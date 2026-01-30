Karol Nawrocki zadbał o polskich olimpijczyków! Przed igrzyskami użyczył im samolot

30 stycznia oficjalnie rozpoczęła się polska misja olimpijska Mediolan-Cortina 2026. O godzinie 11 w Centrum Olimpijskim w Warszawie odbyło się uroczyste ślubowanie, podczas którego pierwsza część reprezentacji Polski oficjalnie odebrała olimpijskie nominacje. W tej podniosłej chwili uczestniczył także prezydent Karol Nawrocki, który z całych sił trzyma kciuki za polskich olimpijczyków.

Karol Nawrocki na ślubowaniu olimpijskim. Nagle zaczął mówić o Janie Pawle II! Piękne słowa

Nawrocki zadbał o polskich olimpijczyków przed igrzyskami

- Polaków jest 40 milionów w kraju i 20 milionów poza granicami. Łącznie 60 milionów. Was jest sześćdziesiątka. To 0,0001 procenta. To pokazuje to, o czym pisał patron tego miejsca, święty Jan Paweł II - zwrócił uwagę podczas przemówienia. - Jesteście tymi, którzy każdego dnia przez wiele lat, miesięcy poświęcacie swoje życie i emocje. To czas wypełniony łzami, potem, krwią, radością, smutkami, upadaniem i wstawaniem, by pojechać na igrzyska olimpijskie - dodał.

Ale inspirująca przemowa to nie wszystko, czym Nawrocki przysłużył się polskim olimpijczykom. Więcej o jego wkładzie w misję Mediolan-Cortina 2026 już wcześniej mówił Radosław Piesiewicz, prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

- Po ślubowaniu nasza reprezentacja olimpijska o godzinie 16 - dzięki uprzejmości pana prezydenta Polski Karola Nawrockiego - uda się samolotem prezydenckim na igrzyska olimpijskie - zdradził szef PKOl po poniedziałkowym ogłoszeniu kadry Polski na tegoroczne igrzyska.

Przypomnijmy, że ceremonia otwarcia ZIO Mediolan-Cortina 2026 odbędzie się w piątek, 6 lutego. Najważniejsza zimowa impreza potrwa do 22 lutego.