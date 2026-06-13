Dziki rozbiły Arkę Gdynia! Historyczny medal warszawskiego klubu

Dziki Warszawa świętują historyczny brązowy medal Orlen Basket Ligi, kończąc swój najlepszy sezon w dziejach klubu.

Jako debiutanci w play-offach, stołeczny zespół pokonał Arkę Gdynia w zaciętym boju o 3. miejsce.

Kluczowym momentem okazała się dominująca trzecia kwarta, która przesądziła o zwycięstwie Dzików w decydującym meczu.

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Spełniony sen Dzików Warszawa

Dziki po raz pierwszy zagrały w fazie play-off i jak na debiutanta spisały się w niej wybornie. Poradziły sobie z Treflem Sopot, ale w walce o finał musiały uznać wyższość Legii. W walce o trzecie miejsce Dziki rywalizowały z Arką. Pierwszy mecz w Gdyni był zacięty, ale wygrali gospodarze 89:84.

U siebie warszawska drużyna zagrała świetną pierwszą kwartę, w której wypracowała dziewięć punktów przewagi. Ale Arka walczyła, zniwelowała dystans i do przerwy Dziki prowadziły 46:45.

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Grzegorz Kamiński: Medal jest zwieńczeniem pracy

Trzecia kwarta to był popis gospodarzy. Wygrali ją dwudziestoma punktami! Mimo że Arka zwyciężyła w czwartej części, ale warszawski zespół już nie dał sobie wydrzeć triumfu. W efekcie Dziki mogły celebrować wywalczenie brązowego medalu. W ich szeregach prym wiódł duet: Rivaldo Soares (22 pkt.) i Darnell Edge (19 pkt.), a u rywali najlepszy był Einaras Tubutis (19 pkt.).

- Medal jest zwieńczeniem pracy - podkreślił Grzegorz Kamiński, cytowany przez oficjalny portal rozgrywek. - Tyle, ile pracy włożyliśmy w tym sezonie, to przechodzi ludzkie pojęcie. Należało nam się to. Jestem szczęśliwy jak nigdy - przyznał gracz Dzików, który został powołany do reprezentacji Polski na mecze z Austrią i Holandią w el. MŚ.

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