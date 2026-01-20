W wieku 30 lat zmarł Roman Janik, zawodnik pierwszoligowego klubu Żubry Białystok, co wstrząsnęło polskim środowiskiem koszykarskim.

Klub Żubry Białystok poinformował o stracie, podkreślając pasję i zaangażowanie zmarłego zawodnika.

Tragedia spowodowała przełożenie najbliższego meczu i wywołała falę kondolencji od fanów i innych klubów.

Klub żegna swojego zawodnika. "Był pełen pasji"

Wiadomość o śmierci Romana Janika została opublikowana w mediach społecznościowych jego obecnego klubu, Żubry Abakus Okna Białystok. We wzruszającym wpisie podkreślono, jak wielką stratą jest jego odejście nie tylko dla drużyny, ale dla wszystkich, którzy go znali.

- Z ogromnym smutkiem informujemy o śmierci Romka Janika. To niezwykle trudny moment dla całego klubu, drużyny oraz wszystkich, którzy mieli okazję go poznać, na boisku i poza nim - napisano w oficjalnym komunikacie.

Przedstawiciele klubu podkreślili, że zapamiętają go jako człowieka pełnego zaangażowania i miłości do sportu.

- Romek na zawsze pozostanie w naszej pamięci jako osoba pełna pasji, zaangażowania i serca do koszykówki. Jego obecność miała znaczenie nie tylko sportowe, ale przede wszystkim ludzkie - dodano we wpisie, składając jednocześnie kondolencje rodzinie i bliskim zmarłego. W związku z tragedią, najbliższy mecz zespołu z Polonią Warszawa, który miał odbyć się 21 stycznia, został przełożony.

Cała koszykarska Polska w szoku

Roman Janik dołączył do beniaminka Pekao S.A. 1 Ligi Mężczyzn przed rozpoczęciem obecnego sezonu. Wcześniej z powodzeniem reprezentował barwy takich klubów jak Miasto Szkła Krosno, WKS Śląsk II Wrocław, MKS Znicz Basket Pruszków, Decka Pelplin czy SKK Siedlce. Jeszcze 16 stycznia wystąpił w meczu przeciwko Novimex Polonia 1912 Leszno, zdobywając 7 punktów. Nic nie zapowiadało nadchodzącej tragedii. Już 5 lutego miał obchodzić swoje 31. urodziny.

Pod postem informującym o jego śmierci pojawiło się mnóstwo komentarzy od wstrząśniętych fanów i przedstawicieli innych klubów.

- Niewyobrażalna strata, nie mam słów które by to opisały - można przeczytać w komentarzach. Inni dodawali: - Wyrazy współczucia, odszedł gość z wielkim serduchem.

Słowa wsparcia przekazały również inne drużyny, w tym Arriva Twarde Pierniki Toruń i AMW Arka Gdynia, a także władze ligi. - Rodzinie, Klubowi i wszystkim bliskim składamy wyrazy współczucia - napisano na oficjalnym profilu Pekao S.A. 1 Liga Mężczyzn.

