELEVEN SPORTS będziemy rozwijać tę pasję, aby zwiększać zasięg i znaczenie kobiecego tenisa w nadchodzących latach”, powiedziała Marina Storti (CEO WTA Ventures).

Iga Świątek musiała wrócić do traumatycznych wydarzeń. "To doświadczenie wiele mnie nauczyło"

Porozumienie ELEVEN SPORTS i WTA Ventures nie dotyczy przyszłych imprez WTA, które byłyby rozgrywane w Polsce, United Cup oraz turniejów Wielkiego Szlema.

Trener mentalny Jakub B. Bączek: Iga Świątek i Robert Lewandowski codziennie mierzą się z hejtem i są oceniani
SuperSport
POLSCY SIATKARZE SĄ JAK WALEC | SuperSport
SuperSport
Mediateka.pl