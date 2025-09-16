WTA Seul: Kiedy gra Iga Świątek w 2. rundzie? Z kim pierwszy mecz?

Iga Świątek rozpocznie rywalizację w turnieju WTA w Seulu od 2. rundy

Polska tenisistka rozstawiona jest z numerem 1 w drabince turnieju

Sprawdź, kiedy odbędzie się mecz Igi Świątek, z kim zagra Polka i gdzie oglądać transmisję!

WTA Seul: Z kim Iga Świątek zagra w II rundzie?

Po serii startów na kontynencie amerykańskim Iga Świątek przeniosła się do Azji, gdzie weźmie udział w turnieju rangi WTA 500 w Seulu. Liderka światowego rankingu została rozstawiona z numerem 1 i w pierwszej rundzie otrzymała wolny los. W drugiej rundzie rywalką polskiej tenisistki pierwotnie miała być zwyciężczyni meczu pomiędzy Chinką Lin Zhu a Rumunką Soraną Cirsteą. Chinka wycofała się z turnieju, a z Cirsteą powalczy Anastasija Zacharowa.

Mecz Zacharowa – Cirstea ma odbyć się we wtorek, 16 września. Niestety, ze względu na trudne warunki atmosferyczne nie wiadomo, czy uda się go tego dnia rozegrać. Pierwsze mecze w Seulu były przerywane.

Złe wieści dla Igi Świątek! Kolejne problemy organizatorów, duże opóźnienia

Stawką pojedynku Świątek – Cristea/Zacharowa będzie awans do ćwierćfinału, w którym potencjalnymi przeciwniczkami Świątek mogą być m.in. Czeszka Barbora Krejcikova, Rumunka Jaqueline Cristian lub Brytyjka Emma Raducanu.

WTA Seul: Światowa czołówka walczy w Korei

W drugiej połowie turniejowej drabinki znalazły się m.in. 11. w rankingu WTA Rosjanka Jekatierina Aleksandrowa oraz Brazylijka Beatriz Haddad Maia, rozstawiona z numerem 6. To właśnie Brazylijka triumfowała w ubiegłorocznej edycji imprezy w Seulu, mającej wówczas rangę WTA 250, pokonując w finale Darię Kasatkinę 1:6, 6:4, 6:1.

Świątek nie występowała w Seulu w sezonie 2024, a tegoroczny turniej będzie jej pierwszym startem w stolicy Korei Południowej. Organizatorzy przewidują, że zmagania przyciągną dużą uwagę kibiców, zwłaszcza że w rywalizacji udział wezmą zawodniczki ze światowej czołówki.

